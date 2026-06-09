macOS 27 Golden Gate ble avduket på WWDC 2026 – her er alt du trenger å vite

WWDC 2026, årets upplaga av Apples utvecklarkonferens med fokus på mjukvara, har varit särskilt anmärkningsvärd eftersom det är den sista konferensen där Tim Cook leder företaget som VD (han lämnar över stafettpinnen till John Ternus senare i år efter 15 år på posten). Samtidigt har vi fått en inblick i vad framtiden har att erbjuda för Mac-datorer och MacBook-modeller genom presentationen av macOS 27 Golden Gate.

WWDC 2026, Apples årlige utviklerkonferanse med fokus på programvare, var spesielt bemerkelsesverdig fordi det var den siste konferansen der Tim Cook skulle lede selskapet som administrerende direktør (han vil overlevere stafettpinnen til John Ternus senere i år, etter 15 år i rollen). Den ga oss også et glimt inn i hva fremtiden bringer for Mac-er og MacBook-er med avdukingen av macOS 27 Golden Gate.

I motsetning til Microsofts konkurrerende operativsystem Windows, slipper Apple årlige store oppdateringer til macOS, som får et nytt navn (vanligvis inspirert av steder i California) og et nytt versjonsnummer som nå gjenspeiler utgivelsesåret. Selv om macOS 27 vil bli utgitt sent i 2026, regner Apple 2027 som hovedlanseringsåret, slik at systemet ikke skal føles utdatert bare noen få måneder etter installasjonen.

Latest Videos From Watch full video here:

Mens WWDC 2026 er spesiell fordi det er Cooks siste konferanse som administrerende direktør, er årets macOS-oppdatering mindre spektakulær. Fokuset er hovedsakelig på ytelsesforbedringer, noe som alltid er velkomment, samt AI-integrasjon, noe som ikke alle vil sette like stor pris på. Det er fortsatt en oppdatering som alle med Mac eller MacBook vil ønske å installere, forutsatt at enheten støttes. Nedenfor skal vi gå gjennom alt som er nytt.

Når vi snakker om kompatibilitet, er kanskje den største endringen at Intel-baserte Mac-er ikke lenger støttes. Bare Mac-modeller med Apple Silicon – det vil si Mac- og MacBook-modeller med M1-brikken eller nyere – vil kunne installere macOS 27.

macOS 27 Golden Gate: Kjappe fakta

Hva er det? Det nyeste operativsystemet for Mac og MacBook.

Det nyeste operativsystemet for Mac og MacBook. Når blir det tilgjengelig? En betaversjon for utviklere vil snart være tilgjengelig. Den endelige versjonen ventes å lanseres i oktober 2026.

En betaversjon for utviklere vil snart være tilgjengelig. Den endelige versjonen ventes å lanseres i oktober 2026. Hvor mye koster det? Som vanlig vil macOS 27 være en gratis oppgradering for alle med en kompatibel enhet.

macOS 27 Golden Gate: Slippdato

Utviklerbetaen av macOS 27 vil er tilgjengelig fra 9. juni, men det er sannsynligvis ikke noe du vil installere.

For det første trenger du en utviklerkonto for å laste ned betaen, som betyr at du må registrere deg og betale for et utviklerabonnement. Den offentlige betaen, som sannsynligvis slippes i juli, vil være gratis, akkurat som den endelige versjonen senere i år.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

For det andre er utviklerbetaer veldig tidlige versjoner av programvaren som primært er ment for utviklere som trenger å teste at appene deres fungerer som de skal. De mangler ofte funksjoner og inneholder vanligvis mange feil.

Den offentlige betaen skal være mer stabil, men det kan fortsatt være problemer. Derfor anbefaler vi at folk flest venter på den endelige versjonen, spesielt hvis du planlegger å installere macOS 27 på en datamaskin du bruker hver dag.

macOS 27 Golden Gate: Kompatibilitet

Vil du vite om Mac-en din er kompatibel med macOS 27 Golden Gate? Her er hele listen over støttede modeller:

MacBook Air med M1 eller senere

MacBook Pro med M1 eller senere

MacBook Pro 13" med M1 fra 2020 eller senere

MacBook Pro 14" med M1 Pro fra 2021 eller senere

MacBook Pro 16" med M1 Pro fra 2021 eller senere

MacBook Neo

iMac med M1 fra 2020 eller senere

Mac mini med M1 fra 2020 eller senere

Mac Studio fra 2022 eller senere

Du vil legge merke til at ingen Mac-modeller fra før 2020 støttes. Det er fordi macOS 27 Golden Gate bare er kompatibel med Mac-er som bruker Apples egne M-seriebrikker (eller A18 Pro i tilfellet med MacBook Neo).

Dette er en stor endring som kan bety at mange brukere ikke kan oppgradere. Apple ser sannsynligvis dette som et naturlig brudd fra Intel-æraen og en mulighet til å fokusere mer på AI-funksjoner, ettersom de eldre Intel-brikkene mangler dedikerte NPU-er for AI-prosessering lokalt på enheten.

Ved å fokusere utelukkende på sine egne Arm-baserte brikker, trenger ikke Apple lenger å bruke ressurser på å støtte Intels x86-arkitektur. Forhåpentligvis vil dette gi macOS-teamet mer tid til å forbedre ytelsen og utvikle nye funksjoner i fremtiden.

Hvis du har en Intel-basert Mac, kan du fortsette å bruke macOS 26. Det anbefales imidlertid ikke på lang sikt å kjøre et operativsystem som ikke lenger mottar oppdateringer. Så det kan være på tide å begynne å tenke på å oppgradere til en ny Mac.