Nu kan du installere Microsoft Edge på macOS

Microsoft kunne sidste år afsløre deres planer for Edge-browseren, herunder at de skiftede til den åbne Chromium engine (som også Chrome benytter), samt at den også vil være at finde på MacBooks og Mac-computere.

Det ser nu ud til, at du kan downloade og installere en tidlig version af Microsoft Ege til macOS allerede nu.

Microsoft Edge Canary 76.0.151.0 er blevet spottet af Twitter-brugeren WalkingCat , og selvom Microsoft ikke officielt har annonceret det, ser det ægte nok ud.

Microsoft Edge for Mac Canary 76.0.151.0 https://t.co/T35gz9kpAIMay 7, 2019

Vil du prøve det på din Mac, kan du roligt gøre det – men husk, at dette er en tidlig version af browseren, som bliver brugt til testformål, så forvent fejl og funktioner, der ikke fungerer optimalt endnu. Vil du have en mere fuldendt oplevelse, gør du klogt i at vente til den endelige version.

Vi hørte allerede om de nye funktioner i den nye Chromium-baserede Edge-browser under Microsofts Build 2019 -udviklerkonference, så vi hører måske også snart mere om Mac-versionen af Edge.

Tilbage til Mac

At Microsoft frigiver Edget-browseren til macOS er interessant af flere årsager. Ikke alene er Edge originalt tiltænkt Windows 10, men det er også den første Microsoft-browser der finder vej til Mac siden Internet Explorer – og det er nu 16 år siden Microsoft stoppede med opdateringer til dette.

Nu er en Microsoft-browser måske næppe noget Apple-brugere har hungret efter, men det bliver en alternativ Chromium-browser til de der ikke stoler på Google og deres Chrome-browser.

Det at Microsoft gør deres browser tilgængelig på en række platforme er et klogt træk, idet browseren har haft det svært, selvom den har været en del af Windows 10-pakken.

Kan Edge blive en succes på macOS, når den nu fejlede i Windows? Det er ikke utænkeligt.

