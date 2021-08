Sådan downloades og installeres Windows 11 allerede nu

Nu er Windows 11 er tilgængelig for Insiders, er mange nysgerrige efter at se, hvor stor forskellen mellem den nuværende og nye opdatering, og de vil derfor gerne vide, hvordan man downloader den.

Selvom den foreløbige udgivelsesdato ikke er helt fastsat, er der masser af rygter om, at det vil ske i starten af oktober. Mange baserer det ud fra screenshots, som Microsoft begyndte at offentliggøre tilbage i juni.

Før Windows 11 var officiel, var et build allerede blevet lækket, men vi anbefaler aldrig, at man tager builds uden for Insider-programmet. Når du følger Microsoft Insider, ved du, at downloaden ikke indeholder noget skadeligt.

Den kommer til at byde på en masse funktioner som widgets, ny startmenu, stort fokus på gaming og meget mere, som gør denne Windows-udgivelse til noget rigtig spændende.

Desuden kommer Windows 11 til at være en gratis opgradering, hvis du har Windows 7 og nyere, så der er absolut ingen grund til at give sig ud i at finde en piratkopieret version og ende op med et ufuldstændigt eller dårligt fungerende operativsystem.

Vi ved godt, at ventetiden kan være super svær, men når tiden kommer, så kan du altid vende tilbage til denne vejledning om, hvordan du downloader Windows 11. Det er ikke så svært, som man måske kan tro.

Windows 11 - minimum systemkrav

Processor: 1 gigahertz (GHz) eller hurtigere med 2 eller flere kerner på en kompatibel 64-bit processor eller System on a Chip (SoC)

1 gigahertz (GHz) eller hurtigere med 2 eller flere kerner på en kompatibel 64-bit processor eller System on a Chip (SoC) RAM: 4 GB

4 GB Lagerplads: 64 GB

64 GB Systemfirmware: UEFI, sikkert bootstart-aktiveret

UEFI, sikkert bootstart-aktiveret TPM: Trusted Platform Module 2.0

Trusted Platform Module 2.0 Grafikkort: DirectX 12 eller nyere med WDDM 2.0 driver

DirectX 12 eller nyere med WDDM 2.0 driver Skærm: 720p, 8-bit pr. farvekanal, mindst 9-tommer diagonal

720p, 8-bit pr. farvekanal, mindst 9-tommer diagonal Internetforbindelse og Microsoft-konto: Windows 11 Home kræver en aktiv internetforbindelse og en Microsoft-konto, før du kan gennenføre den første opsætning af operativsystemet, eller når en enhed slukkes fra Windows 11 Home i S-tilstand.

For en komplet liste over de andre mindre væsentlige krav skal du tjekke Microsofts side for Windows 11-systemkrav.

Hvilke funktioner er der?

Hvis du føler dig klar til at prøve det nye build, er der stadig et par andre funktioner, som du skal være opmærksom på.

Windows 11 har nu en mere detaljeret app til sundhedstjek, der kan give dig råd til forbedering, uanset om det er en stationær eller bærbar computer.

Den nyeste Insider-build har også bedre understøttelse af mere end én skærm, så du nemt kan sortere proceslinjen, når det er nødvendigt, sammen med flere snaplayouts, der er tilgængelige i portrættilstand på et touch-display.

Sørg for, at 'Søg efter opdateringer' er slået til automatisk, så du får den nyeste opdatering Windows 11, så snart den er klar med nye rettelser og funktioner.

(Image credit: TechRadar)

Sådan downloader du Windows 11

Inden du begynder, skal du sørge for, at din computer opfylder de minimuskrav til operativsystemet for Windows 11, som vi nævnte ovenfor. Hvis du allerede har tjekket det, kan det være en god idé at lave en backup af din PC, inden du fortsætter.

Med en backup kan du føle dig tryg ved at vide, at alle dine vigtige filer og indstillinger i det mindste gendannes, hvis der på den ene eller anden måde skulle gå noget galt under installationen.

Og voilà - du kan nu tilmelde dig Windows Insider-programmet!

(Image credit: Future / Microsoft)

1. Meld dig til programmet Windows Insider

For at gøre dette skal du åbne appen Indstillinger og klikke på 'Opdatering og sikkerhed' og derefter 'Windows Insider Program'.

(Image credit: Future / Microsoft)

Du skal muligvis aktivere valgfri diagnosticeringsdata for at se denne mulighed. For at gøre det skal du gå til Indstillinger > Privatliv > Diagnostik og feedback og vælge 'Valgfri diagnosticeringsdata'.

(Image credit: Future / Microsoft)

I vinduet 'Windows Insider Program' skal du klikke på 'Kom godt i gang' for at deltage. Klik på 'Tilknyt en konto' i det vindue, der vises, og vælg din Microsoft-konto, og klik på 'Fortsæt'.

(Image credit: Future / Microsoft)

2. Deltag i Dev Channel

I øjeblikket er Windows 11 Insider-build kun tilgængelig for folk, der bruger Dev Channel. Den er beregnet til appudviklere og giver folk adgang til meget tidlige versioner af Windows 11. Det betyder, at du selvfølgelig skal være villig til at installre det, som muligvis er et meget tidligt build, der godt kan have flere problemer.

Hvis du i stedet bare gerne vil have, at din computer fungerer helt som normalt, så anbefaler vi, at du ikke installere Windows 11 endnu. Hvis du virkelig vil prøve Windows 11, skal du på siden 'Vælg dine Insider-indstillinger' og vælge 'Dev Channel' og derefter 'Bekræft'.

(Image credit: Future / Microsoft)

Et nyt vindue vises med en forklaring på, hvad du kan forvente af dette tidlige build. Hvis du er helt sikker på, at du gerne vil forsætte med installation, skal du klikke på 'Bekræft'.

(Image credit: Future / Microsoft)

Så skal du genstarte din computer. Sørg for, at alt er gemt, og klik på 'Genstart nu' i det vindue, der popper op.

(Image credit: Future / Microsoft)

3. Installer Windows 11 Insider Preview-build

Når du har genstartet, skal du åbne appen Windows Update. Du kan gøre det ved at søge efter 'Windows Update' i søgelinjen i Windows 10.

Du kan også åbne den ved at gå til Indstillinger > Opdatering og sikkerhed > Windows Update.

Klik på 'Søg efter opdateringer' i det vindue, der vises. Windows 11 Insider Preview-build vises her, så du kan downloade og installere det, som om det var en almindelig Windows 10-opdatering.

4. Udfør en ren installation af Windows 11

Vejledningen ovenfor opgraderer din Windows 10-computer til Windows 11. Men hvis du vil installere Windows 11 fra bunden, kan du downloade en Windows 11 Insider Preview ISO-fil.

Sørg for, at du er tilmeldt Windows Insider Program og er med i Dev Channel (som vist i trin 1 og 2 i denne vejledning), og scroll derefter til bunden af siden.

Under 'Vælg udgave' vælg Windows 11. Når ISO-filen er downloadet, skal du lave en USB eller DVD, som den kan startes fra

Følg vores vejledning 'Sådan installerer du Windows 10 via USB eller DVD' for mere information. Selvom det er til installation af Windows 10, er processen til Windows 11 den samme.