Näin asennat Windows 11 -käyttöjärjestelmän

Kun Windows 11 paljastui kesäkuussa 2021, nousi Microsoftin uusi käyttöjärjestelmä kaikkien huulille. Amerikkalaisyhtiö paljasti samassa yhteydessä, että uusi versio saapuu virallisesti "loppuvuodesta 2021". Koska odottavan aika on pitkä ja malttamattomia on jonoksi asti, asiaa voidaan onneksi kiirehtiä. Tämän vuoksi käyttöjärjestelmän varhainen versio on kokeiltavissa jo nyt.

Internetiin vuoti käyttöjärjestelmän versio muutamia viikkoja takaperin, mutta sen etsiminen ja asentaminen ei ole missään nimessä suotavaa. Ensinnäkin suurin osa sitä jakavista tahoista on ujuttanut paketin sekä verkkosivunsa täyteen haittaohjelmia, ja pahimmillaan saatatkin joutua kiristyshaittaohjelmien kynsiin. Mielestämme hyöty ei ole riskin arvoinen, sillä loppuvuosi 2021 ei ole järin kaukana.

Samaa ratkaisua puoltaa myös hinnoittelumalli. Windows 11 on nimittäin ilmainen päivitys jokaiselle Windows 10:n omistajalle, joten käyttöjärjestelmän piraattiversion hankkiminen on yksinkertaisesti hölmöä arpapeliä.

Microsoft on julkaissut virallisen varhaisen version Windows Insider -käyttäjille. Tämä on selvästi turvallisempi tapa kokeilla Windows 11 -järjestelmää ennen varsinaista julkaisua. Tosin on silti mainittava, että koska kyseessä ei suinkaan ole valmis ja lopullinen paketti, on luvassa taatusti paljon bugeja, virheviestejä, vajavaisesti toimivia ominaisuuksia sekä muita pikkumurheita. Tästä syystä varhaisen version asentaminen on suositeltavaa lähinnä kakkoskoneelle.

Emme voi tarpeeksi korostaa riskien minimoinnin kannattavuutta. Mikäli sinulla on käytössä vain yksi tietokone, jolla pyörität päivittäistä arkea verkkopankkiasioinnista alkaen, on lopullisen julkaisun odottaminen todennäköisesti järkevintä. Huhujen mukaan Windows 11 julkaistaan lokakuun nurkilla, joten odottavan aika ei ole liian pitkä.

Jos kakkoskone on käytössä ja et malta odottaa loppuvuoteen asti, kerromme tässä kuitenkin tavasta asentaa Windows 11.

Windows 11:n minimivaatimukset

Suoritin: 1 GHz tai enemmän sekä ainakin kaksi 64-bittistä ydintä

1 GHz tai enemmän sekä ainakin kaksi 64-bittistä ydintä RAM-muisti: 4 Gt

4 Gt Tallennustilaa: 64 Gt

64 Gt Järjestelmän laiteohjelmisto: UEFI, Suojatun käynnistyksen tuki

UEFI, Suojatun käynnistyksen tuki TPM-suojauspiiri: Trusted Platform Module 2.0

Trusted Platform Module 2.0 Näytönohjain: DirectX 12 tai uudempi WDDM 2.0 -ajurilla

DirectX 12 tai uudempi WDDM 2.0 -ajurilla Näyttö: Tarkka (720p) näyttö, jonka läpimitta kulmasta kulmaan on suurempi kuin 9 tuumaa, 8 bittiä / värikanava

Tarkka (720p) näyttö, jonka läpimitta kulmasta kulmaan on suurempi kuin 9 tuumaa, 8 bittiä / värikanava Verkkoyhteys ja Microsoft-tili: Windows 11 Home -versiota varten tarvitaan Internet-yhteys ja Microsoft-tili, jotta asennus onnistuu ensimmäisellä käyttökerralla. Internet-yhteys tarvitaan myös laitteen siirtämiseen pois Windows 11 Home S mode -tilasta.

Tarkemmat yksityiskohdat voi lukea Microsoftin Windows 11 -sivulta.

Näin lataat Windows 11 -käyttöjärjestelmän

Ennen kuin ryhdyt tuumasta toimeen, on syytä varmistaa laitteiston teknisten tietojen riittäminen. Ja kun minimivaatimukset ylittyvät, on suositeltavaa ottaa varmuuskopioinnit.

