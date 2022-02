Windows 11 blir snart ubrukelig for alle uten internett

Windows 11 har vært på markedet i seks måneder nå, og selv om det hele har vært et krav med internettilkopling hvis man har brukt Home-versjonen, så har Microsoft tillatt eiere av Windows 11 Pro-lisenser å holde seg offline. Dette er tross alt versjonen ment for profesjonelle brukere – men nå er det snart slutt på det også.



I dokumentene som følger med den seneste Windows 11 Preview-versjonen nevner Microsoft at Windows 11 Pro nå krever en internettilkopling når man først setter opp systemet. Det er altså dagens tilstand, men Microsoft sier også at man i fremtiden «[...] kan forvente at en Microsoft-konto blir påkrevd».

Det er ikke helt klart når denne oppdateringen vil være å finne i den faktiske Windows 11-versjonen som er i ordinær bruk, men sannsynligheten er stor for at det vil skje i løpet av året. Har du en enhet du ønsker å holde borte fra internett, og planen er å bruke Windows 11, så begynner det å haste litt med å installere det nye OS-et.

Kommentar: Har ikke alle internett, da?

Nå til dags, siden såpass mange tjenester er nettbaserte, kan det være vanskelig for mange å se for seg hvorfor man ville ha en enhet frakoplet nettet. Likevel er det mange gode grunner til det. Ikke minst siden en stor andel brukere rett og slett ikke har internett.



Dette kan få konsekvenser for brukere i deler av verden der internettilgangen enten ikke eksisterer, eller er vanskelig å holde stabil. Det kan også være høyst problematisk for profesjonelle innen IT, som liker å ha full kontroll på enhetene som gjøres klar til brukere.



Det finnes i tillegg en del bruksområder der man rett og slett ikke ønsker eller trenger en kontinuerlig tilgang til internett. Mange maskiner som kun brukes til én enkelt oppgave, og som fungerer som de skal, kan med fordel holdes offline.



Windows 11 Home er allerede et mareritt for de ovennevnte brukerne, siden det hele tiden må være tilkoplet nettet – og nå som man ikke slipper unna, selv om man betaler for en Windows 11 Pro-lisens, så begynner valgmulighetene å bli færre, og Microsofts operativsystem å bli mindre attraktivt.



Dette er et trekk som vil gi Microsoft større tilgang til data, og fra deres perspektiv gir selvsagt et slikt krav mening. Samtidig vil dette føre til problemer for en god andel mennesker verden over. I tillegg vil det være mange som etter hvert vil sitte fast på Windows 10, grunnet mangelen på tilgang til en stabil internettilkopling.



Vi bruker for eksempel Windows 11 Pro til testing, nettopp fordi vi kan installere det uten å ha tilgang til internett, og siden vi ikke trenger å sose med Microsoft-kontoer ved innlogging. For alle som tester maskinvare vil denne forandringen potensielt innebære masse bortkastet tid. En løsning for oss vil antakeligvis være å lage en minnepenn med en eldre installasjon, ubesudlet av den ovennevnte oppdateringen, så eventuelt oppdatere i etterkant. Vi håper det kan holde en stund.

Kilde: Windows Central