Apple lägger tyst ner stödet för Intel-baserade Mac-datorer

Om du fortfarande använder en äldre Mac eller MacBook med Intel-processor har vi tyvärr dåliga nyheter. Apple har nämligen avslutat stödet för alla modeller som såldes före 2020 och som saknar företagets Arm-baserade Apple Silicon-chip. Det innebär att endast Mac-datorer med M1-chip eller nyare – samt MacBook Neo med A18 Pro – kommer att kunna uppdateras till den nya versionen av macOS.

Apple presenterade macOS 27 Golden Gate under WWDC 2026 och lyfte då fram flera nya funktioner och prestandaförbättringar. Däremot avslöjade företaget inte vilka Mac-modeller som faktiskt skulle få uppdateringen, som väntas släppas "i höst" – sannolikt någon gång i oktober.

Istället hittade vi bekräftelsen längst ned på macOS-sidan på Apples hemsida.

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Det känns ärligt talat lite fräckt, eftersom det här är en stor förändring som påverkar många användare. Samtidigt är det kanske inte särskilt överraskande. Förr eller senare var det oundvikligt att Apple skulle avsluta stödet för sina äldre Intel-baserade datorer.

Det här innebär också att det inte längre finns någon Mac Pro eller iMac Pro med Intel-processor som kan köra macOS 27. Frågan är nu om Apple kommer att presentera nya Apple Silicon-versioner av dessa kraftfulla arbetsstationer senare i år. Vi hoppas det.

Hej då, Intel

Här är hela listan över Mac-modeller som kommer att kunna köra macOS 27 Golden Gate:

MacBook Air med M1 eller senare

MacBook Pro med M1 eller senare

MacBook Pro 13 tum med M1 från 2020 eller senare

MacBook Pro 14 tum med M1 Pro från 2021 eller senare

MacBook Pro 16 tum med M1 Pro från 2021 eller senare

MacBook Neo

iMac med M1 från 2020 eller senare

Mac mini med M1 från 2020 eller senare

Mac Studio från 2022 eller senare

Genom att fokusera helt på sina egna Arm-baserade chip behöver Apple inte längre ta hänsyn till Intels x86-arkitektur. Förhoppningsvis innebär det att macOS-teamet kan lägga mer tid på att förbättra prestandan och introducera nya funktioner framöver.

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Om du har en Intel-baserad Mac kan du fortsätta använda den med macOS 26. Att köra ett äldre operativsystem som eventuellt slutar få säkerhetsuppdateringar rekommenderar vi dock inte på sikt.

Det kan med andra ord vara dags att börja fundera på en ny Mac. Här nedanför hittar du några av de bästa erbjudandena just nu.