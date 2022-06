macOS 13 Ventura annonsert: nye funksjoner, nye apper, iPhone som kamera

WWDC 2022 startet med et smell. Under hovedinnlegget den 6. juni annonserte Apple macOS 13 Ventura, den seneste versjonen av operativsystemet til Mac, oppfølgeren til macOS 12 Monterey.



Apple M2 var et av de virkelig store trekkplastrene under årets hovedinnlegg, en prosessor som vil befinne seg i nye MacBook Air (M2, 2022) og nye MacBook Pro (M2, 2022), men disse vil måtte klare seg med macOS 12 Monterey inntil macOS 13 Ventura lanseres senere i 2022. En betaversjon er likevel tilgjengelig allerede nå (6. juni) for utviklere, mens en åpen beta starter i juli.



Vær-appen blir nå å finne både på macOS og iPadOS 16, vi får et nytt design på Systemvalg, nye måter å multitaske på med Stage Manager og mye mer.

macoS 13: Rett på sak

Hva er det? Den seneste store oppdateringer til macOS

Den seneste store oppdateringer til macOS Når blir det lansert? Sent i 2022, åpen beta kommer i juli

Sent i 2022, åpen beta kommer i juli Hvor mye koster det? Det er gratis

Hvilke Mac-maskiner støtter macOS 13 Ventura?

Flere Mac-modeller utelukkes nå fra det gode selskap, og vil fremover kun fungere på eldre versjoner av macOS. Ventura blir forbeholdt Mac-maskiner fra 2017 og senere.

Funksjoner i macOS 13

Systemvalg får endelig et nytt design, for første gang på Mac, hvilket vil gjøre det enklere å finne frem til riktige innstillinger når du trenger det.



Stage Manager er en videreutvikling av Continuity og multitasking-mulighetene som finnes på iPadOS 16, som lar deg sortere applikasjoner inn i grupper man har tilgang til via venstre side av skrivebordet.



Man kan skifte frem og tilbake mellom programmer og app-grupperinger med enkelhet, og dra filer inn i riktig applikasjon bare ved å holde filene over grupperingen.



Photos (Bilder) har også fått en del forbedringer. Nå kan man for eksempel bruke Apple Music i såkalte Photo Memories, og legge til en musikalsk stemning til det visuelle.

Vær- og klokke-appene kommer til macOS

Apper opprinnelig utviklet for iOS vil nå også være å finne i macOS Ventura. Fokuset under WWDC 2022 var på den nye Vær-appen, som først var å finne i iOS 15.



Den samme appen har nå blitt introdusert til Ventura og iPadOS 16, med samme væranimasjoner og nyttige informasjon, nå tilgjengelig på Mac.



I tillegg kan du nå spørre Siri om å lage alarmer i klokke-appen. Det finnes også nye widgets for både vær- og klokkeappen man kan legge til på kanten i macOS.

Tilgjengelighet

I tillegg til funksjonene som allerede har blitt annonsert, som detektering av dører og live-teksting i FaceTime, får vi med Venture også helt nye tilgjengelighetsfunksjoner, som for eksempel «buddy controller». Dette lar macOS-eiere ta i bruk flere kontrollere som om det skulle være én enkelt enhet, slik at det kan bli enklere å rekke forskjellige knapper når man spiller.



Voice Control (Talekontroll) har også blitt forbedret ved at man nå kan lære programvaren nye ord ved å stave de. macOS Ventura hører på opptaket og lagrer det i ordboka til fremtidig bruk.



Som ovennevnt får man også live-teksting i FaceTime, men også i tredjepartsapplikasjoner som utvikles til Mac. Dette kan gjøre det enklere å kommunisere i samtaler over nett ved bruk av det nye OS-et.

Mail

Inspirert av Meldinger i iOS 16, kan du nå velge å la enkelte e-poster varsle deg på et senere tidspunkt, i et forsøk på å forbedre arbeidsflyten.



Nå kan man også velge å utsette utsendelse av e-poster, i tillegg til svar, slik man kan med Googles e-post-tjenester.



Søkefunksjonen i Mail har også blitt en hel del bedre, siden man nå får forslag til riktig e-post etter første bokstav.

Safari

Apples nettleser får bedre støtte for fane-gruppering, der man nå kan bruke såkalte Shared Tab Groups for å dele enkelte sider og faner med venner og familie (i tillegg til å legge til eller fjerne faner.) Dette kan være kjekt om man for eksempel planlegger en ferie, eller diskuterer et felles kjøp.



Såkalte passkeys vil kunne brukes på individuelle nettsider og apper, hvilket innebærer at man kan logge seg inn på passordhåndteringsverktøyet ved hjelp av din egen iPhone på en enhet som ikke tilhører deg.



Man får også tilgang til nettside-innstillinger som kan deles mellom alle Apple-enheter, hvor man eksempelvis får tilgang til samme mengde zoom eller samme leseverktøy-innstillinger på iPhone som du har på Mac, noe man kan konfigurere per nettside.

Freeform

Dette er en ny app som Apple ymtet om at vil komme senere i år, der man kan brainstorme nye ideer med andre inviterte brukere på et slags blankt ark. Programmet fungerer både på Mac, iPad og iPhone.



Du kan legge inn bilder, PDF-filer, videoer og før man sender forandringer ut kan man få en forhåndsvisning, i tilfelle du vil forsikre deg at det du har funnet frem passer anledningen.

Gaming

Overraskende nok viet Apple en hel del tid til grafikk og spill. Metal 3, seneste versjon av Apples grafikk-API, laget med tanke på de Apple-produserte brikkene, støtter nå ray tracing og tar sikte på Nvidia og AMD med sin nye oppskaleringsteknologi MetalFX Upscaling.



Dette betyr at Mac nå støtter spill som «No Man's Sky», «Resident Evil Village» og flere, som skal være på vei til Mac-plattformen senere i 2022.

Camera Continuity

Man kan nå også bruke iPhone-mobilen din som webkamera med macOS Ventura.



Ved hjelp av en festedings kan du nå plassere en iPhone på toppen av en Mac-maskin, som da automatisk vil finne det nye kameraet, slik at det kan brukes sammen med for eksempel FaceTime.