PC-gamere omfavner Windows 11

Det ser ut til at gamere begynner å få sansen for Windows 11, i hvert fall når vi leser september-utgaven av Hardware and Software Survey fra spillplattformen Steam.

Via Steam Survey kan brukerne hver måned sende inn anonym informasjon om hva slags programvare og maskinvare de bruker. Disse opplysningene lar spillere, utviklere og Valve, som driver Steam, se hva som er populært, og bidrar direkte til hva som tilbys på plattformen.

Den nylige september 2022-undersøkelen viser noe interessant: 1 av 4 Steam-brukere har oppdatert til Windows 11. Den jevne økningen på 1,05% fra forrige måned korresponderer ikke overraskende med en liten nedgang i Windows 10-brukere. I mai 2022 lå prosentandelen med Windows 10 på 76%, et tall som nå er nede i 71,4%.

Windows 10 er altså det mest populære operativsystemet blant Steam-brukerne, men vi ser at dette tallet holder på å endre seg nå som flere etter hvert oppdaterer systemene sine. Windows 7 klorer seg fast på en tredjeplass, til tross for at det nå er 13 år gammelt. Selv om Apple insisterer på at Mac fungerer godt til spill, er andelen Mac-brukere i undersøkelsen kun 2,36%.

Det lille vinduet som spretter opp og ber deg om å oppdatere operativsystemet er antagelig et av de mest oversette varslene noensinne. Det er ingen overraskelse at oppdateringer fra Windows 10, eller til og med Windows 7, til Windows 11 går tregt.

Den nye Windows 11-oppdateringen krever at du har en PC med TPM 2.0 -brikke, noe de fleste nye hovedkort har. Dersom du bruker eldre maskinvare har du antagelig ikke støtte for TPM, og får dermed ikke mulighet til å oppdatere operativsystemet uten å legge ned tid og penger på å oppgradere utstyret ditt. For å få et operativsystem du kanskje ikke engang vil være fornøyd med.

Dessuten, forandringer sitter langt inne. Vi bruker mye tid foran PC-skjermene våre både på jobb og i fritiden, og blir så vant til vårt eget oppsett at vi ikke har ork til å lære oss noe nytt. Hvorfor skulle vi ville endre noe vi kjenner og som vi er fornøyde med, når vi ikke må? Det er mer sannsynlig at de fleste av oss holder på det vi har til vi tvinges til å oppgradere. Hvilket vil si om tre år, i oktober 2025.

Foreløpig har ikke Microsoft kjørt hardt på den nye Windows-oppdateringen heller. Inntil de begynner gjøre det, vil det ha en lav prioritet hos mange av oss. Så med mindre vi tvinges til å oppgradere til Windows 11, forventer vi ingen drastisk endring i Steam sine kommende brukerundersøkelser.