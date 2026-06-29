Jeg har testet betaversionen af macOS 27 – her er tre grunde til, at det er en endnu bedre opdatering, end nogen forventer

Da Apple den 8. juni præsenterede sine kommende softwareopdateringer under WWDC 2026, fik macOS 27 ikke særlig meget opmærksomhed – bortset fra en animeret sekvens om, hvordan navnet Golden Gate blev valgt. Efter at have testet operativsystemet kan jeg dog konstatere, at der faktisk er meget at se frem til.

Det er værd at understrege, at der er visse risici forbundet med at installere udvikler betaversionen. I værste fald kan den gøre din Mac ubrugelig eller i det mindste forårsage problemer med visse apps. Hvis du ikke føler dig helt tryg ved det, anbefaler jeg, at du venter på den offentlige betaversion i juli eller den færdige version, som forventes lanceret senere på efteråret.

Bare fordi jeg ikke har stødt på nogen problemer under mine test, betyder det naturligvis ikke, at du får den samme oplevelse. Til gengæld kan jeg sige, at jeg indtil videre er imponeret over det, jeg har set. Dette er stadig en tidlig version af operativsystemet, og meget kan ændre sig inden den endelige lancering, så betragt ikke dette som en fuldstændig anmeldelse. Funktioner kan både tilføjes og fjernes i løbet af udviklingsforløbet.

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Når det gælder understøttede maskiner, kan macOS 27 Golden Gate operativsystemet kun installeres på modeller med Apple Silicon. Det er dermed afslutningen for Intel-baserede Mac-computere.

Her er de tre ting, jeg indtil videre synes bedst om.

1. Det fungerer hurtigt og problemfrit

macOS 27 er blot én af flere programopdateringer, som Apple er ved at udgive. (Image credit: Apple)

Apple har lovet ydeevneforbedringer i macOS 27, selvom virksomheden har været ret sparsom med detaljerne. Jeg har ikke kørt nogen ydeevnetests, men min MacBook føles uden tvivl hurtigere og mere responsiv end tidligere. Måske kan Apple nu optimere operativsystemet mere aggressivt, nu hvor de ikke længere behøver at tage hensyn til Intel-processorer.

Jeg er ikke den eneste, der har oplevet dette. Også andre brugere har rapporteret mærkbare ydeevneforbedringer, og det ser især ud til at være de mere krævende opgaver, der efterfølgende kører bedre. Selv bruger jeg primært min Mac til at skrive, surfe og redigere billeder, men også her har jeg bemærket betydeligt færre forsinkelser og træghed end tidligere, hvilket lover godt.

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Forhåbentlig vil disse ydeevneforbedringer også føre til længere batteritid. Jeg har dog endnu ikke bemærket nogen større forskel mellem opladningerne. Samtidig er der stadig flere måneders udviklingsarbejde tilbage, før macOS 27 Golden Gate er færdig, så der er masser af tid for Apple til at fortsætte med at optimere operativsystemet – det her er trods alt stadig kun udviklerversionen.

2. Siri AI er faktisk en stor forbedring

Siri AI er faktisk rigtig god nu. (Image credit: Apple)

Jeg må også fremhæve Siri AI, som nu kører på min MacBook. Med lidt hjælp fra Google og Gemini føles Siri endelig rigtig brugbar på computeren. Svarene er korrekte, relevante og tilpasset til mig.

En af de mest nyttige nyheder er, hvordan Visual Intelligence fungerer i macOS 27. Jeg kan markere hvad som helst på skærmen (genvejstasten er Skift + Kommando + Mellemrum) og derefter stille et spørgsmål til Siri. Assistenten bruger så både det, der vises på skærmen, og billedgenkendelse til at forstå sammenhængen og give et relevant svar.

Dette er egentlig en funktion, der burde have været en del af Apple Intelligence helt fra starten, men bedre sent end aldrig. Jeg kan også godt lide den dedikerede Siri-app og hvor godt Siri nu er integreret med Spotlight. Det gør AI-funktionerne både mere tilgængelige og mere brugbare.

3. Små ændringer i brugergrænsefladen, der gør en stor forskel