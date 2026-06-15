macOS 27-betaen er «forbløffende» bra ifølge MacBook-brukere – her er tre grunner til at den ikke er den beskjedne oppdateringen den først ser ut til å være

Apple avduket macOS 27 Golden Gate på WWDC 2026 forrige uke, og den første betaversjonen av selskapets neste Mac-operativsystem har siden blitt tilgjengelig for nedlasting.

Dette er en tidlig utviklerbeta som ikke er ment for vanlige brukere – den offentlige betaversjonen vil ikke være tilgjengelig før senere – men til tross for det så vi en uventet tilstrømning etter denne aller første versjonen av macOS 27.

Hvorfor? Det var ikke fordi Mac-brukere var spesielt ivrige etter å få tak i en rekke nye, skinnende funksjoner, ettersom vi allerede har slått fast at macOS 27 ikke kommer med noe spesielt banebrytende. Faktisk er en av de mest bemerkelsesverdige endringene at macOS 27 stenger Golden Gate-portene for Mac-er som ikke drives av Apples M-serie-brikker – eller A18 Pro i tilfellet med MacBook Neo – noe som offisielt betyr at Intel-prosessorer fases ut.

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Ellers handler macOS 27 stort sett om generelle ytelses- og stabilitetsforbedringer, grensesnittforbedringer og en rekke mindre nye funksjoner. Så hvorfor strømmer Mac-brukere til utviklerbetaen?

Vel, fordi det mer trivielle arbeidet med å forbedre macOS faktisk var sårt tiltrengt etter lanseringen av den nåværende versjonen av operativsystemet, macOS Tahoe.

I tilfelle du gikk glipp av det, er det altså ikke bare Windows 11 som må finslipes – noe Microsoft jobber hardt med for tiden – men også macOS. Den gode nyheten er at Apple, i hvert fall ut fra første inntrykk, ser ut til å ha gjort en veldig god jobb helt fra starten av med den første macOS 27-betaen – i en grad som overrasket mange.

La oss se nærmere på de generelle reaksjonene på macOS 27 i den første testversjonen – noen beskriver opplevelsen som «forbløffende» – og de tre hovedgrunnene til at Golden Gate ikke er en så beskjeden oppdatering som den først kan virke.

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1. Ytelsesproblemene i Tahoe ser ut til å ha forsvunnet helt i macOS 27

(Image credit: Roman Samborskyi / Shutterstock)

Tidlige brukere av den første utviklerbetaen av macOS 27 er nesten enstemmige i å rose ytelsesforbedringen i forhold til den nåværende versjonen av operativsystemet, og beskriver forskjellen som natt og dag sammenlignet med Tahoe.

Denne Reddit-tråden er et perfekt eksempel. Trådskaperen hevder at: «Ytelsen er virkelig fantastisk i den nye macOS 27-betaen.» Personen fortsetter: «macOS 27 føles utrolig rask sammenlignet med Tahoe», og legger til: «Laggingen, hakkingen og den generelle tregheten jeg opplevde med Tahoe ser ut til å være helt borte. Apper starter raskere, animasjonene er jevnere, og hele systemet føles mye mer responsivt og polert.»

Andre brukere legger til lignende kommentarer, og overøser macOS 27 med ros. For eksempel skriver én person: «Den er enda bedre under tung arbeidsbelastning! MacBooken min blir ikke like varm og bruker ikke så mye RAM som Tahoe gjorde.»

En annen Reddit-bruker sier: «Jeg er enig. Jeg har også en grunnleggende M1 Pro, og ytelsen er så mye bedre enn Tahoe. Den føles ærlig talt som en helt ny Mac.»

Det er et tydelig tema i mange av kommentarene fra folk som allerede har gått fra Tahoe til Golden Gate: Mac-en deres føles som en ny datamaskin.

Det er fortsatt veldig tidlig, selvfølgelig – ekstremt tidlig – men det er definitivt et positivt tegn på at Apple er på rett spor. Hvis du har unngått Tahoe på grunn av ytelsesproblemer, ser det ut til at Golden Gate kan være din gullbillett til endelig å oppgradere fra macOS Sequoia – forutsatt at du ikke bruker en Intel-basert Mac.

2. Den første macOS 27-betaen sies allerede å være bemerkelsesverdig stabil, og det lover godt

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

I tillegg til meldinger om klare og betydelige ytelsesforbedringer, er det et annet tilbakevendende tema i reaksjonene på macOS 27: stabilitet.

