Slik omgjør du en laptop med Windows 10 til en Chromebook

Jeg har gjort om min Windows 10-laptop til en Chromebook – og det kan du også. Nå som Windows 10-støtten snart er over, står millioner av laptoper overfor en tvungen pensjonisttilværelse.

I stedet for å la den aldrende PC-en din samle støv sammen med Amazon Fire Phone og Google Glass, kan du installere Googles ChromeOS for å gi den et forynget utseende, rask reaksjonsevne og et styrket immunforsvar.

Google har selv utviklet en versjon av Chrome OS – kalt ChromeOS Flex – spesielt for installasjon på eldre laptoper, og den leveres med stort sett de samme funksjonene som operativsystemet som er forhåndsinstallert på Chromebooks. I tillegg til å gi maskinvaren din nytt liv, er det den perfekte måten å prøve Chrome-økosystemet uten å punge ut for en topp Chromebook.

Jeg har den perfekte bærbare datamaskinen for denne oppgaven: en Windows 10-basert Xiaomi Mi Laptop Air 13.3 fra 2017, som fortsatt fungerer perfekt, men ikke er kvalifisert for en Windows 11-oppgradering. Selv om jeg vil miste noen avanserte funksjoner (som spilling og videoredigering), bruker jeg stort sett bare denne bærbare datamaskinen til Google Chrome og Google Dokumenter uansett.

Så, la oss forberede denne pasienten på en OS-transplantasjon ...

Verktøy og krav

En bærbar PC med Windows 10

En USB-stasjon (minnepinne) eller et SD-kort med 8 GB eller mer lagringsplass

En stabil internettforbindelse

En Google-konto

Kom i gang

Bruk Chromebook Recovery Utility til å opprette en ChromeOS Flex-oppstartsstasjon Start PC-en på nytt og start opp fra ChromeOS Flex USB-stasjon Prøv ChromeOS Flex på PC-en Og hvis du liker det, installer det

Trinn for trinn

1. Gjør klar PC-en (Image: © Future / Microsoft) Hvis du er sikker på at du ikke kan oppgradere til Windows 11, eller du bare ikke vil, må du forberede PC-en din for ChromeOS Flex. Det finnes to måter å kjøre ChromeOS Flex på: fra USB-stasjonen (reversibel, slik at du kan gå tilbake til Windows) eller fra en fullstendig harddiskinstallasjon (som er irreversibel). Google har satt opp en liste over PC-er som er sertifisert for å kjøre ChromeOS Flex uten problemer, men min var ikke oppført, og den var fin. Uansett er det lurt å teste ChromeOS Flex før du forplikter deg til en fullstendig installasjon. Sørg også for å sikkerhetskopiere viktige filer før du fortsetter.

2. Installer Chromebook Recovery Utility (Image: © Future / Microsoft) I Google Chrome finner du Chromebook Recovery Utility og klikker på Add to Chrome. Klikk på puslespillikonet ved siden av adressefeltet, åpne Recovery Utility og velg Get started. Når du blir bedt om å identifisere Chromebooken din, velger du Velg en modell fra en liste og velger Google ChromeOS Flex som produsent og ChromeOS Flex under produkt.

3. Opprett gjenopprettingsbilde (Image: © Future / Microsoft) Sett inn USB-stasjonen, og velg den deretter fra listen. Hvis du blir bedt om det, velger du Stable ChomeOS Flex-versjonen, og klikker deretter på Create Now. Dette kan ta litt tid, men når du får en melding om at gjenopprettingsmediet ditt er klart, kan du fjerne USB-stasjonen.

4. Oppstart til installasjonsprogrammet (Image: © Future) Slå nå av mål-PC-en og sett inn ChromeOS Flex-stasjonen. Slå på PC-en, så kan det hende at stasjonen blir oppdaget automatisk. I så fall kan du velge den og gå videre til neste trinn. Hvis Windows starter som vanlig, må du gå inn i systemets BIOS. For å gjøre dette, sjekk systemets oppstartsnøkkel på nettet og trykk deretter på denne når du starter PC-en på nytt – i mitt tilfelle var det F2. I BIOS-menyen finner du oppstartsalternativene, prioriterer USB-stasjonen, lagrer innstillingene og starter datamaskinen på nytt.

