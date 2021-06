De bedste business-laptops 2021

Denne nye trend med at arbejde hjemmefra er ved at genoplive de bedste business-laptops. Misforstå os ikke; business-laptops har altid eksisteret. Men innovationer indenfor bærbare computere har i nogen grad tvunget dem i skyggen, da almindelige forbrugere har sat deres øjne på slankere Ultrabooks og mere prisvenlige bærbare computere.

Nu, hvor flere og flere professionelle arbejder hjemmefra, har de bedste business-laptops fundet deres plads i solen igen. De kraftfulde, alsidige og robuste maskiner er de perfekte løsninger for fagfolk, der ikke længere er bundet til deres skrivebord på kontoret - ligesom de har været det for dem, der ofte rejste for at arbejde. Som en ekstra fordel er mange af dem tyndere, lettere og mere holdbare end nogensinde før.

Uanset om du er på udkig efter en med lang batterilevetid og en robust konstruktion, eller om du vil have en tynd og let computer, har vi fundet de bedste business-laptops i 2021 til dig. Fra de mest almindelige Windows-laptops til en Linux-laptops og en mere økonomisk Chromebook - her er vores udvalg.

Denne laptop kombinerer en fantastisk kraft i et stilfuldt tyndt og let design. Den holder sig ikke tilbage, når det kommer til interne funktioner, der forbedrer din computeroplevelse generelt, hvilket gør den til en af de bedste business-laptops. Blandt funktionerne er en lys skærm med 500 nits lysstyrke, et ekstremt komfortabelt tastatur, imponerende højttalere og en fantastisk trackpad. Vi siger ikke, at denne bærbare computer er perfekt, men vores eftertragtede vurdering på 5 ud af 5 bør tale for sig selv.

Læs den fulde anmeldelse: Dell XPS 15 (på engelsk)

Hvis du ikke vil have en Windows-laptop og kun vil have den bedste bærbare Macbook, du kan få, er MacBook Pro 16" virkelig den bedste laptop fra Apple, du kan vælge.

Udover den store og flotte 16" skærm gør de tekniske specifikationer den nok til den mest kraftfulde laptop på denne liste, og den burde være god for mange års brug.

Der kan vælges mellem en 6-kernet eller 8-kernet processor, og til RAM leveres basismodellen med 16 GB med mulighed for at udvide til 64 GB. Der er også et udvalg af grafikkort til rådighed, så den kan håndtere selv de mest krævende programmer.

Alt i alt er dette en smuk og kraftfuld maskine, men som man kan forvente, kommer den med det største prisskilt af alle de laptops, der er præsenteret her. Hvis du kun vil have det bedste, så bør MacBook Pro 16" nok stå øverst på din liste.

3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon (6th Gen) En ultratynd business-laptop, der ikke går på kompromis Specifikationer CPU: Intel Core i7-7600U vPro Grafik: Intel HD Graphics 620 RAM: 16GB Skærm: 14-inch, 2560 x 1440 pixels Lagerplads: 1TB SSD DAGENS BEDSTE TILBUD 13.717 kr. Læs mere hos Computersalg DK Grunde til at købe + Mindre og lettere end tidligere versioner + Forbedret Microsoft Precision Touchpad Grunde til at lade være - Dyr

Tidligere versioner af Lenovo ThinkPad X1 Carbon har været de absolut bedste i klassen, når det gælder business-laptops. Dette års model er ingen undtagelse, idet Lenovo har leveret et tyndere og mindre design uden at gå på kompromis.

Hvis du er på udkig efter en af de bedste Lenovo-laptops med funktioner i businessklassen, så har du din laptop her. På trods af sin lille størrelse kommer ThinkPad X1 Carbon med stort set alle de funktioner, du har brug for, hvilket gør den til den bedste business-laptop. Takket være en batterilevetid på op til 15,5 timer og en hurtig opladningsfunktion, der bringer batteriet op på 80 procent af kapaciteten på kun en time, er X1 Carbon en ultrabook, der lader dig arbejde videre, mens du er på farten.

