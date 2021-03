Beste business-laptoper 2021

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

Etterspørselen etter de beste business-laptopene er større enn noen gang – nå som vi har gått inn i hjemmekontorenes tidsalder. De er både kraftige nok og allsidige nok til å håndtere et bredt spekter av behov og bruksområder. De er også glimrende løsninger for yrkesutøvere som ikke lenger trenger å oppholde seg i et fysisk bedrifts kontor eller gjennomføre forretningsreiser.

Det kan være krevende å finne den riktige laptopen til disse behovene. Det er ikke nødvendigvis bare å velge en flott maskin med en drøy prislapp. Det finnes faktisk en rekke rimeligere maskiner som gir deg langt bedre valuta for pengene. Maskinen må uansett være pålitelig, robust og bærbar, slik at den enkelt kan bæres med dit du vil bruke den. Du vil helst også ha god batterivarighet, og kanskje også en robust konstruksjon, i tilfelle du gjerne arbeider utendørs.

Her har vi samlet de beste business-laptopene i 2021, til mange forskjellige typer bruk.

(Image credit: Dell)

1. Dell XPS 15 (2020) En kraftig laptop for kreative studenter Prosessor: 10. Gen Intel Core i5 – i7 | Grafikkort: Intel UHD Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | RAM: 8 GB – 64 GB | Skjerm: 15,6" FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge Non-Touch Anti-Glare 500-Nit – 15.6" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflective 500-Nit Display | Lagringsplass: 256 GB – 2 TB M.2 PCIe NVMe 21 453 kr Les mer hos Proshop.no Fantastiske høyttalere Nydelig skjerm Behagelig tastatur GTX 1650 Ti er litt svakt

Med enorm kraft pakket inn i et slankt og stilig skrog er dette en laptop med maskinvare og egenskaper som byr på en svært god helhetsopplevelse. Dette er absolutt en av de beste business-laptopene. Blant dens fantastiske egenskaper er en vakker skjerm med en lysstyrke på 500 nits, et ekstremt behagelig tastatur, imponerende høyttalere og en fabelaktig styreflate. Vi sier ikke at dette er en fullkommen laptop, men i vår vurdering ga vi den karakteren 5 av 5.

Les vår test av Dell XPS 15 (på engelsk)

(Image credit: Apple)

2. MacBook Pro 16" Den beste laptopen fra Apple Prosessor: 2,6 GHz 6‑kjerners Intel Core i7 til 2,4 GHz 8‑kjerners Intel Core i9 | Grafikkort: AMD Radeon Pro 5300M med 4 GB GDDR6 til AMD Radeon Pro 5500M med 8 GB GDDR6 | RAM: 16-64 GB 2666 MHz DDR4 | Skjerm: 16" 3072x1920 ved 226 ppi | Lagringsplass: 512 GB – 8 TB SSD 28 044 kr Les mer hos Dustin home Kraftig konfigurert Beste MacBook så langt Stor og vakker skjerm Dyr

Hvis du ikke ønsker deg en Windows-laptop, men heller vil satse på den beste Mac-laptopen du kan få kloa i, er det MacBook Pro 16" du er på utkikk etter.

Bortsett fra den store og flotte 16"-skjermen, gjør trolig de tekniske spesifikasjonene dette til den kraftigste laptopen i denne oversikten. Den burde sikre deg mange års bruk.

Her kan du velge mellom 6- og 8-kjerners prosessor, og når det gjelder RAM, leveres basismodellen med 16 GB med muligheten for oppgradering til 64 GB. Man kan også velge mellom forskjellige grafikkort, slik at denne laptopen kan utstyres til å håndtere svært krevende oppgaver.

Denne maskinen er både vakker og muskuløs, men som du nok venter deg, er den også utstyrt med en avskrekkende prislapp. Men hvis bare det beste er godt nok for deg, burde MacBook Pro 16" stå øverst på din liste.

Les vår test av MacBook Pro 16"

(Image credit: Lenovo)

3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) En supertynn business-laptop med alt på stell Prosessor: Intel Core i7-7600U vPro | Graphics: Intel HD Graphics 620 | RAM: 16 GB | Skjerm: 14", 2560 x 1440 piksler | Lagringsplass: 1 TB SSD 14 027 kr Les mer hos CDON NO På alle måter mindre og lettere enn tidligere versjoner Forbedret Microsoft Precision Touchpad Dyr

Tidligere utgaver av Lenovo ThinkPad X1 Carbon har vært blant de aller beste i klassen for business-laptoper. Den sjette generasjonen er intet unntak. Her leverer Lenovo en slankere og mindre omfangsrik utforming nesten uten å ha inngått kompromisser.

