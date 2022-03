Easter egg funnet i Windows 1.0 – 37 år etter lansering

Snart er det påske, så visst passer det godt med noen nye påskeegg. En standhaftig bruker har klart å grave frem et gjemt dialogvindu i Windows 1.0. Ja, du leste riktig, en hemmelig beskjed ble funnet for første gang i den første versjonen av operativsystemet, lansert i november 1985.



Slike såkalte påskeegg, eller Easter eggs på engelsk, er kode eller innhold utviklere gjemmer for moro skyld i programvare, som en slags signatur der gjerne bilder og navn av programmerere og andre involverte blir eksponert – eller bare artige beskjeder.



Det går sport i å finne slike gjemte beskjeder i programvare, og denne gangen må Lucas Brooks berømmes for å finne det eldgamle påskeegget, etter at han avslørte funnet på Twitter (først omtalt av XDA Developers.) Den hemmelige beskjeden består av en liste over utviklerne som jobbet på Windows 1.0, men spesielt lett er den ikke å finne.



Easter eggs gjemt i programvare kan ta mange ulike former, og noen er bedre gjemt enn andre. At det tok nesten 37 år før dette ble funnet vitner om at utviklerne hadde gjort seg flid med å skjule beskjeden – og dermed er det heller ikke rart at de valgte å slenge med en aldri så liten «Congrats!» når hemmeligheten ble avslørt.

Which version of @Windows is the first to include Easter eggs? Windows 3.0? Nope. What if I tell you there is an Easter egg in Windows 1.0 RTM? This is what I have recently discovered: pic.twitter.com/dbfcv4r7jjMarch 18, 2022 See more

Celebre utviklere

Ifølge Brooks var den hemmelige dialogen plassert på slutten av et smiley-bilde i bitmap-format, inkludert i operativsystemet, i kryptert kode. I 1985 fantes det få verktøy som kunne avsløre slike data.



Et av de mest kjente navnene i utviklerlisten som ble avslørt er Gabe Newell, for tiden sjef i Valve – kjent for alt fra «Half-Life» til Steam Deck. Newell var ansatt i Microsoft mellom 1983 og 1996, men endte opp med å forlate giganten til fordel for å starte opp Valve.



Det kan være verdt å følge med litt ekstra hvis man roter rundt i eldgammel programvare. Plutselig kan man råke på hemmeligheter som ikke ennå har blitt avslørt. Brooks har for øvrig funnet den samme dialogen i Windows 2.0 også.

Kommentar: Easter eggs er billig moro

Easter eggs appellerer til både utviklere og brukere, og er en slags lek mellom de to der gåter fungerer som kommunikasjon mellom folk som arbeider med utviklingen av programvaren og brukerne som bruker applikasjonene til daglig.



Android har for eksempel i årevis hatt et Easter egg man normalt sett kan finne i Om telefonen i Innstillinger. Hvis du vil se hva som gjemmer seg i Android 12-koden, så kan du ta en titt på denne artikkelen, skrevet av våre britiske kolleger, som forklarer i detalj hva som må gjøres for å finne hemmeligheten.



Instruksene fungerer for øvrig også med Android 11, men resultatet er noe annerledes.

Easter eggs er å finne i drøssevis av andre Google-produkter også. Prøv for eksempel å skrive inn «askew» i Google-søkemotoren. Andre involverer referanser til en viss ikonisk dialog ytret av Christopher Guest i «This is Spinal Tap».



I Microsoft Excel 97 kunne man til og med finne et lite flysimulator-spill om man knotet lenge nok, men Microsoft har dessverre ikke valgt å videreføre tradisjonen i senere versjoner av regnearkapplikasjonen.



Hvis man har et øye for detaljer og liker skattejakt kan det være verdt å følge med neste gang man ser en film eller TV-serie også. Mange film- og serieskapere velger å bake inn artige visuelle referanser som det skal litt til å få øye på.