MacBook batteri problemer? macOS Monterey 12.2 kan være årsagen

MacOS Monterey 12.2 opdateringen blev udgivet den 26. januar, og nogle brugere rapporterer allerede problemer med rapporter om, at Bluetooth-tilbehør, der er tilsluttet enheden, tilsyneladende får den til at vågne fra dvaletilstand, hvilket dræner batterilevetiden, som ellers ville være blevet bevaret.

Som rapporteret af MacRumors, er det uklart, hvor udbredt problemet er i øjeblikket, men der har været flere indlæg på tværs af sociale medier som Twitter og Reddit i løbet af de sidste par dage, der tyder på, at dette ikke er en isoleret hændelse.

Here's what the #macOS #Monterey 12.2 #bluetooth sleep/wake battery-murdering glitch looks like, personified by my keyboard's capslock light. off=sleep, on=darkwake. Leave ur laptop unplugged & sleeping overnight, 👋🏼buh-bye to its battery! #goodtimes pic.twitter.com/O45y7MYLtlJanuary 31, 2022 See more

Selvom der ikke er nogen officiel erklæring fra Apple, har de berørte hævdet, at deres Macs batterilevetid falder fra 100 % til 0 %, mens deres enhed er i dvaletilstand natten over, noget der ikke fandt sted før opdateringen til macOS 12.2.

Efter nogle undersøgelser fandt brugere som @Jpavao ud af, at Bluetooth-tilbehør tilsyneladende får Macs til gentagne gange at vågne fra dvaletilstand, hvilket dræner batteriet over flere timer. Alle fingre peger på, at den seneste opdatering er ansvarlig, da både ældre Intel-baserede Macs og nyere M1-drevne enheder ser ud til at være påvirket.

Deaktivering af Bluetooth på enheden eller frakobling af alt tilbehør tilsluttet via Bluetooth, før du sætter din Mac i dvaletilstand, ser ud til at fungere som en hurtig løsning, selvom dette naturligvis ikke er ideelt, hvis du skal konfigurere din mus, tastatur og headset hver morgen, især hvis du bruger MacBook til arbejde.

Apple gjorde også betaversionen af Monterey 12.3 tilgængelig for udviklere i sidste uge, selvom der ikke blev nævnt nogen omtale, der refererer til en rettelse, så det er uklart, om problemet vil blive løst, når denne opdatering bliver tilgængelig for alle macOS-brugere, eller om en anden løsning er på vej. Vi har kontaktet Apple for at få en afklaring.

Analyse: bevar roen og fortsæt

Det er forståeligt, at du måske føler dig forsigtig med hensyn til opdateringer, når du ser historier som denne cirkulere, men vi vil altid anbefale, at du holder din enhed opdateret med de nyeste patches for at hjælpe med sikkerhed og app-kompatibilitet. Eventuelle problemer, der opstår efter en opdatering, uanset om et system er Windows eller macOS, bliver normalt hurtigt rettet.

Det er dog vigtigt at huske, at opdateringer sandsynligvis aldrig vil være en universel 'fix-all' for alle brugere. Faktisk kunne patchen til at løse dette Bluetooth-problem lige så sandsynligt forårsage problemer for en håndfuld brugere, der ikke tidligere har oplevet nogen. Risikoen ved at bruge et forældet operativsystem opvejer dog langt de risici, der følger med at opdatere til den nyeste version, så det er ikke værd at undgå opgraderingen til Monterey 12.2, hvis du har udskudt den.

Det er ikke usædvanligt, at softwareopdateringer og patches forårsager yderligere problemer, der kræver yderligere arbejde. Det er helt sikkert en gene for dem, der er berørt af problemet, men der er flere løsninger, der vil hjælpe med at få tingene til at fungere, såsom at lade din MacBook blive opladet natten over eller at afbryde forbindelsen til Bluetooth-tilbehør, indtil Apple officielt kan reparere batteridræningen.

Sørg for at læse vores macOS Monterey problem guide for at få flere råd om løsningen af problemer forårsaget af Apples seneste operativsystem.