De beste skjulte funksjonene i macOS 27 som nesten ingen snakker om

Apples lansering av macOS 27 – som selskapet kaller Golden Gate – er fullpakket med nye funksjoner, selv om Apple selv beskriver årets oppdatering som mer en evolusjon enn en revolusjon. Det er mange nyheter som allerede har skapt overskrifter og skapt diskusjoner på nettet.

Men for hver nye Siri-funksjon og endring av Liquid Glass, er det mange andre forbedringer som nesten ingen snakker om. Det betyr at med mindre du graver litt dypere, risikerer du å gå glipp av en rekke smarte måter å bruke Mac-en på når du har installert macOS 27.

Her skal vi ta en titt på fem av våre favorittfunksjoner i betaversjonen av macOS Golden Gate som har havnet litt i skyggen. Hvis du lærer deg hvordan du bruker dem, vil du oppdage flere nye måter å få mer ut av Mac-en din i hverdagen.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Visual Intelligence

(Image credit: Apple)

Tidligere var Visual Intelligence bare tilgjengelig på iOS. Den gang kunne du peke iPhonen mot et objekt, trykke på Kamerakontroll og la Visual Intelligence identifisere objektet eller lese informasjon fra for eksempel en arrangementsflyer og legge den til i kalenderen din. Nå kommer lignende funksjoner til Mac.

Du lurer kanskje på hvordan det fungerer på en Mac, siden du knapt kan gå bort til et objekt og fotografere det med laptopen din. Heldigvis har Apple tilpasset Visual Intelligence til macOS 27 på en smart måte.

Akkurat som når du tar et skjermbilde, kan du dra en valgboks over hvilken som helst del av skjermen med musepekeren. Når du slipper valget, kan du be Visual Intelligence om å hjelpe deg med innholdet du har valgt.

Du kan stille Siri AI spørsmål om bildet, som analyserer innholdet og svarer. Hvis du trenger mer informasjon, kan du fortsette samtalen med chatboten ved å stille oppfølgingsspørsmål.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Hvis du velger informasjon om en hendelse, kan du legge den til direkte i kalenderen din. Enda bedre, hvis du bruker Visual Intelligence på en festivalplan med flere artister som spiller til forskjellige tider, kan du velge å legge til så mange eller så få konserter du vil i kalenderen din, med hvert konsert lagret som en separat kalenderhendelse med relevant informasjon, som artistens navn og hvilken scene konserten er på.

Dette er en av mine absolutte favorittfunksjoner i macOS 27, fordi den ikke bare er nyttig, men også utrolig fleksibel og intelligent. Visual Intelligence kan forstå et bredt utvalg av innhold og kontekst, noe som gjør Siri betydelig mer evnerik – og mye nærmere den kraftige assistenten den alltid var ment å være.

Automatisk passordforsterkning i Passord

(Image credit: Future)

De beste passordbehandlerne advarer deg ofte hvis de lagrede passordene dine er svake eller har blitt lekket i et datainnbrudd, men du må vanligvis gå inn og oppdatere dem til sterkere alternativer selv.