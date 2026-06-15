Apple præsenterede macOS 27 Golden Gate under WWDC 2026 tidligere på ugen, og den første betaversion af virksomhedens næste operativsystem til Mac blev derefter gjort tilgængelig for download.

For at være helt klar: der er tale om en første udviklerbetaversion, der ikke er beregnet til almindelige brugere – den offentlige betaversion kommer først senere – men på trods af dette så vi en uventet stormløb efter netop denne allerførste version af macOS 27.

Hvorfor? Det var næppe fordi Mac-brugere var særligt ivrige efter at få adgang til en masse nye, glitrende funktioner, da vi allerede har konstateret, at macOS 27 ikke byder på noget særligt opsigtsvækkende. Faktum er, at macOS 27 lukker Golden Gate for Mac-computere, der ikke kører på Apples M-serie-chips – eller A18 Pro i tilfældet med MacBook Neo – hvilket betyder, at Intel-processorer officielt udfases.

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I øvrigt handler macOS 27 primært om generelle forbedringer af ydeevne og stabilitet, finpudsning af brugergrænsefladen og en række mindre nye funktioner. Så hvorfor kaster Mac-brugere sig over udviklerbetaversionen?

Jo, fordi det mere daglige arbejde med at forbedre macOS faktisk var tiltrængt efter lanceringen af den nuværende version af operativsystemet, macOS Tahoe.

Hvis du har gået glip af det, er det altså ikke kun Windows 11, der skal finpudses – noget Microsoft lige nu arbejder intensivt på – men også macOS. Den gode nyhed er, at Apple, i det mindste ifølge de første indtryk, ser ud til at have gjort et rigtig godt stykke arbejde allerede fra starten med den første macOS 27-beta – i et omfang, der har overrasket mange.

Lad os se nærmere på de overordnede reaktioner på macOS 27 i den første testversion – hvor nogle beskriver oplevelsen som »forbløffende« – og de tre vigtigste grunde til, at Golden Gate ikke er en så lavmælt opdatering, som den umiddelbart kan virke.

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1. Tahoes ydeevneproblemer ser ud til at være forsvundet helt i macOS 27

(Image credit: Roman Samborskyi / Shutterstock)

De første brugere af den første udviklerbetaversion af macOS 27 roser næsten enstemmigt den forbedrede ydeevne i forhold til den nuværende version af operativsystemet og beskriver forskellen som nat og dag i forhold til Tahoe.

Denne Reddit-tråd er et perfekt eksempel. Trådskaberen hævder, at: »Ydelsen er virkelig forbløffende i den nye macOS 27-betaversion.« Personen fortsætter: »macOS 27 føles utroligt hurtigt sammenlignet med Tahoe.« og tilføjer: "Den forsinkelse, hakken og den generelle træghed, jeg oplevede med Tahoe, synes at være helt væk. Apps starter hurtigere, animationerne er mere flydende, og hele systemet føles betydeligt mere responsivt og gennemtænkt.»

Andre brugere følger trop med lignende kommentarer og overøser macOS 27 med ros. En person skriver for eksempel: «Det bliver endnu bedre under tungere opgaver! Min MacBook bliver ikke lige så varm og bruger ikke lige så meget RAM som Tahoe gjorde."

En anden Reddit-bruger siger: »Enig. Jeg har også en M1 Pro i basisudgaven, og ydeevnen er så meget bedre end med Tahoe. Det føles ærligt talt som en helt ny Mac.«

Der er et tydeligt tema i mange af kommentarerne fra folk, der allerede er skiftet fra Tahoe til Golden Gate: deres Mac føles som en ny computer.

Vi befinder os stadig meget tidligt i forløbet – men Apple ser allerede ud til at være på rette vej.Hvis du har undgået Tahoe på grund af ydelsesrelaterede problemer, ser Golden Gate ud til at kunne blive din gyldne billet til endelig at opgradere fra macOS Sequoia – forudsat at du ikke bruger en Intel-baseret Mac.

2. Den første betaversion af macOS 27 siges allerede at være bemærkelsesværdigt stabil, og det lover godt

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ud over ydeevnen går endnu ét tema igen i reaktionerne på macOS 27: stabiliteten.

