Anmeldelse: macOS 12 Monterey

macOS 12 Monterey er, hvad MacOS X 10.8 Mountain Lion var for Mac. Det er et år fyldt med forbedringer, der gør macOS endnu mere klar til M1 alderen. Genveje er her endelig efter at have været på iOS i de sidste par år sammen med en nydesignet Safari webbrowser. Det er en opdatering, der måske ikke betyder noget for nogle, men den vil få indflydelse på de fleste, når flere Macs ankommer med Apple Silicon inden for de næste tolv måneder.

macOS 12 Monterey er endelig tilgængelig til download. Efter at have set iPhone 13-serien og de nye MacBooks blive annonceret, er det tid til, at macOS får sit øjeblik.

Udtrykket "Alt fungerer bare" er et mantra, der stadig er repræsentativt for Apples arbejde i deres software, hardware og senest deres tjenester. Det samme gælder for den seneste macOS-opdatering, hvor det er en udgivelse af justeringer og funktioner, der også findes i iOS 15.

Med genveje, der nu flytter over til Mac, sammen med bedre produktivitetsfunktioner, er macOS Monterey en større udgivelse, end du måske forventede.

Med de nye MacBooks, der viser, hvordan Apple Silicon chips virkelig kan fungere sammenlignet med Microsofts Surface linje på Windows 11, får det os til at spekulere på, hvad der kan komme næste gang for macOS, og om Monterey sætter scenen for endnu større ting for Apples styresystem.

Pris og tilgængelighed

Siden 2011 har Apple gjort macOS til en gratis opgradering for alle med en kvalificeret Mac, så du kan høste fordelene af, hvad Monterey bringer, så længe du har en Mac eller MacBook, der matcher minimums specifikationerne.

Du har kunne downloade den siden 25. oktober, men hvis du har brug for hjælp, har vi sammensat en guide til at hjælpe dig igennem processen.

(Image credit: Apple)

Forfinelser

Gennem årene har Apple bragt macOS udgivelser, der fokuserer mere på justeringer end funktioner. Mac OS X Snow Leopard fra 2009 er det største eksempel, hvor firmaet sørgede for at nævne, at der var nul nye funktioner, kun forbedringer.

For nylig har macOS-opdateringer af Mountain Lion og High Sierra mere eller mindre fulgt dette mantra. macOS 12 Monterey fortsætter denne tradition, omend med nye funktioner, hovedsagelig overført fra iOS 15.

Apple siger, at formålet med Monterey er at hjælpe dig med at kommunikere bedre med familie og venner, sideløbende med at øge din produktivitet, uanset hvilke arbejdsgange du bruger hver dag.

Du vil se mange forbedringer over hele linjen, fra tags i Notes appen til Focus funktionen, der allerede er vist på iPhone og iPad. Focus har allerede været en fantastisk måde at tilpasse vores iOS-enheder, så de passer til vores arbejdsgange, og det samme gælder i Monterey. Der er simpelthen for meget at tale om i denne anmeldelse, men næsten hver app, inklusiv designet af macOS, har på en eller anden måde oplevet en forfining, og det er velkomment.

Der er dog et par funktioner, der mangler. SharePlay blev udråbt til WWDC 2021 som noget, der kunne hjælpe dig med at dele indhold med andre familiemedlemmer og venner, men det kommer til Monterey i en senere udgivelse. Men Apple bekræftede over for os, at SharePlay kommer til iOS 15.1, så i sidste ende vil du være i stand til at bruge funktionen på tværs af din Mac, iPhone og iPad snart nok.

I mellemtiden giver Universal Control alle med en iPad mini (2021), iPad Air (2020) og iPad Pro (2021) eller en anden enhed, der kører iPadOS 15, mulighed for at bruge tabletten som en anden skærm, så du kan trække indhold over til din Mac problemfrit. Igen bekræftede Apple til os, at det kommer i en senere udgivelse. Det er en skam, men vi opdaterer anmeldelsen, når begge funktioner er tilgængelige.

(Image credit: Apple)

Genveje

Genveje er en app, som du måske har set på din iOS-enhed, men ikke er sikker på, hvad den faktisk er. I det væsentlige kan det skære ned på nogle af de opgaver, du kan udføre hver dag, til en automatisering. Hvis du vil have tapetet på din Mac til at ændre sig hver time, kan genveje gøre det. Eller hvis du vil aktivere delt skærm, så Safari og Notes appen vises ved siden af hinanden, er der en genvej til det.

iOS-brugere har været i stand til at gøre dette siden iOS 12, og nu kan Mac-brugere gøre det samme i Monterey.

Det kan se skræmmende ud i starten, men Apple har sørget for at gøre det så nemt som muligt. Appen ligner genveje i iPadOS, og hvis du allerede har konfigureret nogle genveje der, synkroniseres de til Mac, hvilket var en stor tidsbesparelse for os.

Men der er også nogle ekstra fordele ved at bruge genveje på Mac. Hvis du bruger en bestemt en oftere end andre, kan du fastgøre nogle til MenuBar, hvilket giver dig nem adgang til dem.

Du kan også bede Siri om at køre en, eller have ikonet i Dock, så når du højreklikker, kan du få adgang til alle nyligt brugte genveje.

Det er en fantastisk app, som vi opfordrer dig til at prøve, bare for at se, hvordan den kan gavne dig i det lange løb.

