De bedste bærbare til studerende 2019 – til studier og skolearbejde

De danske skoler har startet undervisningen efter sommerferien, og det samme gælder universiteterne og andre videregående uddannelser. Det sætter øget fokus på bestræbelserne på at finde de bedste bærbare computere til elever og studerende. Der findes masser af muligheder, selv om vi stadig venter på Surface Laptop 2. Kravene til bærbare computere til de studerende er et elegant design og gode komponenter, men samtidig skal prisen ikke være for voldsom – for kun de færreste studerende har tykke tegnebøger.

Da pengene er små, behøver eleverne ikke nødvendigvis de meget avancerede processorer og grafikkort – men kun lige præcis, hvad de har brug for - for at få maskinen til at fungere på en god måde, intet ekstra. Det samme kan siges om Windows-10 computere – de bedste Chromebooks er blandt de bedste bærbare til skoleelever og universitetsstuderende. De har en betydelig kapacitet.

De kommende år vil være stressende for de studerende, men det rigtige værktøj hjælper med at komme i mål. I et forsøg på at afhjælpe den frustration, det kan være at finde den rette computer til skole- og universitetsarbejde, har vi udarbejdet denne oversigt, der på en overskuelig måde hjælper dig med at finde det rigtige arbejdsredskab. Og en ting lyder klart: der er andre muligheder end at søge efter computere i annoncer fra tidligere studerende.

1. Huawei Matebook 13

Den bedste laptop til de fleste studerende

CPU: 8. generations Intel Core i5 - i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 | RAM: : 8 GB | Skærm: 13,3 tommer (2,560 x 1,440) med touch panel | Lagerplads: 256GB - 512GB SSD

Ekstremt overkommelig pris

Kraftfuld

Kun 8 GB RAM

Her på TechRadar elsker vi, når en laptop formår at skabe den perfekte balance imellem pris og ydelse uden at gå på kompromis. Huawei MateBook 13 kommer indtil videre tættest på at ramme den balance end noget andet i 2019 – indtil videre. Tynd, let, hurtig og overkommelig pris – denne smulle 13-tommer UltraBook lader dig arbejde med stil, uden at tynge din pengepung for meget. Batterilevetiden trækker lidt ned, men det er et offer vi er villige til at tage med – husk blot at have opladeren med dig.

2. Dell XPS 13

Dells flagskib har fået hue på

CPU: 8. generation Intel Core i5 - i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4GB - 16GB | Skærm: 13,3 tommer FHD (1920 x 1080, ikke-touch screen) - UHD (3840 x 2160, touch screen) | Lagerplads: 128 GB - 2 TB SSD

Webcam er nu placeret fornuftigt

Kraftig

Mindre opgraderinger

Dells flagskib inden for laptops har altid været med på vores top-10 over studiebærbare, men er også ideel til professionelle og almindelige brugere. Denne gang byder Dell XPS også på en entry-level model, hvilket igen gør den overkommelig for studerende. Dell har desuden adresseret et af vores største problemer med XPS-serien – webkameraet er endelig flyttet tilbage til toppen af skærmen, hvor det hører hjemme. Dette betyder, at venner og familie ikke længere skal kigge ind i dine næstebor, når du videochatter.

3. Surface Laptop 2

En Surface for alle

CPU: 8th-gen Intel Core i5-i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.5 tommer, 2256 x 1504 PixelSense touch-skærm | Lagerplads: 128GB – 1TB SSD

Stort boost i ydelsen

Ingen WIndows 10 S

Stadig ingen Thunderbolt 3

Selvom den første udgave af Surface Laptop var en glimrende laptop til studerende, blev den holdt nede af en middelmådig ydelse, manglen på porte og Windows 10 i S-modus. Med Surface Laptop 2 er alt blevet bedre – pånær portene. DU får en quad-core Kaby Lake Refresh-processor, fuldfed Windows 10 Home og et smart nyt sort look. Vi havde gerne set, at den havde en enkelt USB-C-port, men det ændrer ikke det faktum, at du kan arbejde med stil på denne maskine.

4. Microsoft Surface Go

En Surface for alle

CPU: Intel Pentium Gold 4415Y | GPU: Intel HD Graphics 615 | RAM: 4GB - 8GB | Skærm: 10 tommer, 1800 x 1200 (217 PPI, 3:2 billedformat) PixelSense touchscreen | Lagerplads: 64 GB eMMC - 128 GB SSD

Fantastisk byggekvalitet

Prentium-processor

Efter vores opfattelse har de bedste bærbare computere til studerende evnen til at finde den rette balance mellem pris og ydelse. Microsoft Surface Go ikke bare lever op til dette, men har også en byggekvalitet svarende til en maskine, der koster det dobbelt. Lad dig ikke snyde af lille processor. Microsoft har været sikker på, at denne passer perfekt til skolearbejdet. Tro os, det er faktisk en af de allerbedste bærbare computere til studerende - selv om den ikke nødvendigvis ser sådan ud ved første øjekast.

