Jag har testat macOS 27 i betaversion – här är tre anledningar till att det är en större uppdatering än du kanske tror

När Apple presenterade sina kommande mjukvaruuppdateringar under WWDC 2026 den 8 juni fick macOS 27 inte särskilt mycket uppmärksamhet – bortsett från ett animerat inslag om hur namnet Golden Gate valdes. Efter att ha testat operativsystemet kan jag däremot konstatera att det faktiskt finns mycket att se fram emot.

Det är värt att betona att det innebär vissa risker att installera utvecklarbetan. I värsta fall kan den göra din Mac obrukbar eller åtminstone orsaka problem med vissa appar. Om du inte känner dig helt bekväm med det rekommenderar jag att du väntar på den offentliga betan i juli eller den färdiga versionen som väntas lanseras senare i höst.

Bara för att jag inte har stött på några problem under mina tester betyder det förstås inte att du får samma upplevelse. Däremot kan jag säga att jag hittills är imponerad av det jag har sett. Det här är fortfarande en tidig version av operativsystemet och mycket kan förändras innan den slutliga lanseringen, så se inte detta som en fullständig recension. Funktioner kan både tillkomma och försvinna under utvecklingens gång.

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När det gäller kompatibilitet innebär macOS 27 Golden Gate också slutet för Intel-baserade Mac-datorer. Operativsystemet kan bara installeras på modeller med Apple Silicon.

Här är de tre saker jag gillar mest hittills.

1. Det fungerar snabbt och smidigt

macOS 27 är bara en av flera programuppdateringar som är på väg från Apple. (Image credit: Apple)

Apple har lovat prestandaförbättringar i macOS 27, även om företaget har varit ganska sparsamt med detaljerna. Jag har inte kört några prestandatester, men min MacBook känns utan tvekan snabbare och mer responsiv än tidigare. Kanske kan Apple nu optimera operativsystemet mer aggressivt när de inte längre behöver ta hänsyn till Intel-processorer.

Jag är inte ensam om den upplevelsen. Även andra användare har rapporterat märkbara prestandaförbättringar, och det verkar framför allt vara mer krävande arbetsuppgifter som gynnas. Själv använder jag främst min Mac till att skriva, surfa och redigera bilder, men även där har jag märkt betydligt mindre fördröjningar och tröghet än tidigare, vilket bådar gott.

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Förhoppningsvis leder de här prestandaförbättringarna också till längre batteritid. Jag har däremot ännu inte märkt någon större skillnad mellan laddningarna. Samtidigt återstår flera månaders utvecklingsarbete innan macOS 27 Golden Gate är färdigt, så det finns gott om tid för Apple att fortsätta optimera operativsystemet – det här är trots allt fortfarande bara utvecklarbetan.

2. Siri AI är faktiskt en stor förbättring

Siri AI är faktiskt bra nu. (Image credit: Apple)

Jag måste också lyfta fram Siri AI, som nu är igång på min MacBook. Med lite hjälp från Google och Gemini känns Siri äntligen riktigt användbar på datorn. Svaren är korrekta, relevanta och anpassade efter mig.

En av de mest användbara nyheterna är hur Visual Intelligence fungerar i macOS 27. Jag kan markera vad som helst på skärmen (kortkommandot är Skift + Kommando + Mellanslag) och sedan ställa en fråga till Siri. Assistenten använder då både det som visas på skärmen och bildigenkänning för att förstå sammanhanget och ge ett relevant svar.

Det här är egentligen en funktion som borde ha funnits i Apple Intelligence från första början, men bättre sent än aldrig. Jag gillar också den dedikerade Siri-appen och hur väl Siri nu är integrerad med Spotlight. Det gör AI-funktionerna både mer lättillgängliga och mer användbara.

3. Små gränssnittsförändringar som gör stor skillnad

Flera små men bra ändringar har gjorts i gränssnittet. (Image credit: Apple)

macOS 27 innehåller många mindre förändringar av gränssnittet. Ingen av dem är särskilt omvälvande på egen hand, men tillsammans gör de operativsystemet betydligt trevligare att använda.

Ett enkelt men uppskattat tillskott är den nya knappen som samlar menyfältsikoner när det blir fullt. Om du, precis som jag, har många appar som lägger till ikoner i menyfältet slipper du nu att de försvinner bakom skärmflärpen.

Reglaget för Liquid Glass har också fått mycket uppmärksamhet, och enligt mig fungerar det precis som utlovat. Det hittar du under Utseende i Systeminställningar. Jag drog reglaget hela vägen åt höger för att få så lite genomskinlighet som möjligt. Jag hoppas faktiskt att Apple ger oss ännu fler anpassningsmöjligheter innan den slutliga versionen släpps.

Som vi tidigare har skrivit har Apple dessutom tagit bort de många ikoner som tidigare fyllde apparnas menyer. Resultatet är ett gränssnitt som känns betydligt renare och elegantare.

Det här är kanske ingen total omdesign av macOS, men jag får känslan av att Apples ingenjörer verkligen har funderat igenom vilka förändringar som faktiskt förbättrar användarupplevelsen.

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