5. Test ChromeOS Flex (Image: © Future) Nå får du et par alternativer: Installer ChromeOS Flex eller Prøv det først. Vi anbefaler at du prøver det for å forsikre deg om at det fungerer som det skal på maskinvaren din. Gå gjennom de neste trinnene for å koble til Wi-Fi og logge på Google-kontoen din. Test ChromeOS Flex ved å laste inn noen nettsteder. Hvis alt ser ut til å fungere som det skal, for eksempel markøren og høyttalerne, kan du gå videre til neste trinn. Husk at det kan være noen feil her (som sporadiske frysinger) som forsvinner i en full installasjon.

6. Siste sjanse til å sikkerhetskopiere (Image: © Future) Hvis du er fornøyd med testversjonen av ChromeOS Flex, kan du fortsette med fullinstallasjonen. Husk at dette vil slette hele Windows-installasjonen fra PC-en, så dette er din siste sjanse til å sikkerhetskopiere noe som eventuelt er viktig før du fortsetter. Hvis du føler at du har glemt noe, slår du av ChromeOS, fjerner deretter USB-stasjonen, slår på datamaskinen, og den vil starte opp igjen i Windows. Ta en siste titt rundt og sikkerhetskopier alt som er viktig, og slå deretter av Windows for siste gang.

7. Installer ChromeOS (Image: © Future) Nå kan du sette inn USB-stasjonen igjen og slå på PC-en. Denne gangen velger du Installer ChromeOS Flex og kjører gjennom konfigurasjonstrinnene på nytt, og skriver inn Wi-Fi- og Google-kontodetaljene dine på nytt. Voilà, den bærbare datamaskinen din har gjennomgått en dramatisk forvandling til en fullverdig Chromebook.

8. Slett stasjonen (Image: © Future) Du kan bruke ChromeOS Flex USB-stasjonen til å teste og installere operativsystemet på andre bærbare datamaskiner, men du må slette den hvis du vil bruke den til generell lagring igjen. Start Chromebook Recovery Utility fra trinn 2, men denne gangen klikker du på innstillingsikonet, velger Erase recovery media, velger deretter stasjonen og velger Fortsett. Stasjonen vil nå være slettet og klar for formatering på operativsystemet du ønsker. Til slutt starter du datamaskinen på nytt en siste gang, går inn i BIOS (trinn 4) og om nødvendig endrer du oppstartsalternativene tilbake til standardinnstillingene.

Slik gjør du om en bærbar PC med Windows 10 til en Chromebook: Vanlige spørsmål

Hvordan er ChromeOS forskjellig fra Windows? Som navnet antyder, er ChromeOS designet fra grunnen av for å kjøre Chrome-nettleseren, noe som gjør det til et langt enklere og mer avskallede operativsystem med lave maskinvarekrav. Dette betyr også at det mangler muligheten til å kjøre spesialisert og profesjonell programvare eller krevende videospill, men hvis du bruker mesteparten av tiden din i nettleseren, er ChromeOS et utmerket valg.

Hva er forskjellen mellom ChromeOS Flex og ChromeOS? ChromeOS Flex er spesielt utviklet for installasjon på en rekke bærbare datamaskiner, men dette betyr også at det er litt begrenset sammenlignet med Chrome-versjonen som følger med Chromebooks. Den mangler støtte for Google Play Store og Android-apper, så du kan ikke installere flere apper. Den kan heller ikke dra nytte av det høye sikkerhetsnivået som tilbys av en Google Security Chip – men det er fortsatt et utrolig sikkert operativsystem, spesielt sammenlignet med å kjøre Windows 10 uten oppdateringer.

Vil ChromeOS Flex kjøre på alle bærbare datamaskiner? Til en viss grad, ja. Google har sertifisert ChromeOS Flex til å kjøre på en rekke bærbare datamaskiner, inkludert MacBooks. Den vil kjøre på annen maskinvare (inkludert den bærbare datamaskinen jeg brukte i denne veiledningen), men det er større sjanse for å støte på små feil og mangler, spesielt med eksterne enheter som CD-stasjoner eller fingeravtrykkslesere.

Slik gjør du en Windows 10-bærbar PC om til en Chromebook: Avsluttende tanker

ChromeOS er ikke bare en kosmetisk oppgradering for datamaskinen din – det er et helt nytt operativsystem som kontinuerlig oppdateres og fylles med nyttige funksjoner. Det har begrensninger, men det er et flott alternativ til Windows og den perfekte måten å holde den gamle maskinvaren din unna søppelfyllingen.

ChromeOS Flex er basert på Linux, det gratis operativsystemet som forandret verden. Selv om ChromeOS holder ting enkelt, kan en lett Linux-distro gi deg mange flere tilpasningsmuligheter og et stort bibliotek med nyttig programvare hvis du vil dykke dypere ned i alternative operativsystemer.

