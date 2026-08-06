Russland har avduket et elektronisk krigføringssystem som er utformet for å forstyrre Starlinks satellittkommunikasjon.

Volna Kupol Garant sikter seg inn på satellittene i stedet for brukernes bakketerminaler.

Det nye systemet skal visstnok kunne forstyrre åtte av Starlinks frekvensbånd ved hjelp av rettede radiosignaler.

Russland har avduket et nytt elektronisk krigføringssystem som er utformet for å forstyrre Starlink-kommunikasjonen ved å målrette satellittene direkte i stedet for bakketerminalene.

Systemet, kalt Volna Kupol Garant, sender konsentrerte radiosignaler mot Starlink-satellittene, og hindrer dem i å motta signaler fra brukere i området der systemet er aktivt.

Ifølge russiske tjenestemenn forstyrrer metoden kommunikasjonen midlertidig uten å forårsake fysisk skade på satellittene.

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Systemet vil forstyrre satellittene direkte

Volna Kupol Garant bruker angivelig en smal, høyfrekvent radiostråle som er forskjellig fra mer tradisjonelle elektroniske krigføringssystemer.

Ifølge russiske kilder overbelaster overføringen mottakerantennene om bord på Starlink-satellittene, noe som midlertidig hindrer dem i å oppdage signaler fra terminalene i det berørte området.

«Volna ødelegger ikke romfartøyet fysisk, men mens det er «opplyst» blokkerer det den spesifikke satellittens evne til å betjene bakketerminaler», sa Dmitrij Kuzyakin, sjefsdesigner ved Center for Integrated Unmanned Solutions.

Interferensen skal også fortsette en stund etter at overføringen har opphørt, ettersom de berørte satellittene trenger noen minutter til før de kan gå tilbake til normal kommunikasjon.

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Volna Kupol Garant skal visstnok kunne skape interferens på tvers av åtte av Starlink-dataoverføringsbåndene, hvert 62,5 MHz bredt, ved hjelp av et retningsbestemt faset antennesystem.

Kuzyakin opplyser at Starlink-satellitter går i bane omtrent 500 kilometer over jordoverflaten, og at fasestyrte antennesystem er spesielt utviklet for å forstyrre satellittenes mottakerantenner. Ifølge ham har systemet også kapasitet til å forstyrre og i noen tilfeller til og med deaktivere satellittenes funksjoner.

Modulært system for bruk på slagmarken

Volna Kupol Garant består av seks tilhengermonterte moduler, hver utstyrt med to styrbare satellittantennesystemer beskyttet av radiotransparente radomer.

Det modulære designet tillater angivelig at antennene kan brukes enten direkte på tilhengerne eller på separate bakkeinstallasjoner, noe som gir større fleksibilitet avhengig av oppdragsmiljøet og operative behov.

Ifølge russiske data kan et komplett system skape en Starlink-jammingssone på opptil 20 kvadratkilometer gjennom målrettet signaljamming.

Dette skaper potensielle operative utfordringer for satellittkommunikasjon i det berørte området.

Samtidig kan anleggets store størrelse gjøre det mer synlig for elektronisk etterretningsinnsamling, ettersom et stort antall eksponerte antenner er aktive under drift.

Utviklingen ventes ikke å bli godt mottatt av verken USA eller Ukraina, som allerede analyserer hvordan fremtidige konflikter kan utspille seg i rommet.

Rapporter tyder også på at USA har undersøkt muligheten for å kontrollere hvilke land som har lov til å bruke bestemte satellitter – et trekk som kan påvirke utviklingen av fremtidige regionale konflikter.

Samtidig forventes det at Russland vil forsvare sine satellittressurser kraftig, gitt den økende rollen de spiller i moderne krigføring.

Disse inkluderer kommunikasjon, etterretningsinnsamling, navigasjon og støtte til ubemannede militære systemer.

Det er imidlertid viktig å merke seg at Volna Kupol Garant ennå ikke er uavhengig verifisert, og det finnes ingen rapporter om at systemet faktisk brukes i krig på publiseringstidspunktet.

Via 1.ru

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