4. Huawei MateBook X Pro En fantastisk business-laptop Specifikationer CPU: 8th generation Intel Core i5 – i7 Grafik: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 RAM: 8GB – 16GB Skærm: 13.9-inch 3K (3,000 x 2,080) Lagerplads: 512GB SSD Grunde til at købe + Smukt design + Fantastisk display + God batterilevetid Grunde til at lade være - Ingen plads til SD-kort - Webcam er ikke fantastisk

Huawei er måske ikke det første navn, du tænker på, når du vil købe en ny business-laptop - hvorimod Dell og Lenovo er to navne, du nok nærmere forbinder med business-laptops. Men det kinesiske firma har bevist, at det er en fremragende producent af laptops med sin nye MateBook X Pro. Den har et smukt design, der vil få anerkendende blikke i bestyrelseslokalet, den er let nok til at have med sig, og den har kraftige komponenter og en fremragende batterilevetid. Det er også en af de billigere ultrabooks på markedet.

5. Dell XPS 13 Ny og forbedret Specifikationer CPU: 8th generation Intel Core i5 – i7 Grafik: Intel UHD Graphics 620 RAM: 8GB – 16GB Skærm: 13.3-inch FHD (1,920 x 1,080) – 4k (3840 x 2160) Lagerplads: 256GB – 1TB SSD Grunde til at købe + Centreret webcam + Batterilevetid bedre end nogensinde før + Smuk valgfri 4K-skærm Grunde til at lade være - Opdateringen er ikke stor - Dyr

Hvis Dell XPS 15 er lidt for stor eller for dyr til dine behov, er Dell XPS 13 en glimrende anden model.

Denne ultrabærbare laptop - som Dell udtrykker det - er en rigtig god løsning med Windows 10 Pro i hele serien samt en ret attraktiv pris.

Denne prisvindende bærbare computer (den vandt årets bedste laptop fra os og mange andre) formår at pakke en 13,3-tommers skærm ind i chassiset på en gennemsnitlig 11,6-tommers model. Den blev også opdateret i 2019 med endnu bedre komponenter, hvilket giver en langt bedre oplevelse.

Den bærbare computer kan opgraderes til 16 GB RAM og et 1 TB M2 SSD-drev. Batterilevetiden er også exceptionel med næsten 22 timers kontinuerlig brug.

Dell har endnu en gang givet Dell XPS 13 et løft, når det gælder komponenter, og webkameraet er nu placeret over skærmen for bedre videosamtaler, hvilket er med til at gøre Dell XPS 13 til en af de bedste business-laptops.

6. MacBook Pro (13-inch, 2020) Værd at opgradere til den højeste konfiguration Specifikationer CPU: 8th-generation Intel Core i5 – 10th-generation Intel Core i7 Grafik: Intel Iris Plus Graphics 645 RAM: Op til 32GB Skærm: 13-inch Retina display with True Tone Lagerplads: 256GB – 4TB SSD DAGENS BEDSTE TILBUD 15.853 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk 17.684 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Forbedrede specifikationer (på nogle modeller) + SSD med større kapacitet til startmodellen + Det nye tastatur er fantastisk Grunde til at lade være - Startmodellen har stadig en 8. generations Intel CPU - Du får stadig kun Thunderbolt 3-porte

MacBook Pro (13", 2020) er måske ikke den bedste, hvis du vælger startmodellen. Men hvis du vælger de højere konfigurationer, får du nye (og kraftfulde) Intel-processorer og forbedrede RAM-hastigheder for bedre ydeevne, alt sammen pakket i det utroligt slanke 13-tommerhus. Apple runder det hele af med det utrolige Magic Keyboard fra den nye 16-tommer, så du endelig slipper af med det problematiske tastatur. Selv hvis du ikke går efter 10. generations Intel Core-konfigurationer, vil du måske stadig sætte pris på, at alle modellerne kommer med mere lagerkapacitet til samme pris som deres forgængere.

