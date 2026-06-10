Apple dropper i stillhet støtte for Intel-baserte Mac-modeller

Hvis du fortsatt bruker en eldre Mac eller MacBook med Intel-prosessor, har vi dårlige nyheter. Apple har avsluttet støtten for alle modeller produsert før 2020 som ikke har selskapets Arm-baserte Apple Silicon-brikke. Dette betyr at bare Mac-er med M1-brikken eller nyere – samt MacBook Neo med A18 Pro – vil kunne oppdatere til den nye versjonen av macOS.

Apple avduket macOS 27 Golden Gate under WWDC 2026, og fremhevet flere nye funksjoner og ytelsesforbedringer. Selskapet avslørte imidlertid ikke hvilke Mac-modeller som faktisk ville få oppdateringen, som ventes å bli tilgjengelig «i høst» – mest sannsynlig en gang i oktober.

I stedet fant vi bekreftelsen nederst på macOS-siden på Apples nettsted.

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Ærlig talt føles det litt frekt, siden dette er en stor endring som påvirker mange brukere. Samtidig er det kanskje ikke spesielt overraskende. Før eller siden var det uunngåelig at Apple ville avslutte støtten for sine eldre Intel-baserte datamaskiner.

Dette betyr også at det ikke lenger finnes noen Intel-baserte Mac Pro-er eller iMac Pro-er som kan kjøre macOS 27. Spørsmålet nå er om Apple vil introdusere nye Apple Silicon-versjoner av disse kraftige arbeidsstasjonene senere i år. Det håper vi.

Farvel, Intel

Her er den fullstendige listen over Mac-modeller som vil kunne kjøre macOS 27 Golden Gate:

MacBook Air med M1 eller nyere

MacBook Pro med M1 eller nyere

MacBook Pro 13" med M1 fra 2020 eller nyere

MacBook Pro 14" med M1 Pro fra 2021 eller nyere

MacBook Pro 16" med M1 Pro fra 2021 eller nyere

MacBook Neo

iMac med M1 fra 2020 eller nyere

Mac mini med M1 fra 2020 eller nyere

Mac Studio fra 2022 eller nyere

Ved å fokusere utelukkende på sine egne Arm-baserte brikker, trenger ikke Apple lenger å ta hensyn til Intels x86-arkitektur. Forhåpentligvis betyr dette at macOS-teamet kan bruke mer tid på å forbedre ytelsen og introdusere nye funksjoner i fremtiden.

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Hvis du har en Intel-basert Mac, kan du fortsette å bruke den med macOS 26. Det anbefales imidlertid ikke på lang sikt å kjøre et eldre operativsystem som kanskje ikke lenger mottar sikkerhetsoppdateringer.

Med andre ord kan det være på tide å begynne å tenke på en ny Mac. Nedenfor finner du noen av de beste tilbudene akkurat nå.