Windows 11 får stilig ny e-postklient, kalkulator og kalender

I forkant av Windows 11-lanseringen, senere i år, introduserer Microsoft en rekke oppdateringer til produktivitetsapplikasjoner som inkluderes i det nye operativsystemet, hvis man er medlem av Windows Insider-programmet.



Disse nye oppdateringene vil gi Windows Insider-brukere en mulighet til å bli kjent med det nye designspråket i Windows 11, og med det fore ruller programvaregiganten ut oppdaterte versjoner av utklippsverktøyet (Snipping Tool), e-postklienten (Mail) og kalenderapplikasjonen (Calendar.)



Når Windows 11 lanseres vil både det tradisjonelle utklippsverktøyet og den såkalte Snip & Sketch-appen erstattes med et helt nytt utklippsverktøy som tar sikte på å hanke med seg de beste aspektene ved begge forgjengerne, slik at det skal bli enklere å ta skjermbilder. Utklippsverktøyet i Windows 11 inkluderer et helt nytt visuelt design med flere funksjoner, som for eksempel Windows-tast + Shift + S, en tastatursnarvei fra Snip & Sketch, og en ny side for innstillinger.

Etter at man tar et skjermbilde i Windows 11, vil brukere kunne legge ved merknader, beskjære og gjøre andre redigeringer i bildene, uten at man trenger å åpne en ny applikasjon. Det er også verdt å merke seg at det nye utklippsverktøyet kommer til å bruke såkalt mørk modus hvis operativsystemet ellers bruker denne typen brukergrensesnitt. Det skal også være mulig å velge hva slags grafisk tema som brukes via innstillingene.

Kalkulator, e-post og kalender

Kalulator-applikasjonen får også et nytt strøk maling i Windows 11, og det inkluderes faktisk nye grafiske temaer også i denne appen, på samme måte som i utklippsverktøyet. Microsoft sier at kalkulatoren nå er skrevet i C#, slik at flere kan bidra med utviklingen via GitHub.



Den nye kalkulator-applikasjonen ser ut til å være en perfekt kompanjong for alle som er på vei tilbake til skolebenken i disse tider, siden den både inkluderer en standardkalkulator, men også en kraftigere vitenskapelig kalkulator, som kan takle mer komplekse mattestykker. Den såkalte programmerermodusen, på sin side, kan tilby rikholdig funksjonalitet til både programmerere og ingeniører. Et konverteringsverktøy er også en av nyvinningene i den nye kalkulator-applikasjonen, hvilket gjør at brukere kan konvertere mellom over 100 forskjellige enheter og valutaer.



Microsofts e-post- og kalender-applikasjoner har også fått en visuell oppdatering som inkluderer blant annet de famøse avrundede kantene, samt andre justeringer som gjør at de glir inn i resten av det visuelle språket i Windows 11. På samme måte som med utklippsverktøyet og kalkulator-applikasjonen vil de oppdaterte e-post- og kalender-applikasjonene ha et utseende som reflekterer temaet du har valgt i selve operativsystemet.



Som sagt kan alle som er medlemmer av Windows Insider-programmet teste disse forandringene nå, og Microsoft har planer om å lansere enda flere oppdateringer til de medfølgende appene i Windows 11 i tiden som kommer.