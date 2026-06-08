macOS 27 Golden Gate har presenterats på WWDC 2026 – här är allt du behöver veta

WWDC 2026, årets upplaga av Apples utvecklarkonferens med fokus på mjukvara, har varit särskilt anmärkningsvärd eftersom det är den sista konferensen där Tim Cook leder företaget som VD (han lämnar över stafettpinnen till John Ternus senare i år efter 15 år på posten). Samtidigt har vi fått en inblick i vad framtiden har att erbjuda för Mac-datorer och MacBook-modeller genom presentationen av macOS 27 Golden Gate.

Till skillnad från Microsofts konkurrerande operativsystem Windows släpper Apple årliga större uppdateringar av macOS som får ett nytt namn (oftast inspirerat ställen i Kalifornien) samt ett nytt versionsnummer som numera speglar utgivningsåret. Även om macOS 27 släpps i slutet av 2026 räknar Apple 2027 som det huvudsakliga lanseringsåret, så att systemet inte ska kännas gammalt bara några månader efter installation.

Även om WWDC 2026 är speciellt eftersom det är Cooks sista konferens som VD är årets macOS-uppdatering mindre spektakulär. Fokus ligger främst på prestandaförbättringar, vilket alltid är välkommet, samt AI-integration, något som inte alla lär uppskatta lika mycket.

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Det är ändå en uppdatering som alla med en Mac eller MacBook kommer att vilja installera, förutsatt att enheten stöds. Här nedanför går vi igenom allt som är nytt.

På tal om kompatibilitet är kanske den största förändringen att Intel-baserade Mac-datorer inte längre stöds. Endast Mac-modeller med Apple Silicon – alltså Mac- och MacBook-modeller med M1-chip eller nyare – kommer att kunna installera macOS 27.

macOS 27 Golden Gate: snabba fakta

Vad är det? Det senaste operativsystemet för Mac och MacBook.

Det senaste operativsystemet för Mac och MacBook. När släpps det? En utvecklarbeta blir tillgänglig inom kort. Den färdiga versionen väntas lanseras i oktober 2026.

En utvecklarbeta blir tillgänglig inom kort. Den färdiga versionen väntas lanseras i oktober 2026. Vad kostar det? Precis som vanligt blir macOS 27 en kostnadsfri uppgradering för alla med en kompatibel enhet.

macOS 27 Golden Gate: släppdatum

Utvecklarbetan av macOS 27 blir tillgänglig i morgon den 9 juni, men det är sannolikt inget du vill installera.

För det första krävs ett utvecklarkonto för att ladda ner betan, vilket innebär att du måste registrera dig och betala för ett utvecklarabonnemang. Den publika betan, som sannolikt släpps i juli, blir gratis, precis som den färdiga versionen senare under året.

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För det andra är utvecklarbetor mycket tidiga versioner av programvaran som främst är avsedda för utvecklare som behöver testa att deras appar fungerar korrekt. De saknar ofta funktioner och innehåller vanligtvis en hel del buggar.

Den publika betan bör vara mer stabil, men det kan fortfarande finnas problem. Därför rekommenderar vi att de flesta väntar på den färdiga versionen, särskilt om du tänker installera macOS 27 på en dator du använder dagligen

macOS 27 Golden Gate: kompatibilitet

Vill du veta om din Mac kommer att vara kompatibel med macOS 27 Golden Gate? Här är den fullständiga listan över modeller som stöds:

MacBook Air med M1 eller senare

MacBook Pro med M1 eller senare

MacBook Pro 13 tum med M1 från 2020 eller senare

MacBook Pro 14 tum med M1 Pro från 2021 eller senare

MacBook Pro 16 tum med M1 Pro från 2021 eller senare

MacBook Neo

iMac med M1 från 2020 eller senare

Mac mini med M1 från 2020 eller senare

Mac Studio från 2022 eller senare

Du kommer att märka att inga Mac-modeller från före 2020 stöds. Det beror på att macOS 27 Golden Gate endast är kompatibelt med Mac-datorer som använder Apples egna M-seriechipp (eller A18 Pro i fallet med MacBook Neo).

Det här är en stor förändring som kan innebära att många användare inte kan uppgradera. Apple ser sannolikt detta som ett naturligt avbrott från Intel-eran och en möjlighet att fokusera mer på AI-funktioner, eftersom de äldre Intel-chippen saknar särskilda NPU-enheter för AI-bearbetning lokalt på enheten.

Genom att fokusera helt på sina egna Arm-baserade chipp behöver Apple inte längre lägga resurser på att stödja Intels x86-arkitektur. Förhoppningsvis ger det macOS-teamet mer tid att förbättra prestandan och utveckla nya funktioner framöver.

Om du har en Intel-baserad Mac kan du fortsätta använda macOS 26. Att köra ett operativsystem som inte längre får uppdateringar rekommenderas dock inte på sikt. Därför kan det vara dags att börja fundera på att uppgradera till en ny Mac.