Og det er ret bemærkelsesværdigt, når man tænker på, at dette er den allerførste version af udviklerbetaversionen af Golden Gate. Mere »early adopter« bliver det næppe.

Trådskaberen i Reddit-diskussionen om præstationsforbedringen var næsten lige så imponeret over stabiliteten: »Det er stadig en beta, men indtil videre er ydeevnen helt fantastisk.« Personen fortsætter: »Det er ret vildt, at en udviklerbeta fungerer bedre end den stabile version af Tahoe. Jeg vil helt klart anbefale at opgradere.«

En anden bruger tilføjer: »Betaversionen af macOS 27 er mere stabil, end hvad macOS 26 var i hele sin levetid.«

Faktum er, at flere Reddit-brugere skriver, at de normalt aldrig ville installere en første betaversion, men at de efter at have læst disse indtryk er blevet fristet til at tage springet og lade Tahoe ligge bag sig.

Når det er sagt, ville jeg stadig være forsigtig med tidlige betaversioner generelt, selvom macOS 27 på nuværende tidspunkt kun er tilgængelig for udviklere – og vi forklarer mere om, hvad det betyder her.

macOS 27 vil uden tvivl glæde mange Mac-brugere, når den udkommer til efteråret

3. Apple har rettet flere af de brugergrænsefladeproblemer, der fulgte med Tahoe

(Image credit: Future / Apple)

Der var en del kritik af visse brugergrænsefladesvalg i macOS Tahoe, og Apple er nu begyndt at rette op på dem i macOS 27.

En vigtig ændring vedrører menupiktogrammerne, som blev udsat for massiv kritik i Tahoe og endda blev beskrevet som »åbenlyst inkonsekvente og ofte fuldstændig uforståelige«. App-menuerne var overfyldte med ikoner i et næsten forvirrende omfang – men det er nu blevet ryddet op.

Apple har også taget fat på klager vedrørende vindueskanter, og de »svævende« sidepaneler er væk. De strækker sig nu fra kant til kant inden for det respektive vindue, hvilket blev bemærket af en Reddit-bruger. Også ændringerne i Liquid Glass-designet fremhæves, hvor Apple har sørget for, at gennemsigtighedseffekten ikke længere gør teksten svær at læse.

Som en anden Reddit-bruger udtrykte det mere generelt: »Golden Gate føles meget skarp nu. I Tahoe var alting så forbandet sløret, men nu føles det godt.«

Liquid Glass er ikke forsvundet – det er blot blevet justeret, og ifølge de fleste brugere til det bedre. MacRumors har desuden fremhævet en lang række andre justeringer af brugergrænsefladen i macOS 27.

Gør Apple bare det, der skulle gøres?

(Image credit: Future)

Alt dette lyder selvfølgelig meget positivt. Men selvom Apples arbejde med ydeevne og stabilitet i den første betaversion i visse henseender kan beskrives som »forbløffende«, kan man også hævde, at dette egentlig er præcis, hvad vi burde kunne forvente.

macOS 27 handler i høj grad om at rette op på problemerne i Tahoe, og det er netop det, Apple synes at have fokuseret på – hvilket også forklarer, hvorfor vi ikke ser nogen større nye funktioner.

Samtidig skal vi rose Apple, hvor det er berettiget. Det ser faktisk ud til, at virksomheden har gjort et rigtig godt stykke arbejde. Det er usædvanligt, at en første udviklerbetaversion får så meget ros for sin stabilitet, og det er svært at se bort fra de positive indtryk.

Måske handler det derfor mindre om, at Golden Gate er et kæmpe skridt fremad i forhold til forgængeren, og mere om et nødvendigt arbejde med at forfine, finpudse, reparere og ganske enkelt komme sig efter Tahoe.

Uanset hvad ser det ud til, at macOS 27 vil glæde mange Mac-brugere, når opdateringen udkommer senere på året – især dem med lidt ældre MacBook-modeller (dog ikke alt for gamle, undskyld alle Intel-brugere).

Samtidig ser Microsofts arbejde med at forbedre Windows 11 – et projekt, der forventes at fortsætte det meste af året – også ud til at være på rette vej.

Hvis den udvikling holder, kan 2027 blive et virkelig godt år for operativsystemer til computere.