(Image credit: Apple)

Tilgængelighed

Det er her, Apple har ført an i forhold til konkurrenterne i de sidste par år, selvom Windows 11 har opnået nogle betydelige gevinster. Monterey fortsætter med alternative billedbeskrivelser, når du opretter og deler skærmbilleder. Der er også fuld tastatur adgang, så du kan navigere dig gennem macOS uden at bruge en mus.

Hvis du også har ønsket at ændre musemarkøren, har Apple lavet forbedringer her, så du kan ændre farven og omridset af musen for bedre at hjælpe dig med at identificere, hvor den er.

Forbedringerne går også til Memoji, Apples bud på 3D-avatarer i iMessage. Der er masser af tilpasninger i Monterey, hvad angår tilgængelighed, med forskellige ting, der bedre afspejler dig.

Disse små ændringer kan gøre en stor forskel, så det er stadig dejligt at se disse forbedringer virke for alle, der bruger en eller flere af tilgængelighedsfunktionerne i macOS.

Safari 15

(Image credit: Apple)

Apples webbrowser har set mange ændringer siden den seneste versions afsløring til WWDC. Da det blev fremvist, fremhævede virksomheden de kompakte fanebjælker, der ville sidde ved siden af adresselinjen, mens fanegrupper ville give dig adgang til bestemte faner på enhver Apple enhed, du ejer.

Siden da er det blevet dramatisk reduceret på grund af brugerfeedback, især på iOS, hvor adresselinjen er gået fra at være øverst til at være placeret nederst. Det samme gælder Safari i macOS Monterey, hvor Apple nu giver brugerne mulighed for at vælge mellem det kompakte fanedesign eller det klassiske look.

At bruge Safari 15 på en Mac mini fungerer fint, men det rejser spørgsmålet om, hvorvidt redesignet virkelig var nødvendigt. Vi kunne fremføre den sag, at Apples Fotos app eller Kalender appen kunne have haft mere gavn af et lignende redesign.

Vi oplevede nogle problemer, hvor visse fanegrupper ikke ville synkronisere med en iPhone 13 Pro på iOS 15, eller det ville gå ned tilfældigt, når flere faner åbnede, mens en 4K YouTube video afspilledes.

Safari 15 føles stadig ikke klar til lancering, og måske ville det have været bedre for den at have et 'beta'-tag for nu, hvilket giver brugerne mulighed for to versioner til Safari, hvis de følte sig vovede.

(Image credit: Apple)

Andre macOS 12 funktioner

Der er masser af andre funktioner, som vi ikke vil gå for meget i detaljer med her, men nogle at fremhæve er Low Power Mode, en funktion, der har været i iPhone siden iOS 9. Dette slukker nu for skærmen efter en vis periode, mens der slukkes for Promotion i de nye MacBooks for at spare batteri.

Gaming har sin egen mappe i Launchpad sammen med spil højdepunkter og understøttelse af Xbox Series X/S- og PS5-controllere. Vi formoder, at MacBooks' fremragende ydeevne med M1 Pro og M1 Max chips kan friste nogle udviklere til at overføre nogle spil til macOS for at drage fordel af dette.

AirPlay på Mac kommer endelig, hvor du kan dele billeder, film, præsentationer og mere fra din iOS-enhed til din Mac. Det er en funktion, mange har efterspurgt, så det er dejligt at se det ankomme i macOS, da det er en fantastisk tidsbesparelse, når du hurtigt skal dele indhold.

Maps appen har oplevet en forfining i dets udseende sammen med nogle nye funktioner, såsom en interaktiv globus (eksklusivt for Apple Silicon Macs) og nye kort for at finde flere oplysninger om lokale virksomheder.

Hvis du ofte bruger en MacBook på et offentligt sted, vil du kunne lide den opdaterede Maps app, især med de opdaterede transit ruter, som nu har busruter og foreslåede afgangstider.

iCloud+ kommer til macOS 12 Monterey med Private Relay, en opt-in beta funktion, som kan skjule din IP-adresse i Safari 15. Der er også en Skjul min e-mail funktion, der gør det, når du for eksempel tilmelder dig nyhedsbreve.

Endelig dom

macOS 12 Monterey føles, som om den lægger grundlaget for Macs Apple Silicon alder. Uanset hvor du går i operativsystemet, vil du opdage en ny funktion eller et frisk lag maling på en app, som du bruger dagligt.

Opdateringen føltes hurtig i vores test, og vi er nysgerrige efter, hvor macOS vil være om et par år, når hele Mac-linjen kører på Apple Silicon.

Men der er nogle bugbears, såsom Safari 15 der er en skuffelse, og widgets der stadig er låst til en kolonne, selvom du frit kan placere dem på din iPhone eller iPad startskærm.

Vi vil også nævne manglen på en Weather app. Vi har nydt at bruge den opdaterede app i iOS 15, men den er ingen steder at se i iPadOS eller Monterey. I stedet er det bare en widget. At have en dedikeret app ville være fantastisk, men i øjeblikket føles dens udeladelse som en let gevinst, hvis Apple beslutter sig for at frigive en til Mac og iPad.

Manglen på SharePlay, selvom det nu er tilgængeligt i iOS 15.1, er en mærkelig udeladelse, mens det er skuffende, at Universal Control ikke er klar endnu.

Men samlet set er macOS 12 Monterey en solid opdatering. Den fokuserer på forbedringer, der vil hjælpe dig med din produktivitet, mens du holder kontakten med din familie og venner takket være FaceTime forbedringer og snart SharePlay.

Der er bestemt meget at kunne lide her, hvilket nu får os til at spekulere på, hvad der er det næste for macOS i Apple Silicon æraen.