De bedste billige bærbare lige nu

I dag er det at have en bærbar computer ikke en luksus for de få. Der er masser af tilbud i alle prisklasser på danske webshops. Du kan få alt lige fra en superbillig Chromebook til bærbare, der er lavet til at kunne spille fremtidens spil. Her i artiklen har vi fundet laptops i forskellige prisklasser så du kan finde én, der passer dit budget.

Vi ved, hvor man finder de bedste tilbud på bærbare computere, så vi vil prøve at styre dig væk fra de tilbud, der ikke er værd at bruge tid på. Vi viser også de vigtigste specifikationer for hver maskine, så du nemt kan kan klikke dig videre til forhandleren og læse mere

Der er en hel række forskellige bærbare computere, der tilbydes nedenfor, lige fra traditionelle bærbare computere til under 5.000 kroner og lidt mindre kraftfulde Chromebooks (hovedsagelig beregnet til e-mail og surfing) til kraftfulde computere, du kan arbejde hjemmefra med. Så uanset hvad du leder efter, uanset om du bare surfer på nettet eller går efter computeren med den bedste processor og den hurtigste SSD finder du det hele i denne artikel.

Hvis du er gamer, kan det være umagen værd at kigge specifikt efter bærbare udviklet til gaming, da disse ofte har specielle funktioner såsom skærme med hurtige opdateringshastigheder og forbedret afkøling.

Bærbare til under 4.000 kr.

ASUS Chromebook 15,6" | 3.199.-| Proshop

Den perfekte maskine til surfing, e-mail, skrivning og andre lette opgaver. Stor berøringsskærm og et godt tastatur gør denne bærbare computer velegnet til mennesker på farten.



Bærbare til under 5.000 kr

Asus Chromebook Flip C434 | 4.999.-| Elgiganten

En slank og let Chromebook, der også er en 2-i-1-maskine, hvilket betyder, at du kan dreje den for at gøre den til en tablet, når du vil slappe af efter arbejde. Samsung Buds medfølger