Hvis du er på jakt etter en av de beste business-laptopene fra Lenovo, er denne modellen en fulltreffer. Tross den beskjedne størrelsen kan ThinkPad X1 Carbon skilte med nær sagt enhver egenskap du forbinder med en produktivitetsmaskin. Takket være batteritiden på opptil 15,5 timer og en hurtiglading som løfter ladenivået til 80 % på en times tid, er X1 Carbon en ultrabook som holder deg godt i gang når du er på farten.

(Image credit: Huawei)

4. Huawei MateBook X Pro En glimrende business-laptop Prosessor: 8. gen. Intel Core i5 – i7 | GraphicsGrafikkort: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 2 GB GDDR5 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,9" 3K (3000 x 2080) | Lagringsplass: 512 GB SSD 14 990 kr Les mer hos NetOnNet Nydelig design Fantastisk skjerm Fabelaktig batterivarighet Ikke SD-kortspor Ikke så bra webkamera

Huawei er kanskje ikke det første navnet du tenker på når du er på utkikk etter en ny business-laptop. Dell og Lenovo er navn som oftere forbindes med notebook-maskiner til arbeid, men det kinesiske selskapet har vist seg å være en glimrende maskinprodusent med sin nye MateBook X Pro. Det nydelige designet vil tiltrekke seg anerkjennende blikk i styrerommet. Maskinen er lett, og enkel å ta med seg på tur, med kraftige komponenter og strålende batterivarighet. Den er dessuten blant de rimeligere ultrabook-modellene på markedet.

Les vår test av Huawei MateBook X Pro

(Image credit: Dell)

5. Dell XPS 13 Ny og forbedret Prosessor: 8. gen. Intel Core i5 – i7 | Grafikkort: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3" FHD (1920 x 1080) – 4k (3840 x 2160) | Lagringsplass: 256 GB – 1 TB SSD 11 997 kr Les mer hos Elkjop Midtstilt webkamera Bedre batterivarighet enn noen gang Mulighet for en nydelig 4K-skjerm Liten oppgradering Ganske dyr

Hvis Dell XPS 15 er litt for stor eller dyr for dine behov, er Dell XPS 13 et ypperlig andrevalg.

Dell omtaler denne laptopen som ultraportabel, og den klarer seg utmerket sammenlignet med de tyngre vektklassene. Her er det Windows 10 Pro over hele fjøla, og prisen er ikke så verst.

Denne prisvinnende laptopen, som ble årets laptop hos oss og hos flere andre, har klart å sette en 13,3-tommers skjerm på et skrog på størrelse med en gjennomsnittlig 11,6-tommer. Den fikk dessuten en oppjustering i 2019, med bedre komponenter, noe som gir en enda bedre brukeropplevelse.

Denne laptopen kan oppgraderes til 16 GB RAM og 1 TB M2 SSD lagring. Batterivarigheten er eksepsjonell, med nesten 22 timers sammenhengende bruk av produksjonsverktøy.

Dell har denne gangen plassert webkameraet over skjermen, noe som gjør det bedre egnet til videomøter. Det bidrar til at Dell XPS 13 befester sin stilling blant de beste business-laptopene.

Les vår test av Dell XPS 13" (2020)

(Image credit: Apple)

6. MacBook Pro (13", 2020) Verdt oppgradering til den høyeste konfigurasjonen Prosessor: 8. gen. Intel Core i5 – 10. gen. Intel Core i7 | Grafikkort: Intel Iris Plus Graphics 645 | RAM: Opptil 32 GB | Skjerm: 13" Retina med True Tone | LLagringsplass: 256 GB – 4 TB SSD Forbedrede spesifikasjoner (på noen modeller) Større SSD i basismodellen Flott, nytt tastatur Innstegsmodellen har fortsatt 8. gen. Intel-prosessor Du får fortsatt bare Thunderbolt 3-porter

MacBook Pro 13" (2020) har en basismodell som mangler flere av seriens nyeste oppgraderinger. Men går du inn for de høyere konfigurasjonene, får du nye og kraftige Intel-prosessorer og høyere RAM, noe som sikrer bedre ytelse. Og det hele har fått en svært stilig innpakning. Apple avrunder dette med det utrolige tastaturet Magic Keyboard fra 16-tommeren, og dermed er man endelig kvitt fortidens problemtastatur. Selv om du ikke skulle satse på konfigurasjonene med 10. generasjons Intel-prosessor, kan du likevel glede deg over at alle modellene leveres med større lagringskapasitet enn forgjengerne.

