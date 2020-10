De beste tilbudene på billige laptoper i august 2020

Nå for tiden finner man en hel rekke tilbud på drøssevis av forskjellige laptoper på tvers av en mengde nettbutikker. Ikke bare det, men vi opplever også at tilbudene ligger spredd utover en rekke forskjellige prissjikt, hvilket betyr at du kan skaffe deg alt fra en superbillig Chromebook til en mektig maskin fullspekket med den aller beste innmaten. Vi samler sammen alle de beste tilbudene i denne artikkelen, og sorterer maskinene etter prisnivå, slik at du med enkelhet kan kan finne frem til seksjonen som passer nettopp ditt budsjett.



Vi vet hvordan man finner de beste tilbudene på bærbare PC-er, så vi vil prøve å styre deg unna tilbudene som det ikke er verdt å bruke tid på, og viser deg derfor bare maskinene med de gjeveste avslagene. Vi lister også opp hovedspesifikasjonene til hver maskin, slik at du i ro og mak kan lese deg opp på hvilken laptop du selv mener passer deg best.

Det er en hel rekke forskjellige laptoper på tilbud nedenfor, alt fra tradisjonelle bærbare PC-er til under 5000 kroner, og litt mindre kraftige Chromebook-maskiner (ment mest til e-post og surfing) til kraftige maskiner man kan jobbe hjemmefra med. Så, uansett hva du er ute etter, uavhengig av om du bare skal surfe på nettet, eller om du har planer om å skaffe deg maskinen med den beste prosessoren og den raskeste SSD-en, så kommer du i denne artikkelen finne det du er på utkikk etter.



Hvis du er en gamer, så kan det lønne seg spesifikt å lete etter gaming-maskiner, siden disse gjerne har spesielle egenskaper som skjermer med rask oppdateringsfrekvens og forbedret kjøling, men det kan være mulig å finne maskiner man kan bruke til spilling også i listen nedenfor.

De beste tilbudene på laptoper

Det beste tilbudet akkurat nå

Huawei MateBook X Pro | 17 590,- 9990,- | Elkjøp

Fjorårsmodellene av Huawei MateBook X Pro går nå for en slikk og ingenting hos Elkjøp. Dette er elegante og små (1,3 kg) maskiner med aluminiumschassis og en skjerm som går fra kant til kant (13"). Denne modellen har Intel Core i7-prosessor, 8 GB RAM og 512 GB SSD.

Se tilbud

Flere billige laptoper

Billige laptoper til under 5000 kroner

Asus VivoBook 15 R521JA | 6999,- 4999,- | Power

Denne lekre VivoBook-maskinen har ikke den aller gjeveste innmaten, men er til gjengjeld svært billig. Tross 4 GB RAM får du likevel en habil Intel Core i5-prosessor og en SSD på 256 GB. Med på kjøpet får du en skjerm på 15 tommer og et behagelig chiclet-tastatur.

Se tilbud

Acer Aspire 3 | 6995,- 4995,- | Elkjøp

Hvis du heller vil ha litt mer innmat for pengene kan Elkjøp friste med denne Acer-maskinen med Intel Core i5-prosessor, 8 GB RAM og en SSD på 512 GB. Også denne maskinen er på 15 tommer, men veier 400 gram mer enn den ovennevnte VivoBook-maskinen.

Se tilbud

Billige laptoper til under 7000 kroner

Asus TUF Gaming FX505DT | 8699,- 5999,- | Power

Asus tilbyr en TUF Gaming-modell med både et GTX 1650-skjermkort, 8 GB RAM, en AMD Ryzen 5-prosessor og en SSD på 512 GB til under 6000 kroner. Med på kjøpet får man en kramgod IPS-skjerm med 1920 x 1080- oppløsning . Dette er et røverkjøp om man vil ha en rimelig gaming-laptop.



Se tilbud

Acer Swift 3 SF314 | 8490,- 6999,- | Power

Denne søte lille 14-tommeren fra Acer bikker såvidt 1,2 kg på vektskåla, og er dermed den perfekte kompanjong på farten. Prosessoren er en AMD Ryzen 5, og man får 8 GB RAM og en røslig 512 GB SSD med på kjøpet.

Se tilbud

Billige laptoper til under 10 000 kroner

Huawei MateBook X Pro | 15 888,- 8888,- | Elkjøp

Elkjøp kjører for tiden en kampanje på fjorårsmodellen av Huawei MateBook X Pro, og her kan man virkelig spare inn en hel del. Dette er en liten (13") kraftplugg med Intel Core i5-prosessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD og et Nvidia GeForce MX250.



Se tilbud

HP 15-DW2427NO | 11 999,- 8888,- | Power

Hvis gaming ikke er viktig for deg kan denne luringen fra HP være riktig for deg. Her forkaster man et dedikert skjermkort for en svært kraftig Intel Core i7-1065G7-prosessor, 16 GB RAM og en svær SSD på 1 TB. Skjermen er på 15 tommer og går fra kant til kant.

Se tilbud

Huawei Mate D | 9990,- 7490,- | Elkjøp

Denne 14-tommeren fra Huawei er en snerten liten sak på bare 1,38 kg som likevel har en rå AMD Ryzen 7-prosessor på innsiden sammen med 8 GB RAM og en SSD på 256 GB. Med et AMD Radeon Vega 8, så er ikke dette noen gaming-laptop, men likevel et råskinn på kontoroppgaver.

Se tilbud

Billige laptoper til over 10 000 kroner