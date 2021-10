Apple M1 Pro og M1 Max – her er alt, vi ved om de nye Apple-processorer

Apple har endelig annonceret nye Apple M1 Pro og M1 Max, to processorer, vi tidligere troede ville hedde Apple M1X. Nu hævder Apple, at det er første gang, nogen har lavet en SoC i en bærbar computer beregnet til professionel brug.

Man får op til 64 GB delt RAM og en ekstrem hukommelsesbåndbredde (op til 400 GB/s), som burde være både hukommelse og hastighed nok til næsten alle applikationer - især sammen med det nye design med 10 CPU-kerner.

De nye chips vil være tilgængelige i MacBook Pro 14" (M1 Pro/M1 Max, 2021) og MacBook Pro 16" (M1 Pro/M1 Max, 2021), som kan forudbestilles allerede nu. Disse vil blive sendt ud til kunder og butikker i næste uge. Apple hævder, at M1 Pro og M1 Max vil være de mest kraftfulde processorer, der findes i pro-segmentet til bærbare computere. Vi er næsten nødt til at teste maskinerne for at bekræfte, om dette er sandt, men det ser ret lovende ud.

Apple M1 Pro/M1 Max: lanceringsdato

Apple M1X er ikke en processor, du kan købe for sig selv, så tilgængeligheden afhænger af, hvornår du kan få fat i MacBook-, Mac- og iPad Pro-modeller, der bruger den nye chip. Lige nu er processoren kun tilgængelig i de nye 14- og 16-tommer MacBook Pro-modeller (der kommer i butikkerne i næste uge).

Apple M1 Pro/M1 Max: pris

Prisen på processoren afhænger naturligvis også af, hvor meget de enheder, de sidder i, koster, og her og nu er dette kun i topmodellerne i MacBook Pro-computere.

M1-chippen gjorde ikke den nye iMac, MacBook Pro 13" (2020), MacBook Air (2020) eller Mac mini billigere, men de blev heller ikke nye dyrere. Nu hvor Apple er startet med sine egne processorer, der er ingen tvivl om, at virksomheden sparer meget på produktionen, så det er muligt, at det vil betyde lavere priser på sigt, men vi holder dog ikke vejret og venter på, at det sker.

En anden ting at bemærke er, at vi med Apple M1 Pro og Max har en helt ny processorkonfiguration, og dermed har Apple nu fået et bredere udvalg af selvproduceret silicium, lidt som Intel har med Core i3, i5, i7 og i9, og AMD har med Ryzen 5, 7 og 9. Den ekstreme ydelsesforskel, især når det kommer til grafik, betyder, at priserne på de forskellige Mac-produkter er et godt stykke fra hinanden.

Den mest overkommelige måde at få en nyeste generation af M1-processorer på er ved at købe en ny MacBook Pro 14" (M1 Pro, 2021). Den koster fra 17.499 kr.. Så får du en M1 Pro-processor med 8 CPU-kerner, 14 GPU-kerner, 16 GB delt RAM (både GPU- og CPU-kerner bruger hukommelsen) og 512 GB SSD-lager.

Hvis du vil have den mest overkommelige MacBook med M1 Max, så vælger du ovenstående grundmodel og lægger 4.300 kr. oveni. Den kommer med 32 GB samlet hukommelse, og den samlede pris bliver derefter 25.399 kr.

Den mest generøse model, MacBook Pro 16" (M1 Max, 2021), med den maksimale mængde hukommelse og lagerplads (henholdsvis 64 GB og 8 TB) koster - hold fast - 54.199 kroner.

Apple M1 Pro/M1 Max: specifikationer og ydelse

Apples påstande om M1-chippens ydelsen var mere end optimistiske, end hvad vi faktisk formåede at få ud af processoren i vores test, i hvert fald når det kommer til ren ydeevne. Der er dog ingen tvivl om, at M1 var en meget kraftig sag, og da den var ekstremt energieffektiv, var påstandene om forbedret batterilevetid på ingen måde overdrevne. Sådan går det, når man bruger ARM-arkitektur.

Nu hvor M1 Pro og M1 Max er på vej, forventer vi klart langt højere ydelse, men det er svært at forudsige, hvad det betyder, før vi får maskinerne på testbænken. Som sædvanlig fremsatte Apple en række påstande ved lanceringseventen (Unleashed). Blandt andet blev der talt om fire gange så høj GPU-ydelse som i M1 med M1 Max (2 gange så høj ydelse i M1 Pro), men grundlaget for sammenligning på mange af tallene var lidt uldent, så det bliver spændende at se, hvad processorer faktisk klarer at levere.

M1-chippen blev allerede lavet ved hjælp af en 5 nm-proces, og dette gentages i årets M1 Pro / M1 Max. Det siges, at TSMC vil begynde at eksperimentere med 4 nm allerede i 2021, men at almindelig produktion ikke vil være relevant før næste år, hvilket afspejler lanceringen den 18. oktober. Både M1 Pro og M1 Max produceres stadig ved 5 nm.

Der er ingen tvivl om, at Apple M1 var en utrolig processor, og det mest imponerende var uden tvivl, at den formåede at levere så høj ydeevne, samtidig med at den var meget strømeffektiv. Med andre ord var batterilevetiden tilsvarende god, og nu ser det ud til, at Apple ønsker at overføre denne succestil MacBook Pro-serien.

Denne gang er det en Apple M1 Pro-chip med enten 8 eller 10 CPU-kerner. Den mest generøse variant har kun to kerner flere end Apple M1, men der er stadig dobbelt så mange højtydende kerner og 2 strømeffektive kerner - M1 havde 4 højtydende kerner og 4 strømeffektive kerner. Det betyder, at M1 Pro vil være meget hurtigere end M1, men det betyder også et højere strømforbrug. Det bliver derfor spændende at se, hvor store batterier der befinder sig i de to nye MacBook Pro-modeller.

Uanset hvor meget batterilevetid du har at gøre godt med i praksis, vil det sandsynligvis være det hele værd for brugere, der beskæftiger sig med kreativt indhold, da Apple praler så meget af ydelsen (70 % bedre CPU-ydelse blev nævnt i forbindelse med M1 Pro).

GPU-delen får også en enorm opgradering, især når det kommer til M1 Max. Apple M1 Pro vil have 2048 såkaldte Execution Units (EU-enheder), hvilket er en kæmpe forbedring i forhold til M1-chippens 128 EU-enheder. Samtidig har Apple et meget stærkt fokus på strømeffektivitet, så den nye GPU-del vil faktisk klare sig med maksimalt 30 watt, mens den klarer sig milevidt bedre end noget integreret grafikkort, der findes i Intel-processorer.