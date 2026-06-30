Jeg har testet betaversjonen av macOS 27 – her er tre grunner til at det er en større oppdatering enn du kanskje tror

Da Apple avduket sine kommende programvareoppdateringer på WWDC 2026 den 8. juni, fikk ikke macOS 27 mye oppmerksomhet – bortsett fra et animert segment om hvordan navnet Golden Gate ble valgt. Etter å ha testet operativsystemet kan jeg imidlertid si at det faktisk er mye å se frem til.

Det er verdt å understreke at det å installere utviklerbetaen ikke er helt risikofritt. I verste fall kan det gjøre Mac-en din ubrukelig eller i det minste forårsake problemer med noen programmer. Hvis du ikke er helt komfortabel med det, anbefaler jeg at du venter på den offentlige betaen i juli eller den endelige versjonen, som forventes å bli utgitt senere i høst.

Selv om jeg ikke har støtt på noen problemer under testingen, betyr det ikke at du vil få den samme opplevelsen. Jeg kan imidlertid si at jeg er imponert over det jeg har sett så langt. Dette er fortsatt en tidlig versjon av operativsystemet, og mye kan endres før den endelige utgivelsen, så ikke anse dette som en fullstendig anmeldelse. Funksjoner kan legges til eller fjernes under utviklingen.

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Når det gjelder kompatibilitet, markerer macOS 27 Golden Gate også slutten for Intel-baserte Mac-er. Operativsystemet kan bare installeres på modeller med Apple Silicon. Her er de tre tingene jeg liker best så langt.

1. Det fungerer raskt og problemfritt

macOS 27 er bare én av flere programvareoppdateringer som kommer fra Apple. (Image credit: Apple)

Apple har lovet ytelsesforbedringer i macOS 27, selv om selskapet har vært ganske kresne med detaljer. Jeg har ikke kjørt noen benchmarks, men MacBook-en min føles absolutt raskere og mer responsiv enn før. Kanskje Apple nå kan optimalisere operativsystemet mer aggressivt nå som de ikke lenger trenger å ta hensyn til Intel-prosessorer.

Jeg er ikke alene om denne opplevelsen. Også andre brukere har meldt om merkbare ytelsesforbedringer, og det ser ut til at mer krevende oppgaver er de som drar mest nytte av det. Jeg bruker Mac-en min primært til å skrive, surfe og redigere bilder, men selv der har jeg lagt merke til betydelig mindre forsinkelse og treghet enn før, noe som lover godt.

Forhåpentligvis vil disse ytelsesforbedringene også føre til lengre batteritid. Jeg har imidlertid ikke merket noen større forskjell mellom ladinger ennå. Samtidig er det flere måneder med utviklingsarbeid igjen før macOS 27 Golden Gate er ferdig, så det er god tid for Apple til å fortsette å optimalisere operativsystemet – dette er tross alt fortsatt bare en utviklerbeta.

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2. Siri AI er faktisk en stor forbedring

Siri AI er faktisk bra nå. (Image credit: Apple)

Jeg må også trekke frem Siri AI, som nå er tilgjengelig på MacBook-en min. Med litt hjelp fra Google og Gemini føles Siri endelig virkelig nyttig på maskinen min. Svarene er nøyaktige, relevante og personlig tilpasset meg.

En av de mest nyttige nye funksjonene er måten Visual Intelligence fungerer på i macOS 27. Jeg kan velge hva som helst på skjermen (snarveien er Shift + Command + Mellomrom) og deretter stille Siri et spørsmål. Assistenten bruker deretter både det som er på skjermen og bildegjenkjenning for å forstå konteksten og gi et relevant svar.

Dette er virkelig en funksjon som burde vært i Apple Intelligence fra starten av, men bedre sent enn aldri. Jeg liker også den dedikerte Siri-appen og hvor godt Siri nå er integrert med Spotlight. Det gjør AI-funksjonene både mer tilgjengelige og mer nyttige.

3. Små grensesnittendringer som utgjør en stor forskjell

Det er gjort flere små, men gode endringer i grensesnittet. (Image credit: Apple)

macOS 27 inkluderer mange mindre grensesnittendringer. Ingen av dem er spesielt banebrytende i seg selv, men sammen gjør de operativsystemet mye morsommere å bruke.

Et enkelt, men velkomment tillegg er den nye knappen som samler menylinjeikoner når de blir fulle. Hvis du, som meg, har mange apper som legger til ikoner i menylinjen, slipper du nå at de forsvinner bak skjermklaffen.

Slidebryteren Liquid Glass har også fått mye oppmerksomhet, og etter min mening fungerer den akkurat som lovet. Du finner den under Utseende i Systemvalg. Jeg dro glidebryteren helt til høyre for å få så lite gjennomsiktighet som mulig. Jeg håper faktisk at Apple gir oss enda flere tilpasningsmuligheter før den endelige versjonen slippes.

Som vi tidligere har skrevet, har Apple også fjernet de mange ikonene som tidligere fylte appmenyene. Resultatet er et grensesnitt som føles betydelig renere og mer elegant.

Dette er kanskje ikke en total redesign av macOS, men jeg får følelsen av at Apples ingeniø