5. Dell XPS 15

Mere af det vi elsker

CPU: 8. generation Intel Core i5-i9 | Grafik: Intel UHD Graphics 630 - Nvidia GeForce GTX 1050 Ti | RAM: 8GB - 32GB | Skærm: 15,6 tommer FHD (1,920 x 1,080) - 4K UHD (3,840 x 2,160) LED med mulighed for touch-panel | Lagerplads: 1TB 5,400RPM HDD - 1TB PCIe SSD

Masser af kræfter

Overkommelig pris

Mere af det samme

Dells serie af XPS-maskiner har i flere år været det bedste valg til studerende, og den nye XPS 15 skuffer ikke. Med tilgangen, hvis det ikke er stykker, er der ikke meget som har ændret sig over årene – men det er ikke nødvendigvis en dum ting. Det du får er en pålidelig Ultrabook med nok hestekræfter til at klare alle opgaver, uden at koste en bondegård. Hvor den billigste model er fin til de fleste, kan du ændre konfigurationen og få en Core i9-CPU med 32 GB RAM, hvilket transformerer Dell XPS 15 til en vaskeægte arbejdshest til de tunge medieprojekter. Vi havde dog gerne set, at Dell flyttede webcammet.

6. HP Envy x360 13 (2019)

HP giver en slank laptop en AMD-opgradering

CPU: AMD Ryzen 3 3300U – AMD Ryzen 7 3700U | Grafik: AMD Radeon Vega 6 – Radeon Vega 10 | RAM: 8GB – 16GB | Skærm: 13.3" diagonal FHD IPS (1,920 x 1,080) | Lagerplads: 256 GB – 1TB SSD

Slank og lækker 2-i-1

Høj kvalitets kabinet

Forbedret batterilevetid

CPU-ydelsen kunne være bedre

Grafikydelsen skuffer

Der er mange gode grunde til, at HP Envy x360 (2019) hører til på vores liste over de bedste laptops til studerende – det slanke og smukke design er det mindste af dem. Denne 13-tommer 2-i-1 har en høj byggekvalitet, giver dig 9 timers videoafspilning og en ydelse som får dig igennem det meste skolearbejde og projekter uden at brænde hul i dine lommer.

7. Microsoft Surface Pro 6

Tablet? Laptop? begge dele.

CPU: 8. generations Intel Core i5 – i7 | GPU: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4GB – 16GB | Skærm: 12,3 tommer 2,736 x 1,824 PixelSense display | Lagerplads: 128GB – 1TB SSD

Quad-core-processorer

Lang batterilevetid

Stadig ingen USB-C

Microsofts Surface-serie har fået et ry for at være nogle af de bedste Windows-maskiner på markedet – smukke touch-skærme, fremragende ydelse og lang batterilevetid. Surface Pro 6 fortsætter denne tradition, selvom den ikke bringer meget nyt med sig. Det du får, er en hurtig Windows-tablet, som i et snuptag kan laves om til en laptop via Suface Type Cover. Du kan med andre ord let skifte imellem arbejde og fornøjelse.

8. Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1

Tid til overs

CPU: Intel Celeron N3060 | Grafik: Intel HD Graphics 400 | RAM: 4GB | Skærm: 11.6-inch, HD (1366 x 768) touch skærm | Lagerplads: 32GB - 64GB eMMC

God byggekvalitet

Lang batterilevetid

Ikke ret kraftig

Det meste skolearbejde kan laves på en Chromebook, med mindre du har brug for specielle og tunge programmer. Så hvis du ikke forventer en masse tunge projekter, som kræfter processor-hungrende apps, kan du spare masser af penge ved at købe en Chromebook. Er du studerende og på udkig efter en af de 10 bedste laptops til studerende, som har brug for en maskine til research, opgaveskrivning og ikke ret meget andet, er Dell Inspiron Chromebook 11 2-in-1 måske den rette. Den klarer ikke de tungere opgaver, men prisen er også sat derefter. Denne maskine er til de studerende med et stramt budget.

9. Apple MacBook Air (2019)

En solid konkurrent med en fremragende ny skærm

CPU: 1.6GHz dual-core Intel Core i5 | Grafik: Intel UHD Graphics 617 | RAM: 8GB - 16GB | Skærm: 13.3” (2,560 x 1,600) Retina display | Lagerplads: 128GB - 1TB SSD

Nydeligt design

Glimrende skærm

Fantastisk batterilevetid

Ikke kraftig nok

Mangler lagerplads

Apple genopfrisker MacBook Air fra 2018 og tilføjer bl.a. True Tone-teknologien til skærmen og et mere pålideligt tastatur. Desværre har de ikke gjort meget ved indmaden, men eftersom 2018-modellen allerede var at finde på vores liste, fortjener den også en plads. Men den bedste del er nu alligevel: med denne genopfriskning, er MacBook Air blevet lidt billigere, så du nu får mere for mindre.

10. MacBook Pro 15-tommer (2019)

Apples bærbare kraftkarl får ny Intel-tech

CPU: 9th-generation Intel Core i7 - i9 | Grafik: Radeon Pro 555X – Radeon Pro Vega 20 | RAM: up to 32GB | Skærm: 15.4 tommer (diagonal) LED-bagbelyst IPS technology | Lagerplads: 256GB – 4TB SSD

Kraftig

Gode konfigurationsmuligheder

Stadig en nydelig skærm

Dyr

Mangler porte

Tastaturet bekymrer stadig

Apples kraftigste MacBook Pro har fået flere kræfter, hvilket betyder, at 15-tommer udgaven fra Cupertino er hurtigere end nogensinde. Uanset om du laver skolearbejde, redigerer billeder eller spiller lidt, er denne maskine en af de bedste laptops til studerende og vil ikke skuffe. Hvad er der så ændre under overfladen? Til at starte med, har Apple forbedre tastaturet en anelse, ligesom der er blevet plads til de seneste og kraftigste processorer fra Intel. Nu kan du ikke kun vælge imellem en 8-kerne Intel Core i9-cpu, men kan også tilvælge et Radeon Pro Vega 16 eller Pro Vega 20 GPU for endnu bedre grafik.

