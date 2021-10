Windows 11 er nu officiel

Nu er den her. Den længe ventede opdatering til Windows 11. Microsoft har længe arbejdet på Windows 11 og meldte for noget tid ud, at den altså bliver tilgængelig tirsdag den 5. oktober 2021.

Windows 11 kan downloades af alle som har Windows 10 på deres PC og så er det gratis.

Du vil også inden længe kunne finde PC’ere, hvor Windows 11 er installeret fra salgsæsken.

Microsoft har tidligere meldt ud, at Windows 11 er en ny brugeroplevelse.

”A new Windows experience, Windows 11 is designed to bring you closer to what you love,” har det tidligere lydt fra Microsoft.

Windows 11 byder også på Snap Layouts, Snap Groups og Desktops, som skal hjælpe dig med at multitaske. Og så understøtter Windows 11 Android-apps.

Nogle af nyhederne i Windows 11

Nyt grafisk design

Lyddesignet er ændret

Startmenuen er centreret i midten

Nye værktøjer til at multitaske

Samtaler fra Microsoft Teams er integreret

Optimeret mod gaming

Redesignet Microsoft Store

Flere værktøjer for brugere med handicaps

Optimering af systemets hastighed

Du kan altså downloade Windows 11 nu og glæde dig til det nye design og nye lyde.