De 5 största ryktade uppgraderingarna som kan komma till din iPhone i iOS 27 – inklusive den efterlängtade nya Siri

iOS 27 är nästa stora uppgradering vi väntar oss för iOS. Den nya versionen av operativsystemet väntas lanseras tillsammans med iPhone 18-serien i september, efter att först ha visats upp under WWDC i juni.

Det är alltså ett tag kvar innan något är officiellt, men redan nu har vi en ganska bra bild av vad som kan vara på gång, baserat på läckor och rykten. Medan iOS 26 bjöd på en större visuell omarbetning verkar iOS 27 i stället få ett tydligt fokus på AI, snarare än förändringar i gränssnittet.

Här nedanför har vi samlat fem av de största möjliga uppgraderingarna vi har hört talas om hittills – de flesta, men inte alla, är kopplade till AI.

1. En helt ny Siri

Den största uppdateringen vi förväntar oss i iOS 27 är den omarbetade, helt nya versionen av Siri, som enligt uppgifter ska drivas av Google Gemini. Delar av detta kan dyka upp redan i iOS 26.4, men vi räknar med att den kompletta versionen lanseras först i iOS 27.

Det är åtminstone vad den välkända Apple-analytikern Mark Gurman hävdar. Enligt honom blir Siri smartare i iOS 26.4, men får ett helt nytt, chatbot-liknande gränssnitt i iOS 27, vilket ska göra att den känns mer som ChatGPT än den Siri vi är vana med i dag.

Den nya Siri väntas bli mer konversationsbaserad och intelligent, men också få nya förmågor, som att kunna analysera innehåll på skärmen och använda personlig data för att ge betydligt mer relevanta och skräddarsydda svar.

2. Apple Health+

Vid sidan av Siris stora AI-lyft har vi under en längre tid hört rykten om att Apple kan ge sin Hälsa-app en rejäl uppdatering. Det ska enligt uppgifterna inkludera en ny AI-driven och prenumerationsbaserad tjänst kallad Health+, som mycket väl kan lanseras som en del av iOS 27.

Denna tjänst sägs inkludera en chatbot, liknande den nya Siri, men med fullt fokus på hälsodata och hälsorelaterade insikter.

Om detta blir genuint användbart eller mest känns som en gimmick återstår att se, men om Apple lyckas gå bortom grundläggande statistik och istället leverera konkreta och användbara råd kan det bli ett riktigt värdefullt verktyg.

3. Förbättrad satellitanslutning

iPhones har haft grundläggande satellitanslutningsfunktioner sedan iPhone 14-serien. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Flera uppgraderingar kopplade till satellitanslutning uppges vara under utveckling och åtminstone några av dessa kan lanseras tillsammans med iOS 27.

Den största nyheten här kan vara stöd för 5G via satellit, även om det är möjligt att den funktionen blir exklusiv för iPhone 18-serien, eller kanske till och med bara Pro-modellerna.

Vi hör också att Apple arbetar med satellitbaserade kartfunktioner i Apple Maps, samt att företaget kan komma att tillåta bilddelning via satellit. Dessutom ryktas Apple släppa ett satellit-API som gör det möjligt för tredjepartsutvecklare att använda tekniken i sina appar.

Om dessa funktioner blir verklighet kan det innebära snabb uppkoppling i en rad appar och tjänster, i princip var som helst på jorden.

4. En AI-driven kalenderapp

NEW: Apple's AI-powered revamps to the Calendar and Health app won't arrive until next year as part of iOS 27, codenamed Buttercup. macOS 27 is Honeycrisp.

I ett inlägg på X har Mark Gurman uppgett att Apple arbetar med AI-drivna kalendrar för iOS 27.

Vi vet ännu inte särskilt mycket om hur detta ska fungera, men det låter som en större omarbetning av den befintliga Kalender-appen, sannolikt med djup integration med den nya Siri-upplevelsen.

5. Prestandaförbättringar

iOS kan bli snabbare och smidigare. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Utifrån det vi har hört hittills verkar det inte som att iOS 27 kommer att bjuda på särskilt många helt nya funktioner utöver dem som nämnts ovan. Däremot ska fokus enligt uppgifterna ligga på förbättringar av ”kvalitet och underliggande prestanda”.

Även detta kommer från Mark Gurman i Bloomberg, som jämför uppdateringen med Mac OS X Snow Leopard, där fokus låg mer på finputsning än på nya funktioner.

Det lär innebära färre buggar, mindre onödigt krångel och ett operativsystem som känns snabbare, smidigare och mer intuitivt att använda i vardagen.