Les vår test av MacBook Pro (13", 2020) (på engelsk)

(Image credit: Lenovo)

7. Lenovo Yoga C630 En nydelig Snapdragon-laptop med Windows Prosessor: Qualcomm Snapdragon 850 | Grafikkort: Qualcomm Adreno 630 GPU | RAM: 8 GB | Skjerm: 13,3", 1920 x 1080 | Lagringsplass: 256 GB SSD 9 495 kr Les mer hos Elkjop 4G-tilknytning Enorm batterikapasitet Windows 10 S-modus ubrukelig Begrenset kompatibilitet for programvare

Lenovo Yoga C630 er simpelthen den beste Snapdragon-drevne laptopen som er skapt. Til forskjell fra andre Windows-laptoper, som gjerne kjører på maskinvare fra Intel eller AMD, drives Lenovo Yoga C630 av Qualcomms Snapdragon 850 SoC. Denne finner man gjerne i de beste smarttelefonene, og dermed får også Lenovo Yoga C630 med seg noen av mobilenes beste egenskaper – i en laptop.

Dermed får du rask oppstartstid og 4G-tilkobling. Det gjør denne maskinen til en av de beste business-laptopene, ettersom du ikke er avhengig av WiFi. Du kan befinne deg nesten hvor som helst, og så lenge du har installert en 4G SIM, kan du gå raskt og trygt på nettet. Lenovo Yoga C630 er dessuten alltid tilkoblet. Altså er den på nettet selv når den ikke er i bruk. Neste gang du vekker den, vil alle dine eposter, meldinger og varsler vente på deg.

Det beste er kanskje batterivarigheten på nesten 24 timer, noe som er fantastisk. Dermed kan den holde ut i flere dager på én enkelt opplading. Men ettersom den ikke kjører på tradisjonell maskinvare, er ikke alle programmer kompatible. Det håper vi ryddes opp i. Hvis virksomheten din avhenger av en bestemt type programvare, er det lurt å sjekke om den kan kjøre på Snapdragon eller ARM-maskinvare før du kjøper den.

(Image credit: Apple)

8. MacBook Air (2020) Ny og forbedret i 2020 Prosessor: Intel Core i3 – i7 | Grafikkort: Intel Iris Plus Graphics | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 13,3", 2560 x 1600 Retina (bakbelyst LED, IPS) | Lagringsplass: 256 GB – 2 TB PCIe-basert SSD | Mål: 30,41 x 21,24 x 1,61 cm 9 987 kr Les mer hos Elkjop Lavere innstegspris Nye 10. generasjonsprosessorer Forbedret tastatur Litt blasse skjermfarger Bare grei batterikapasitet Webkameraet er fremdeles bare på 720p

Apples tynneste og letteste MacBook gjorde et saftig comeback i 2020. Den løste mange av utfordringene med forgjengerne – og særlig det problematiske tastaturet, som er erstattet med en dramatisk forbedret modell. Den er dessuten utrustet med nye og kraftigere innvendige komponenter, flere lagringsmuligheter og leveres med en lavere inngangspris. Det er fremdeles et par ting som kunne ha vært forbedret – som den blasse skjermen og den gjennomsnittlige batterikapasiteten. Men uansett er denne modellen av MacBook Air bedre enn alt vi tidligere har sett i denne serien, og den er blant de aller beste business-laptopene for deg som foretrekker lett bagasje på reise.

Les vår test av MacBook Air (2020)

9. Microsoft Surface Book 2 (13,5") Verdens kraftigste 2-i-1-laptop Prosessor: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1,9 GHz | Grafikkort: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB GDDR5 VRAM) | RAM: 8 GB – 16 GB | Skjerm: 3000 x 2000 (267 ppi) PixelSense-skjerm, proporsjoner 3:2 | Lagringsplass: 256 GB – 1 TB SSD 33 702 kr Les mer hos CDON NO Svært god batterivarighet Kraftig Dyr Inkluderer ikke Surface Pen

Surface Book 2 13,5" er enda et bidrag fra Microsoft i businessklassen for laptoper. Den er også plassen verdig, ettersom Microsoft med denne modellen har skapt en av de kraftigste 2-i-1-laptopene i verden. Surface Book 2 har tilstrekkelig kraft i komponentene til å håndtere de fleste hverdagsoppgaver, i tillegg til litt lett gaming og videoredigering – hvis du satser på en modell med eget grafikkort. Trenger du en større skjerm, finnes det også en 15-tommersversjon av Surface Book 2, med kraftigere komponenter.

Les vår test av Microsoft Surface Book 2 13,5" (på engelsk)

Michelle Rae Uy har også bidratt til denne artikkelen.

Sjekk ut vår kjøpsguide-video for laptoper nedenfor.