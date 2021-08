Windows 11 får nye og pænere apps til lommeregner, e-mail og kalender

Forud for lanceringen af Windows 11 senere på året viser Microsoft nu fornyede versioner af en række produktivitetsapps, der følger med operativsystemet, noget der allerede kan testes via udviklingsversionen.

Disse opdateringer giver Windows Insiders mulighed for at teste og gøre sig bekendt med det nye designsprog, der følger med Windows 11, og der er i øjeblikket opdaterede versioner af det indbyggede skærmbillede-værktøj, lommeregner, e-mail og kalender-apps.

Når Windows 11 lanceres, vil både det tidligere skærmbillede-værktøj og Cut & Sketch-appen blive erstattet af et nyt screenshot-værktøj, der kombinerer de bedste stykker fra de to tidligere værktøjer i den samme app. Det nye screenshot-værktøj i Windows 11 vil udover en forbedret grænseflade også tilbyde ny funktionalitet samt mulighed for at justere indstillingerne i større omfang.

Med det nye skærmbillede-værktøj vil Windows 11-brugere kunne kommentere, beskære og fuldende deres billeder helt uden behov for yderligere apps. Det er også værd at nævne, at det nye værktøj vil være tilgængeligt i en mørk variant for de, der foretrækker det. Hvis man ikke kan lide det, har er der mulighed for selv at justere indstillingerne ud fra egne behov.

Lommeregner, e-mail og kalender apps

Regnemaskinen får også et nyt look, der er tilpasset Windows 11, og her vil der også kunne tilpasses en mørk tilstand. Microsoft har også skrevet om applikationen i C #, så det også er muligt at bidrage til udviklingen via GitHub.

Den nye Lommeregner-app ser også ud til at kunne være en glimrende hjælper nu til skolestart, da den er tilgængelig som en standardberegner samt en mere kraftfuld variant til komplicerede beregninger. Der er også en variant til programmering, der tilbyder ekstra funktionalitet for både udviklere og ingeniører. Ud over dette er der også implementeret konverteringsfunktionalitet, der giver dig mulighed for at konvertere mellem over 100 forskellige måleenheder samt valutaer.

Endelig har Microsofts egne apps til e-mail og kalender også modtaget en opdateret facade samt afrundede kanter, for bedre at passe ind og blive en del af Windows 11. Også her er der mulighed for at matche med et mørkt tema, hvis det er nødvendigt og ønsket.

Som Windows Insider kan du prøve disse nye opgraderinger lige nu, og Microsoft planlægger også at udgive flere opdaterede Windows-apps snart.