Windows 11 lanceres 5. oktober

Microsoft har netop annonceret, at tirsdag den 5. oktober 2021 bliver dagen, hvor Windows 11 bliver klar til download. Alle der har Windows 10 installeret på deres PC, vil kunne opdatere gratis.

Det bliver selvfølgelig også muligt at købe PC’ere, hvor Windows 11 er pre-installeret fra salgsæsken.

"Vi er begejstrede for at kunne meddele, at Windows 11 bliver tilgængelig fra den 5. oktober 2021. På denne dag vil det være muligt at downloade den gratis opgradering til Windows 11 for Windows 10-pc'er - og pc'ere, forud-installeret med Windows 11, vil være til salg. Det bliver en ny Windows-oplevelse - Windows 11 er designet til at bringe dig tættere på alt det, du elsker", lyder meldingen fra Microsoft.

Der vil være flere ændringer i Windows 11, som blandt andet et nyt design og ny-udviklede lyde, som skal give brugerne ”a sense of calm and ease”. Desuden kommer der Snap Layouts, Snap Groups og Desktops, der skal hjælpe os med at multitaske.

Noget andet rigtigt interessant ved Windows 11 er, at det understøtter Android-apps. Det ventes dog ikke, at det helt er klar fra start.

Brugerne af Windows 11 får også adgang til mere end 100 PC-spil med Xbox Game Pass for PC. Det kræver dog et månedligt abonnement. Men er man til lidt gaming, så er muligheden der.

Nogle af nyhederne i Windows 11