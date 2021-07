Slik installerer du Windows 11 allerede nå

Er du blant de mange som er spent på å se hvordan Windows 11 blir? De fleste vanlige brukere burde nok helst vente til Windows 11 blir offisielt lansert, men hvis du ikke klarer å holde deg så er det fullt mulig å laste ned en prøveversjon allerede nå.

Som du kanskje vet så dukket det opp en tidlig versjon av Windows 11 for noen uker siden, men vi må understreke med all tydelighet at du ikke bør laste ned den. Faren er stor for at du ender opp på en nettside som er full av skadevare, og du har heller ingen garanti for at den lekkede versjonen ikke er full av det samme.

Heldigvis finnes det også en offisielt tilgjengelig mulighet rett fra Microsoft, nemlig via Windows Insider-programmet som hvem som helst kan melde seg opp til. Bare husk at dette også er snakk om en tidlig versjon som kan inneholde både store og små feil. Derfor er det ikke anbefalt å installere denne versjonen på en PC du er avhengig av at fungerer til daglig bruk.

Har du derimot en ekstra PC tilgjengelig så er det ingenting i veien for å følge veiledningen vår nedenfor, og prøve ut Windows 11 selv.

Systemkrav for Windows 11

Prosessor: 1 GHz eller raskere med minst to prosessorkjerner og 64 bit

RAM: 4 GB

Lagring: 64 GB

Systemfastvare: UEFI, Secure Boot-støtte

TPM: Trusted Platform Module 2.0

Grafikkort: DirectX 12 eller senere med WDDM 2.0

Skjerm: 720p, 8-bit per fargekanal, minst 9 tommer diagonalt

Internettforbindelse og Microsoft-konto: Windows 11 Home krever en aktiv internettforbindelse og en Microsoft-konto for å gjennomføre første oppsett av operativsystemet, og når man endrer Windows 11 Home fra S-modus.

Du finner en komplett liste over mindre essensielle krav på Microsofts Windows 11-sider.

Hvordan laste ned Windows 11: forberedelser

Før du begynner bør du forsikre deg om at PC-en din lever opptil minimumsspesifikasjonene ovenfor. Her er det spesielt viktig å legge merke til kravet om støtte for TPM 2.0. Dette er en sikkerhetsbrikke som gjør operativsystemet mer sikkert, og Microsoft har altså valgt å sette som krav at PC-en har en slik.

Mange nyere laptoper har en slik innebygget, og det gjelder også en del hovedkort for stasjonære PC-er. I tillegg finnes det også programvarebaserte teknologier som gjør samme nytten, og på AMD-plattformer kalles denne fTDM, mens den på Intel-PC-er vil hete PTT eller IPT. Denne funksjonen er ikke alltid aktivert som standard, og det betyr at du eventuelt må inn i PC-ens UEFI-innstillinger (BIOS) og aktivere den. Sjekk eventuelt i PC-en eller hovedkortets brukermanual for å få hjelp med å aktivere dette på din PC.

Deretter bør du ta en full sikkerhetskopi. Da kan du være trygg på at alle de viktige filene dine er trygt forvart om noe skulle gå galt. Dette kan du få hjelp til her.

Når alt dette er gjort, kan du melde deg opp til Windows Insider Program.

1. Bli med i Windows Insider Program

Begynn med å åpne Innstillinger-appen og trykk på "Oppdatering og sikkerhet", og deretter på "Windows Insider Program".

Det er mulig at du først må aktivere sending av valgfrie diagnosedata. Dette gjør du ved å gå til Innstillinger > Personvern > Diagnostikk og tilbakemelding og velge "Valgfrie diagnosedata".

Tilbake i "Windows Insider Program"-fanen, klikker du på "Kom i gang" for å begynne. I vinduet som dukker opp velger du Microsoft-kontoen din.

2. Bli med i Dev-kanalen

For øyeblikket er testversjonen av Windows 11 kun tilgjengelig for de som er med i Dev-kanalen. Dette er en kanal som er ment for programvareutviklere, og du får dermed en veldig tidlig versjon av Windows 11. Igjen må vi understreke at du bør vite hva du går til før du gjør dette, og du må regne med å få et operativsystem med masse små (og potensielt store) feil som gradvis rettes i tiden fremover.

Har du bestemt deg, så er det bare å velge "Dev-kanal" på siden som dukker opp, før du trykker på "Bekreft".

Deretter dukker det opp enda en side med en forklaring på hva du kan forvente fra denne tidlig versjonen. Her er det bare å trykke på "Bekreft".

Nå blir du bedt om å starte PC-en på nytt. Sjekk at alt arbeidet ditt er lagret, og trykk på "Start på nytt" i vinduet som dukker opp.

3. Installer Windows 11 Insider Preview

Når PC-en starter opp igjen, kan du gå til "Windows Update"-fanen i Innstillinger. Du kan komme dit raskt ved å skrive "Se etter oppdateringer" i søkefeltet på oppgavelinjen, og trykke på Enter. Eventuelt kan du også åpne Innstillinger og gå til "Oppdatering og sikkerhet" og deretter "Windows Update".

I vinduet som dukker opp trykker du på "Se etter oppdateringer". Da vil Windows 11 Insider Preview dukke opp som en oppdatering, og det er bare å laste den ned og installere den på samme måte som med vanlige Windows 10-oppdateringer.

4. Installere Windows 11 på tom PC

Trinnene ovenfor lar deg altså oppgradere fra Windows 10 til Windows 11. Hvis du derimot heller vil installere Windows 11 på en tom PC, skal du vite at Microsoft også pleier å legge ut slike filer til nedlasting. Disse er imidlertid ennå ikke tilgjengelig for prøveversjonene av Windows 11, men du kan følge med på denne siden (etter at du har meldt deg inn i Windows Insider Program) og laste den ned når den dukker opp.

Eventuelt finnes det også en uoffisiell metode der du bruker tjenesten UUP Dump til å laste ned nyeste versjon av Windows 11 fra Microsofts servere. Denne tjenesten er altså ikke assosiert med Microsoft, og du bruker den dermed på eget ansvar.

Følger du denne metoden kan du ha nytte av denne guiden fra får britiske kolleger. Den tar for seg installering av Windows 10, men prosessen er den samme.