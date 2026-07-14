Så laddar du ner den offentliga betaversionen av iOS 27 – och tre nya funktioner att testa först

Utvecklarbetan av iOS 27 har funnits tillgänglig ett tag, men nu har Apple även släppt en offentlig betaversion. Det gör den något enklare att få tillgång till och tyder dessutom på att den kan vara stabilare än de tidigaste versionerna.

Med det sagt är det fortfarande inte färdig mjukvara. Även om stabiliteten kan ha förbättrats lär du fortfarande stöta på buggar och funktioner som inte är helt klara.

Betaversionen passar därför inte alla, och som en generell rekommendation tycker vi att den helst bör installeras på en sekundär iPhone. Är du osäker är det bättre att vänta på den färdiga versionen av iOS 27, som vi räknar med släpps i september.

Latest Videos From Watch full video here:

Har du däremot en extra telefon liggande, eller är beredd att ta risken med din huvudenhet, kan betan vara värd att testa. Den innehåller mängder av nya och förbättrade funktioner, och längre ner har vi lyft fram några av de mest intressanta.

Så installerar du den offentliga betaversionen av iOS 27 på din iPhone

Börja med att säkerhetskopiera din iPhone för säkerhets skull. Vi går inte igenom det här eftersom vi redan har en komplett guide som visar hur du säkerhetskopierar din iPhone.

När dina data är säkert säkerhetskopierade är nästa steg – om du inte har kört en betaversion tidigare – att registrera dig för Apples betaprogram. Det gör du genom att gå till Apples betasida och trycka på Registrera dig. Därefter behöver du logga in på ditt Apple-konto för att ansluta dig till programmet. Är du osäker på om du redan är registrerad kan du i stället trycka på Logga in på samma sida. Fungerar inte inloggningen behöver du registrera dig först.

När registreringen är klar går du till Inställningar > Allmänt > Programuppdatering > Betaupp