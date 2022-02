Windows 11-oppfølger er etter sigende allerede på vei

Windows 11 kan bli erstattet av Windows 12. Ifølge ryktemølla er det en viss mulighet for at Microsoft begynner arbeidet på det nye operativsystemet så tidlig som i mars 2022.



Først og fremst må vi understreke at det er verdt å ta frem både salt, pepper og resten av krydderhylla før du leser videre. Her må man ha klyper av det meste klart, for dette er spekulative rykter.



Det hele stammer fra det tyske teknologinettstedet Deskmodder.de, omtalt av Tom's Hardware – som for øvrig merker seg at noe som tilsynelatende så ut som en bekreftende tvitring fra Swift on Security viste seg å være en, ganske så opplagt, spøk. Det opprinnelige ryktet står likevel på egne bein. Ifølge nettstedet mener en kilde med sterk tilknytning til selskapet å vite at Microsoft kommer til å begynne arbeidet med oppfølgeren til Windows 11 i mars.



Deskmodder sier at Microsoft allerede har begynt arbeidet med å ansette utviklere som i teorien skal arbeide med Windows 12, men at OS-et ennå ligger langt frem i tid, siden det skal bygges opp nærmest «fra bunnen av.»



Dermed kan vi slå fast at den andre store påstanden her er at Windows 12, i motsetning til Windows 11, som i store trekk er basert på Windows 10-kjernen, kommer til å være vesensforskjellig fra forgjengerne. Allerede nå håper vi at du har benyttet deg av flerfoldige klyper fra krydderhylla.

Kommentar: Hvor sannsynlig er det med Windows 12 allerede nå?

Hvis det ovennevnte medfører riktighet, og en helt ny versjon av Windows skal bygges fra scratch (muligens ved navn Windows 12), så er det ingen tvil om at det vil være snakk om et OS som ikke kommer med det første. Å bygge et operativsystem fra bunnen av, med en kjerne vesensforskjellig fra Windows 10 og 11, er åpenbart et enormt prosjekt.



Ikke bare er dette noe som vil ta lang tid, det strider også mot Microsofts egne kompatibilitetsprinsipper som har ligget til grunn for selskapets operativsystemer siden 80-tallet.



Skal vi være ærlige, så synes vi ikke dette ryktet høres spesielt sannsynlig ut, og det må flere kilder til enn de Deskmodder hevder å ha tilgang til før vi tror en ny Windows-versjon snart er under utvikling, særlig ikke en som baserer seg på en helt ny kjerne.



Hvis det mot formodning stemmer, så er det åpenbart at mer informasjon om prosjektet snart vil finne veien ut på nett, så spesielt lang ventetid vil det nok ikke være snakk om før vi eventuelt får bekreftet eller avkreftet ryktet.



En annen mulighet er at noen har misforstått omfanget av prosjektet. Et større arbeid kan nok være på trappene hos Microsoft i mars, men det kan simpelthen være snakk om den neste store delversjonen i Windows 11.



Til syvende og sist kan vi ikke gjøre stort annet enn å gjette per nå, men vi forventer i alle fall ikke at Windows 12 vil være aktuelt med det aller første. Samtidig var Windows 11 også en aldri så liten overraskelse fra Microsoft (mest fordi selskapet tidligere hadde sagt at Windows 10 ville være den siste versjonen av OS-et noensinne.)