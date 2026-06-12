"Siri är inte gjord för det" – Apple förklarar varför nya Siri AI inte kommer att bli din romantiska partner, i en subtil passning till ChatGPT

Apples chefer Craig Federighi och Greg Joswiak har förklarat hur företagets AI-strategi skiljer sig från konkurrenternas

Siri AI ska inte ägna sig åt "inställsamhet" eller fungera som en romantisk partner

Apple lyfter också fram att Siri AI inte kräver att du blir en "prompt-expert" och samtidigt värnar om din integritet

Det har varit en lång väntan, men Apples AI-vision är snart här. Företagets omarbetade röstassistent Siri AI är en central del av iOS 27, som väntas lanseras senare i år och just nu finns tillgänglig i betaform. Men om man ska tro Apple kommer Siri AI inte bara att vara ännu en kopia av ChatGPT eller Gemini med Siris röst.

I en intervju med Mostly Human (via MacRumors) diskuterade Apples mjukvaruchef Craig Federighi och marknadsföringschef Greg Joswiak företagets syn på AI och lyfte fram tre sätt som nya Siri skiljer sig från konkurrerande chatbotar.

De mest uppseendeväckande kommentarerna handlade om hur Siri AI kommunicerar med användare och att den inte kommer att fungera som en AI-pojkvän eller AI-flickvän.

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Federighi menade att: "Om du använder många av de chatbotar som finns idag är de till stor del fokuserade på engagemang. Och inställsamhet. De vill på sätt och vis dra in dig. De kan uppmuntra dig att avslöja saker om dig själv och sedan använda det för att bygga upp en relation."

Även om han inte nämnde några specifika namn är det svårt att inte tolka det som en passning till AI-konkurrenter som ChatGPT, Gemini och Grok, som i varierande grad tillåter just den typen av relationer att utvecklas.

Vi har redan hört berättelser om människor som blivit kära i ChatGPT, använt chatbotar som terapeuter och – kanske mest anmärkningsvärt – att så många som 26 procent av Generation Z uppges ha dejtat en AI. Med Siri ska det däremot inte vara möjligt.

Federighi fortsatte: "Så som vi har utformat Siri vill Siri egentligen säga: 'Lyssna, det är inte därför jag finns här. Jag är här för att hjälpa dig. Jag kan hjälpa dig att få saker gjorda. Jag kan hjälpa dig att lära dig mer om världen.' Men om du försöker använda Siri som en romantisk partner är Siri inte intresserad av det. Siri är till hundra procent inte intresserad av det."

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Det finns dock en viktig notis här för svenska användare. Apple har bekräftat att Siri AI inte kommer att lanseras på iPhone och iPad inom EU, inklusive Sverige, när iOS 27 släpps senare i år. Någon tidsplan för en EU-lansering har ännu inte presenterats.

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Enkel, användbar och med fokus på integritet

Siri AI-gränssnittet i iOS 27. (Image credit: Apple / Future)

Det är inte det enda sättet som Siri enligt Apple skiljer sig från konkurrenterna eller den enda subtila passningen till andra AI-plattformar. Joswiak förklarade att han inte vill att iPhone-användare ska behöva bli "prompt-experter", vilket känns som en tydlig referens till behovet av att formulera avancerade instruktioner för att få ut maximal potential ur andra AI-tjänster.

Han tillade: "Vi gör inte AI för AI:s skull. Inte 'titta på oss, vi gör AI'. Frågan är: 'Hur kan AI göra allting bättre?' Och det gör våra produkter bättre och våra funktioner bättre."

Det är kanske inte bara en kommentar riktad mot ChatGPT och Gemini, utan också ett svar på att AI idag verkar tryckas in i nästan varje mjukvara vi använder – oavsett om det faktiskt tillför något värde eller inte.

Och medan vissa andra AI-tjänster kan samla in stora mängder information om sina användare och dela den med sina moderbolag – till och med så långt att Gemini inte låter dig spara konversationshistorik utan att samtidigt godkänna att Google-anställda potentiellt kan granska dina chattar och använda dem för att träna modeller – hävdar Apple att företaget valt en integritetsfokuserad väg.

På den punkten sade Federighi: "Jag tror att det är svårt för många människor att förstå skillnaden mellan vad din iPhone vet och vad Apple som företag vet. Din iPhone är din. Din data är din, och den stannar på din telefon under din kontroll. Siri använder den för din skull. Apple får inte reda på något av det här, och det är väldigt annorlunda jämfört med vad jag tror att de flesta andra aktörer i branschen gör. Och jag tycker att det är oerhört viktigt."

Så även om Siri är sen till AI-festen kan den mycket väl erbjuda verkliga fördelar jämfört med konkurrerande tjänster. Frågan är bara hur bra den faktiskt kommer att vara i praktiken och hur väl Apple lyckas leva upp till de principer man nu så tydligt lyfter fram.