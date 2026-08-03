Ryssland presenterar nytt system för elektronisk krigföring mot Starlink – ska kunna slå ut satellitkommunikation

Ryssland har presenterat ett system för elektronisk krigföring som är utvecklat för att störa Starlinks satellitkommunikation

Volna Kupol Garant riktar in sig på satelliterna i stället för användarnas markterminaler

Det nya systemet uppges kunna störa åtta av Starlinks frekvensband med hjälp av riktade radiosignaler

Ryssland har presenterat ett nytt system för elektronisk krigföring som är avsett att störa Starlinks kommunikation genom att rikta in sig direkt på satelliterna i stället för markterminalerna.

Systemet, som fått namnet Volna Kupol Garant, skickar koncentrerade radiosignaler mot Starlink-satelliter och ska därmed förhindra dem från att ta emot signaler från användare inom det område där systemet är aktivt.

Enligt ryska tjänstemän avbryter metoden kommunikationen tillfälligt utan att orsaka fysisk skada på satelliterna.

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Systemet ska störa satelliterna direkt

Volna Kupol Garant uppges använda en smal, högfrekvent radiostråle som skiljer sig från mer traditionella system för elektronisk krigföring.

Enligt ryska uppgifter överbelastar sändningen mottagarantennerna ombord på Starlink-satelliterna, vilket tillfälligt hindrar dem från att upptäcka signaler från terminalerna inom det berörda området.