Slik laster du ned den offentlige betaversjonen av iOS 27 – og disse tre nye funksjonene burde du prøve først

Utviklerbetaen av iOS 27 har vært tilgjengelig en stund, men nå har Apple også gitt ut en offentlig betaversjon. Dette gjør den litt enklere å få tilgang til, og antyder også at den kan være mer stabil enn de tidligste versjonene.

Når det er sagt, er det fortsatt ikke ferdig programvare. Selv om stabiliteten kan ha blitt forbedret, vil du fortsatt støte på feil og funksjoner som ikke er helt ferdige.

Betaversjonen passer derfor ikke for alle, og som en generell anbefaling synes vi den burde installeres på en sekundær iPhone. Hvis du er usikker, er det bedre å vente på den endelige versjonen av iOS 27, som vi venter at lanseres i september.

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Men hvis du har en ekstra telefon liggende, eller er villig til å ta risikoen med hovedenheten din, kan betaen være verdt å prøve. Den inneholder mange nye og forbedrede funksjoner, og lengre nede har vi fremhevet noen av de mest interessante.

Slik installerer du den offentlige betaversjonen av iOS 27 på din iPhone

Begynn med å sikkerhetskopiere din iPhone, bare i tilfelle. Vi går ikke inn på det her, siden vi allerede har en fullstendig veiledning om hvordan du sikkerhetskopierer din iPhone.

Når dataene dine er trygt sikkerhetskopiert, er neste trinn – hvis du ikke har kjørt en betaversjon før – å registrere deg for Apples betaprogram. For å gjøre dette, gå til Apples betaside og trykk på Registrer deg. Du må deretter logge på Apple-kontoen din for å bli med i programmet. Hvis du ikke er sikker på om du allerede er registrert, kan du trykke på Logg på på samme side i stedet. Hvis pålogging ikke fungerer, må du registrere deg først.

Når du er registrert, går du til Innstillinger > Generelt > Programvareoppdatering > Betaoppdateringer på iPhonen din og trykker på iOS 27 Public Beta. Det kan være andre betaversjoner oppført, men det er denne du burde velge.