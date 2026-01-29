De 5 største oppgraderingene som kan komme til din iPhone i iOS 27 – inkludert den lenge etterlengtede nye Siri

iOS 27 er den neste store oppdateringen vi venter oss for iOS. Den nye versjonen av operativsystemet forventes å lanseres sammen med iPhone 18-serien i september, etter å ha blitt vist frem på WWDC i juni.

Så det er fortsatt en stund før noe er offisielt, men vi har allerede en ganske god idé om hva som kan komme, basert på lekkasjer og rykter. Selv om iOS 26 inneholdt en større visuell overhaling, ser det ut til at iOS 27 har et klart fokus på AI, snarere enn endringer i grensesnittet.

Nedenfor har vi samlet fem av de største potensielle oppgraderingene vi har hørt om så langt – de fleste, men ikke alle, er koblet til AI.

1. En helt ny Siri

Den største oppdateringen vi venter oss i iOS 27 er den nydesignede, helt nye versjonen av Siri, som angivelig drives av Google Gemini. Deler av dette kan dukke opp så tidlig som i iOS 26.4, men vi venter at fullversjonen først lanseres i iOS 27.

Det er i hvert fall det den kjente Apple-analytikeren Mark Gurman hevder. Ifølge ham vil Siri bli smartere i iOS 26.4, men vil få et helt nytt, chatbot-lignende grensesnitt i iOS 27, noe som skal få det til å føles mer som ChatGPT enn Siri vi er vant til i dag.

Den nye Siri forventes å være mer konversasjonsorientert og intelligent, men også få nye evner, som å kunne analysere innhold på skjermen og bruke personopplysninger for å gi betydelig mer relevante og skreddersydde svar.

2. Apple Health+

Ved siden av Siris store AI-løft har vi hørt rykter en stund om at Apple kan gi Helse-appen sin en større oppdatering. Ifølge rapporter vil dette inkludere en ny AI-drevet og abonnementsbasert tjeneste kalt Helse+, som godt kan lanseres som en del av iOS 27.

Denne tjenesten sies å inkludere en chatbot, lik den nye Siri, men med fullt fokus på helsedata og helserelatert innsikt.

Om dette vil være genuint nyttig eller mest føles som en gimmick gjenstår å se, men hvis Apple klarer å gå utover grunnleggende statistikk og i stedet levere konkrete og nyttige råd, kan det bli et virkelig verdifullt verktøy.

3. Forbedret satellittforbindelse

iPhones har hatt grunnleggende satellitttilkoblingsmuligheter siden iPhone 14-serien. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Flere oppgraderinger knyttet til satellitttilkobling er angivelig under utvikling, og i det minste noen av disse kan lanseres samtidig med iOS 27.

Den største nyheten her kan være støtte for 5G via satellitt, selv om det er mulig at denne funksjonen vil være eksklusiv for iPhone 18-serien, eller kanskje bare Pro-modellene.

Vi hører også at Apple jobber med satellittbaserte kartleggingsfunksjoner i Apple Maps, og at selskapet kan tillate deling av satellittbilder. Det ryktes også at Apple skal lansere et satellitt-API som lar tredjepartsutviklere bruke teknologien i appene sine.

Hvis disse funksjonene blir en realitet, kan det bety rask tilkobling i en rekke apper og tjenester, i utgangspunktet hvor som helst på jorden.

4. En AI-drevet kalenderapp

I et innlegg på X har Mark Gurman uttalt at Apple jobber med AI-drevne kalendere for iOS 27.

Vi vet ikke mye ennå om hvordan dette vil fungere, men det høres ut som en større overhaling av den eksisterende Kalender-appen, sannsynligvis med dyp integrasjon med den nye Siri-opplevelsen.

5. Ytelsesforbedringer

iOS kan bli raskere og smidigere. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ut fra det vi har hørt så langt, ser det ikke ut til at iOS 27 vil tilby mange nye funksjoner utover de som er nevnt ovenfor. Fokuset skal imidlertid angivelig være på forbedringer av «kvalitet og underliggende ytelse».

Dette kommer også fra Mark Gurman hos Bloomberg, som sammenligner oppdateringen med Mac OS X Snow Leopard, hvor fokuset var mer på forbedring enn nye funksjoner.

Dette skal visstnok bety færre feil, mindre unødvendig styr og et operativsystem som føles raskere, smidigere og mer intuitivt å bruke i hverdagen.