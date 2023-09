Forrige uke holdt Microsoft et arrangement i New York, og selv om mange av oss håpet at selskapet ville vise frem en rekke nye Surface-enheter som kunne utfordre Apple og deres MacBook-enheter, var det vi fikk i stedet litt … kjedelig. Men er det egentlig negativt?

For tilhengere av Microsofts Surface-enheter (det finnes vel fremdeles noen), var arrangementet absolutt skuffende. Mens ryktene hadde antydet at det skulle avdukes en rekke nye produkter, viste Microsoft bare frem Surface Laptop Go 3, en budsjett-laptop som fikk en liten spesifikasjonsfeil og høyere pris, og Surface Laptop Studio 2, en interessant bærbar PC rettet mot kreatører, men ikke en vanlig enhet. Dette ser ikke ut som noen kandidater til vår liste over de beste laptopene.

Og det var det når det gjaldt presentasjonen av nye Surface-produkter. Merkelig nok snek Microsoft også ut pressemeldinger som avduket Surface Hub 3 (egentlig en stor, interaktiv tavle), og Surface Go 4, et rimelig 2-i-1-nettbrett som pussig nok bare blir gjort tilgjengelig for bedriftskunder. Den mye omtalte Surface Pro 10, flaggskipets oppfølging av Microsofts premium nettbrettutvalg, glimret med sitt fravær.

Alle som håpet at denne begivenheten ville innlede en ny og spennende epoke for Surface-enheter, forlot sannsynligvis arrangementet og lurte på om Microsoft i det hele tatt er interessert i maskinvare lenger. Denne følelsen ble ikke bedre av den høyprofilerte avgangen til Panos Panay, som i årevis var ansiktet og drivkraften bak Surface-produktene.

Til tross for at mange antok at arrangementet ville være et Surface-utstillingsvindu, handlet bare de siste 20 minuttene eller der omkring om den nye maskinvaren. Størstedelen av presentasjonen handlet i stedet om Copilot, Microsofts AI (Artificial Intelligence)-verktøy som kommer til Windows 11, samt ulike tjenester og programvare fra selskapet.

Tilbake til røttene

Microsofts prioritering av programvare fremfor maskinvare ved det siste arrangementet er et viktig hint om at selskapet kan vende tilbake til røttene. Det er ofte blitt bemerket at Microsofts nåværende administrerende direktør, Satya Nadella, er mer entusiastisk overfor programvare enn maskinvare. Før han ble administrerende direktør i Microsoft, har han i hovedsak jobbet med Microsofts skydatabehandling og onlinetjenester.

Hvis Nadella virkelig reposisjonerer Microsoft som et selskap som først og fremst skal drive med programvare, er kanskje dette er et klokt grep som spiller på selskapets historiske styrker. Windows 11 er absolutt ikke perfekt, men det er likevel en grunn til at Windows fortsatt er det mest brukte desktopoperativsystemet i verden.

Microsoft Office forblir også en viktig del av virksomheten, og deres inntog i AI, inkludert integrering av kunstig intelligens i Bing-søk og Edge-nettleseren, har gitt en sjelden positiv dekning.

I mellomtiden har ikke satsingen på maskinvare tatt av slik mange hadde håpet. Surface-enhetene har ofte vært imponerende, men de ser ut til å ha slitt med å vinne markedsandeler sammenlignet med erkerivalen Apple og deres MacBook-modeller.

Surface Go 4 (above), et rimelig 2-i-1-nettbrett, er merkelig nok bare tilgjengelig for firmakunder. (Image credit: Microsoft)

Mange av de mer innovative Surface-produktene, som Surface Earbuds og den brettbare mobilen Surface Duo , er blitt faset ut etter dårlig salg. Da Surface-enhetene ble lansert for første gang, skulle de være eksempler på hva Windows-enheter kunne være i stand til – og inspirere andre produsenter til også utforske det samme landskapet.

Panay har vært en av de viktigste pådriverne for Microsofts produksjon av innovative (men upopulære) Surface-produkter, og med hans avgang er denne drivkraften borte. Dermed kan fremtidige Surface-produkter bli ganske likegyldige.

Men hvis dette betyr at Microsoft bruker mer tid på å forbedre sine programvareprodukter, spesielt Windows, så tror vi dette har vært et riktig valg, tross alt.

Ryktene tyder på at Windows 12 kan komme så snart som i 2024. Dette er en ypperlig mulighet for Microsoft til å overhale operativsystemet sitt og komme opp med noe helt unikt og nyskapende. Uten maskinvaredistraksjoner kan de ta fatt på det grunnleggende og ta opp kampen med Apple og Google på programvarefronten – der de faktisk har en fordel.

Hvis prisen vi betaler for et ambisiøs Windows 12 er at Surface går av med døden, er det nok ikke så mange som har noe imot det.