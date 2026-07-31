Kan smartklokker og smartbriller bli enda smartere? En nærmere titt på Qualcomm og MediaTeks nye AI-satsing for wearables

Med alt fokuset på kraftige AI-brikker for datasentre og nye arkitekturer som tar AI-ytelsen til nye nivåer på Windows-PC-er, er det lett å glemme at det fortsatt er mye rom for forbedring i noen av de mest energifølsomme produktkategoriene: IoT-enheter og kroppsnære enheter.

For produkter som miljøsensorer, som kan trenge å sende data fra eksterne steder, er mange års batteritid ofte avgjørende. Samtidig må små wearables som smartringer, smartklokker og smartanheng ha plass til betydelig mindre batterier, til tross for kontinuerlig overvåking av biomarkører og andre helsedata.

To av verdens største brikkeprodusenter, Qualcomm og MediaTek, ønsker nå å endre på dette med store oppgraderinger til sine respektive plattformer.

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MediaTek satser på fysisk AI

MediaTek har lenge siktet seg inn mot IoT-markedet, som inkluderer alt fra digital skilting og sensorer for smarte byer til detaljhandels- og industriroboter. Robotikksegmentet blir stadig viktigere etter hvert som såkalt fysisk AI utvikler seg – der robotenes intelligens i økende grad matcher deres fysiske evne til å løfte, flytte og håndtere objekter.

Selskapet ønsker å drive utviklingen fremover med den nye Genio Pro 5100, en IoT-brikke produsert med en moderne 3nm-prosess. Brikken kombinerer CPU-ytelse som sies å være sammenlignbar med Intels Core-prosessorer, en grafikkprosessor basert på ARM Immortalis-arkitekturen og en kraftig NPU for AI-beregninger.