Tällä varmistat, että vaikka jokin varhaisen version uhkakuvista realisoituisi, et menetä tärkeitä tiedostojasi. Todennäköisesti tämä ei tule tarpeeseen, mutta ongelmien sattuessa kiität itseäsi.

Tämän jälkeen on aika kirjautua Windows Insider Program -ohjelmaan.

(Image credit: Microsoft)

1. Liity Windows Insider Program -ohjelmaan

Tämä onnistuu klikkaamalla Asetukset-valikosta 'Päivittäminen ja Suojaus'. Vasemman listan alimpana on kohta 'Windows Insider Program'.

(Image credit: Microsoft)

Saatat joutua kytkemään valinnaiset diagnostiikkatiedot päälle jatkaaksesi. Mikäli tämä välivaihe tulee eteen, pääset eteenpäin polusta 'Asetukset' > 'Tietosuoja' > 'Diagnostiikka ja palautus'. Kytke tämän jälkeen kohta 'valinnaiset diagnostiikkatiedot' päälle.

(Image credit: Microsoft)

Kun olet päässyt eteenpäin 'Windows Insider Program' -valikossa, klikkaa 'Aloita'. Tämän jälkeen pääset vielä valitsemaan Microsoft-tilin ennen jatkamista.

(Image credit: Microsoft)

2. Liity Dev-kanavalle

Tällä hetkellä Windows 11 -käyttöjärjestelmän varhainen versio on saatavissa vain Dev-kanavalle liittyneille. Tämä tarkoittaa käytännössä sovelluskehittäjiä, joilla on tarve päästä käsiksi mahdollisimman aikaiseen kehityssykliin omien luomusten kehittämiseksi. Tässä kohtaa onkin siis vielä syytä kerrata, että luvassa on keskeneräisyyden vuoksi varmasti monia kompasteluita.

Mikäli siis haluat tietokoneeltasi ennen kaikkea varmaa toimivuutta, suosittelemme pitäytymään erossa Windows 11:stä vielä toistaiseksi. Jos olet kuitenkin valmis koettelemaan onneasi, valitse Insider-asetuksista 'Dev-kanava' ja vahvista tiedot.

(Image credit: Future / Microsoft)

Jälleen yksi ikkuna muistuttaa tulevasta sekä varhaisen version mahdollisista ongelmista. Jos et ole vieläkään muuttanut mieltäsi, porskuttakaamme eteenpäin painamalla 'vahvista'.

(Image credit: Future / Microsoft)

Tämän jälkeen on aika käynnistää tietokone uudelleen. Varmista, että olet tallentanut kaiken keskeneräisen, minkä jälkeen voit valita 'Käynnistä uudelleen nyt'.

(Image credit: Future / Microsoft)

3. Asenna Windows 11 Insider -versio

Kun kone on käynnistynyt uudelleen, valitse Windows Update -sovellus. Tämä onnistuu hakemalla Käynnistä-valikosta hakusanoilla 'Windows Update'.

Jos haluat etsiä paikan manuaalisesti, onnistuu tämä Asetukset-valikon kautta. Valitse jälleen 'Päivittäminen ja suojaus' ja sivuvalikosta 'Windows Update'.

Tämän jälkeen Windows etsii päivityksiä. Windows 11 Insider Preview -version pitäisi ilmestyä näkyviin, minkä jälkeen voit klikata siitä ladataksesi ja asentaaksesi käyttöjärjestelmän kuin minkä tahansa Windows-päivityksen.

4. Suorita Windows 11:n täysasennus

Yllä olevat välivaiheet koskevat Windows 10 -koneen päivittämistä. Mikäli haluat kuitenkin asentaa Windows 11 -version puhtaalle pöydälle, onnistuu tämä lataamalla Windows 11 Insider Preview ISO -asennuspaketin.

Varmista ensin, että olet liittynyt Windows Insider Program -ohjelmaan sekä Dev-kanavalle (katso välivaiheet 1 ja 2).

Voit valita sivulta ladattavaksi versioksi Windows 11:n. Kun ISO-tiedosto on ladattu, tarvitset vielä erillisen suojatun käynnistymisen USB- tai DVD-alustan. Koska toimintaperiaate on pysynyt täysin ennallaan, suosittelemme tässä vaiheessa lukaisemaan näin asennat Windows 10:n USB:ltä tai DVD:ltä -artikkelimme. Vaikka siinä käydään läpi edellistä käyttöjärjestelmäversiota, on prosessi ja toimintamalli täysin samanlainen.