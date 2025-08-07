Microsoft hinter om fremtiden til Windows: «Datamaskinen vil kunne se det vi ser, høre det vi hører, og vi kan snakke med den»

Microsofts visepresident for OS-sikkerhet har gitt sin visjon for Windows i 2030.

Det vil være multimodalt og innebære «mer snakking med datamaskinene våre».

KI vil gi muligheten til å «gjøre mye mer avanserte ting».

Har du noen gang lurt på hvordan Windows vil se ut ved tiårsskiftet, når 2030 kommer?

Windows Central fanget opp et videoklipp lastet opp på Microsofts YouTube-kanal der David Weston, konsernsjef for operativsystemsikkerhet, gir sin visjon for Windows i 2030 (du kan se det nedenfor).

I det korte intervjuet svarer Weston på noen faste spørsmål som hovedsakelig handler om sikkerhet (ikke overraskende, gitt at det er hans ekspertise), KI, jobber og næringslivet. Han tar imidlertid opp tittelen på videoen på et tidspunkt, og gir oss sine tanker om hvordan Windows kan se ut innen slutten av tiåret.

Weston observerer: «Jeg tror vi vil gjøre mindre med øynene våre og mer snakke med datamaskinene våre. Og jeg tror virkelig at en fremtidig versjon av Windows, og andre Microsoft-operativsystemer, vil samhandle på en multimodal måte.»

«Datamaskinen vil kunne se det vi ser, høre det vi hører, og vi kan snakke med den og be den om å gjøre mye mer avanserte ting. Jeg tror det vil være en mye mer naturlig form for kommunikasjon.»

Weston legger til: «Verdenen med musebevegelser og skriving vil føles like fremmed som den gjør for Generasjon Z å bruke MS-DOS.»

Mye av resten av videoen tar for seg KI og jobber, som nevnt, og hvordan vi kan vente oss at KI vil ta over det krevende arbeidet for å frigjøre oss mennesker til å gjøre mer interessante og kreative oppgaver (eller det er i hvert fall teorien).

Og faktisk hvordan fremtidige sikkerhetseksperter vil være KI-roboter som du vil samhandle med akkurat som en ekte person, snakke med dem i videochatter og møter, eller sende e-post for å gi dem oppgaver.

Microsoft Windows 2030 Vision with David Weston - YouTube Watch On

Kommentar: På jordet?

For oss føles ikke dette som en visjon for Windows om fem år (vel, det er nærmere fire hvis vi skal være pirkete, og det er vi), men mye lengre frem enn det. Selv om Weston antyder at dette er en bredere visjon om en «fremtidig versjon av Windows», og vi forstår poenget: fremtiden er «multimodal» – man beveger seg bort fra den enkle musen og tastaturet som hovedinndata for PC-en – og selvfølgelig er alt bygget rundt KI (naturligvis).

Vil fremtiden til Windows faktisk bli slik? Vi vedder absolutt ikke mot at det skal fokuseres sterkt på KI, da det ser ut til å være tilfelle. Generelt føles KI som en nesten uimotståelig kraft når det gjelder hvor datamaskiner er på vei, og Microsoft prøver tydeligvis å presse mer KI inn i Windows hvor enn de kan – en vei som programvaregiganten utvilsomt kommer til å gå videre med.

Mye tyder på at en annen KI-agent kan være på vei til oppgavelinjen i skrivebords-OS-et. Det mulige tillegget ville ligge ved siden av agenten som allerede er introdusert i Innstillinger-appen, noe som er et smart tillegg.

Ettersom kraftige NPU-er som potensielt snart vil bli inkludert i stasjonære brikker, så vel som Copilot+-laptoper, vil KI sannsynligvis bli mye mer utbredt i PC-verdenen ganske raskt. Vi vil til og med gå så langt som å gjette at den neste versjonen av Windows ikke vil være Windows 12, men Windows AI (eller kanskje Windows Copilot, hvis det fortsatt er merket for KI), og fokuset på denne arenaen vil sannsynligvis være så sterkt.

Det er imidlertid løfter, høytidelige ideer og markedsføring rundt KI – og så realiteten av hva Microsoft kan oppnå. Husker du da Copilot først ble introdusert for Windows 11? Vi ble fortalt at det ville være i stand til å endre en rekke innstillinger i operativsystemet basert på en vag melding fra brukeren (som «gjør meg mer produktiv»). Det har fortsatt ikke skjedd, og ser ut til å ligge på vent.

Det vil si at selv om vi ikke tviler på at Microsoft har disse store ambisjonene, virker det tvilsomt om det vil bli en helt annen måte å jobbe med en Windows-PC i 2030.

Riktignok kan vi forestille oss at det å snakke – å gi talekommandoer (som er godt på vei i Windows 11) – kan bli en mye viktigere, men fortsatt supplerende, del av Windows-opplevelsen og -grensesnittet. Og KI (antagelig) som gjør mer avanserte ting, ja, greit nok – kanskje til og med å manipulere Windows-innstillinger i ett jafs på brukerens befaling, vil bli realisert på en måte som fungerer bra.

Men kanskje Windows AI, eller Windows 2030, eller hva det ender opp med å bli kalt, endelig vil kvitte seg med det eldre kontrollpanelet, som en kommentator på Westons video morsomt observerer.

Men bruk av mus og tastatur føles som det samme som å bli tvunget tilbake til DOS-dagene, med bare tekst og fikling med config.sys- og autoexec.bat-filene for å få et PC-spill til å fungere? Det virker mye lengre unna i Windows-datamaskinens tidslinje – men vi kan ta feil.