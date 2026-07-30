Kan smartklockor och smartglasögon bli ännu smartare? En närmare titt på Qualcomms och MediaTeks nya AI-satsning för wearables

Med allt fokus på kraftfulla AI-chip för datacenter och nya arkitekturer som höjer AI-prestandan i Windows-datorer till nya nivåer är det lätt att glömma att det fortfarande finns stora förbättringsmöjligheter inom några av de mest energikänsliga produktkategorierna: IoT-enheter och wearables.

För produkter som miljösensorer, vilka kan behöva skicka data från avlägsna platser, är en batteritid på flera år ofta avgörande. Samtidigt måste små wearables som smartringar, smartklockor och smarta hängsmycken rymma betydligt mindre batterier, trots att de kontinuerligt övervakar biomarkörer och annan hälsodata.

Två av världens största tillverkare av systemkretsar, Qualcomm och MediaTek, vill nu förändra detta genom omfattande uppgraderingar av sina respektive plattformar.

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MediaTek satsar på fysisk AI

MediaTek har länge riktat in sig på IoT-marknaden, som omfattar allt från digital skyltning och sensorer för smarta städer till detaljhandel och industrirobotar. Just robotsegmentet blir allt viktigare i takt med att så kallad fysisk AI utvecklas – där robotars intelligens i allt högre grad matchar deras fysiska förmåga att lyfta, flytta och hantera objekt.

Företaget vill driva utvecklingen framåt med nya Genio Pro 5100, ett IoT-chip som tillverkas med en modern 3 nm-process. Kretsen kombinerar CPU-prestanda som sägs kunna mäta sig med Intels Core-processorer, en grafikprocessor baserad på ARM Immortalis-arkitektur samt en kraftfull NPU för AI-beräkningar.

Eftersom många IoT-lösningar bygger på bildanalys kan Genio Pro 5100 hantera upp till 16 Full HD-kameror eller två 4K-kameror samtidigt, båda i 30 bilder per sekund. Kretsen har dessutom stöd för Vision Language Models som har optimerats specifikt för plattformen.

Robotik är ett av de snabbast växande användningsområdena för den här typen av kretsar. Därför erbjuder MediaTek stöd för både Linux och ROS (Robot Operating System), vilket gör plattformen lämplig för fabriksautomation, transporter, logistik och hotellbranschen. Företaget planerar dessutom att ge produkterna mellan sju och tolv års support.