Og det er ganske bemerkelsesverdig med tanke på at dette er den aller første utviklerbetaen for Golden Gate. Det blir ikke mye mer «tidlig bruker» enn det.

Skaperen av Reddit-tråden om ytelsesforbedringen var nesten like imponert over stabiliteten: «Det er fortsatt en beta, men så langt er ytelsen helt fantastisk.» Personen fortsetter: «Det er ganske sprøtt at en utviklerbeta fungerer bedre enn den stabile versjonen av Tahoe. Jeg vil absolutt anbefale å oppgradere.»

En annen bruker legger til: «Betaen til macOS 27 er mer stabil enn macOS 26 var gjennom hele livssyklusen.»

Faktisk skriver flere Reddit-brukere at de vanligvis aldri ville installert en første beta, men at de etter å ha lest disse inntrykkene har blitt fristet til å ta steget og legge Tahoe bak seg.

Når det er sagt, ville vi fortsatt være skeptiske til tidlige betaer generelt, selv om macOS 27 for øyeblikket bare er tilgjengelig for utviklere – og vi forklarer mer om hva det betyr her.

Uansett ser det ut til at den første macOS 27-betaen tilbyr en dobbel smell: en betydelig ytelsesøkning kombinert med imponerende stabilitet, spesielt med tanke på hvor tidlig i utviklingsprosessen den fortsatt er.

3. Apple har fikset flere av grensesnittproblemene som fulgte med Tahoe

(Image credit: Future / Apple)

Det var mye kritikk mot noen av grensesnittvalgene i macOS Tahoe, og Apple har nå begynt å ta tak i dem i macOS 27.

En stor endring er menyikonene, som ble mye kritisert i Tahoe og til og med beskrevet som «åpenbart inkonsekvente og ofte fullstendig uforståelige». Appmenyer var rotete med ikoner i en nesten forvirrende grad – men det er nå ryddet opp i.

Apple har også tatt opp klager om vindusgrenser, og de «flytende» sidefeltene er borte. De strekker seg nå fra kant til kant i hvert vindu, noe som ble bemerket av en Reddit-bruker. Endringene i Liquid Glass-designet er også fremhevet, der Apple har sørget for at gjennomsiktighetseffekten ikke lenger gjør tekst vanskelig å lese.

Som en annen Reddit-bruker uttrykte det mer generelt: «Golden Gate føles veldig skarpt nå. I Tahoe var alt så forbanna uskarpt, men nå føles det bra.»

Det er verdt å påpeke at Liquid Glass ikke har forsvunnet – det har bare blitt justert, og ifølge de fleste brukere til det bedre. MacRumors har også fremhevet en rekke andre UI-justeringer i macOS 27.

Gjør Apple bare det som må gjøres?

(Image credit: Future)

Alt dette høres selvsagt veldig positivt ut. Men selv om Apples ytelse og stabilitet i den første betaen kan beskrives som «forbløffende» på noen måter, er det også mulig å argumentere for at dette faktisk er akkurat det vi burde forvente.

macOS 27 handler i stor grad om å fikse problemene i Tahoe, og det er akkurat det Apple ser ut til å ha fokusert på – noe som også forklarer hvorfor vi ikke ser noen store nye funksjoner.

Samtidig må vi gi Apple æren der de fortjener det. Det ser faktisk ut som selskapet har gjort en veldig god jobb. Det er uvanlig at en første utviklerbeta får så mye ros for stabiliteten sin, og det er vanskelig å ignorere de positive inntrykkene.

Kanskje det er derfor dette handler mindre om at Golden Gate er et stort sprang fremover sammenlignet med forgjengeren, og mer om det nødvendige arbeidet med å forbedre, finpusse, reparere og rett og slett gjenopprette fra Tahoe.

Uansett ser det ut til at macOS 27 vil glede mange Mac-brukere når oppdateringen slippes senere i år – spesielt de med litt eldre MacBook-modeller (men ikke for gamle, beklager Intel-brukere).

I mellomtiden ser det også ut til at Microsofts arbeid med å forbedre Windows 11 – et prosjekt som forventes å fortsette mesteparten av året – går etter planen.

Alt dette gjør oss optimistiske med tanke på at 2027 faktisk kan bli et virkelig gullår for operativsystemer for datamaskiner.