Læs den fulde anmeldelse: MacBook Pro (13-inch, 2020) (på engelsk)

7. Lenovo ThinkPad X1 Nano Ultra let og overraskende kraftfuld Specifikationer CPU: up to 11th-gen Intel Core i7 Grafik: Intel Iris Xe Graphics RAM: 8GB - 16GB LPDDR4x Skærm: 13.0" 2K (2160 x 1350) IPS, anti-reflective, anti-smudge, touchscreen with Dolby Vision Lagerplads: 256GB – 1TB PCIe SSD Grunde til at købe + Elegant design + Utrolig let + Fremragende skærm Grunde til at lade være - Begrænsede porte - Tastaturets layout

Selv de begrænsede porte og den lille trackpad kan ikke holde Lenovo ThinkPad X1 Nano tilbage. Denne laptop er en af de bedste til forretningsbrug, vi nogensinde har testet. Den er ikke kun den letteste laptop, vi nogensinde har testet, men også overraskende kraftfuld i betragtning af, hvor slank den er. Det gør den til det mest ideelle valg for professionelle, der altid er på farten. Der er også fremragende funktioner, med f.eks. en skarp 2K 16:10 touchscreen i 16:10 format, en fysisk lukker til webcam og avanceret biometri i form af fingeraftryksscanneren, der øger dens værdi og gør den dens høje pris værd. I hvert fald hvis bærbarhed og ydeevne er dine topprioriteter.

Læs den fulde anmeldelse: Lenovo ThinkPad X1 Nano (på engelsk)

8. MacBook Air (2020) Ny og forbedret til 2020 Specifikationer CPU: Intel Core i3 – i7 Grafik: Intel Iris Plus Graphics RAM: 8GB – 16GB Skærm: 13.3-inch, 2,560 x 1,600 Retina display (backlit LED, IPS) Lagerplads: 256GB – 2TB PCIe-based SSD Dimensioner: 30.41 x 21.24 x 1.61 cm DAGENS BEDSTE TILBUD 10.061 kr. Læs mere hos alternate DK Low Stock 11.095 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Lavere startpris + Nye 10. generation processorer + Forbedret tastatur Grunde til at lade være - Skærmens farver er lidt dæmpede - Batterilevetid er kun okay - Webcam er stadig kun 720p

Apples tyndeste og letteste MacBook kom tilbage med stor styrke i 2020. Ikke alene løste den mange af klagerne over sine forgængere - nemlig det problematiske tastatur, der blev erstattet af et drastisk forbedret tastatur. Men den kom også med nye og mere kraftfulde interne komponenter, endnu flere muligheder for lagerplads og en lavere startpris. Der er et par ting, som vi ville gøre bedre, såsom den dæmpede skærm og den gennemsnitlige batterilevetid. Men alt taget i betragtning er denne model af MacBook Air bedre end alt, hvad vi har set fra serien til dato, og blandt de bedste bærbare computere til forretningsbrug for Apple-fans, der ønsker at rejse let.

Læs den fulde anmeldelse: MacBook Air (2020) (på engelsk)

9. Microsoft Surface Book 2 (13.5-inch) Den mest kraftfulde 2-i-1 laptop i verden Specifikationer CPU: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1.9GHz Grafik: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050 (2GB GDDR5 VRAM) RAM: 8GB – 16GB Skærm: 3,000 x 2,000 (267 ppi) PixelSense display, 3:2 aspect ratio Lagerplads: 256GB – 1TB SSD Grunde til at købe + Meget god batterilevetid + Kraftfuld Grunde til at lade være - Dyr - Der medfølger ingen Surface Pen

Surface Book 2 (13,5 tommer) er endnu en af Microsofts nyheder på vores liste over de bedste business-laptops. Den er sin plads værdig, da Microsoft har skabt en af de mest kraftfulde 2-i-1-bærbare computere i verden. Surface Book 2 har nogle komponenter, der er kraftige nok til at klare de fleste daglige opgaver, og endda nogle lette spil og videoredigering, hvis du vælger en model med et dedikeret grafikkort. Hvis du ønsker en større skærm, findes der også en 15-tommer version af Surface Book 2, som leveres med mere kraftfulde komponenter.

Læs den fulde anmeldelse: Microsoft Surface Book 2 (13.5-inch) (på engelsk)

