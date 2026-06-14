macOS 27-betan är "häpnadsväckande" bra enligt MacBook-användare – här är tre anledningar till att det inte är den lågmälda uppdatering den först verkar vara

Apple presenterade macOS 27 Golden Gate under WWDC 2026 tidigare i veckan, och den första betaversionen av företagets nästa operativsystem för Mac blev därefter tillgänglig för nedladdning.

För att vara tydliga handlar det här om en första utvecklarbeta som inte är avsedd för vanliga användare – den offentliga betan kommer först senare – men trots det såg vi en oväntad rusning efter just den här allra första versionen av macOS 27.

Varför? Det var knappast för att Mac-användare var särskilt ivriga att få tillgång till en mängd nya, glittriga funktioner, eftersom vi redan konstaterat att macOS 27 inte tillför något särskilt uppseendeväckande. Faktum är att en av de mest uppmärksammade förändringarna är att macOS 27 stänger Golden Gate-portarna för Mac-datorer som inte drivs av Apples M-seriechipp – eller A18 Pro i fallet med MacBook Neo – vilket innebär att Intel-processorer officiellt fasas ut.

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I övrigt handlar macOS 27 främst om allmänna förbättringar av prestanda och stabilitet, förfiningar av gränssnittet och ett gäng mindre nya funktioner. Så varför kastar sig Mac-användare över utvecklarbetan?

Jo, för att det där mer vardagliga arbetet med att förbättra macOS faktiskt var välbehövligt efter lanseringen av den nuvarande versionen av operativsystemet, macOS Tahoe.

Om du missat det är det alltså inte bara Windows 11 som behöver finslipas – något Microsoft just nu arbetar intensivt med – utan även macOS. Den goda nyheten är att Apple, åtminstone enligt de första intrycken, verkar ha gjort ett riktigt bra jobb redan från start med den första macOS 27-betan – i en omfattning som förvånat många.

Låt oss titta närmare på de övergripande reaktionerna på macOS 27 i dess första testversion – där vissa beskriver upplevelsen som "häpnadsväckande" – och de tre främsta anledningarna till att Golden Gate inte är en så lågmäld uppdatering som den först kan verka.

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1. Tahoes prestandaproblem verkar ha försvunnit helt i macOS 27

(Image credit: Roman Samborskyi / Shutterstock)

Tidiga användare av den första utvecklarbetan av macOS 27 hyllar nästan unisont prestandalyftet jämfört med den nuvarande versionen av operativsystemet, och beskriver skillnaden som natt och dag jämfört med Tahoe.

Den här Reddit-tråden är ett perfekt exempel. Trådskaparen hävdar att: "Prestandan är genuint häpnadsväckande i den nya macOS 27-betan." Personen fortsätter: "macOS 27 känns otroligt snabbt jämfört med Tahoe." och tillägger: "Lagget, hackandet och den allmänna segheten jag upplevde med Tahoe verkar vara helt borta. Appar startar snabbare, animationerna är mjukare och hela systemet känns betydligt mer responsivt och genomarbetat."

Andra användare fyller på med liknande kommentarer och överöser macOS 27 med lovord. En person skriver exempelvis: "Det blir ännu bättre under tyngre arbetsuppgifter! Min MacBook blir inte lika varm och använder inte lika mycket RAM-minne som Tahoe gjorde."

En annan Reddit-användare säger: "Håller med. Jag har också en M1 Pro i grundutförande och prestandan är så mycket bättre än med Tahoe. Det känns ärligt talat som en helt ny Mac."

Det finns ett tydligt tema i många av kommentarerna från personer som redan gått från Tahoe till Golden Gate: deras Mac känns som en ny dator.

Det är förstås fortfarande väldigt tidigt – extremt tidigt – men det är onekligen ett positivt tecken på att Apple är på rätt väg. Om du har undvikit Tahoe på grund av prestandarelaterade problem verkar Golden Gate kunna bli din gyllene biljett till att äntligen uppgradera från macOS Sequoia – förutsatt att du inte använder en Intel-baserad Mac.

2. Den första macOS 27-betan sägs redan vara anmärkningsvärt stabil och det bådar gott

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Utöver rapporterna om tydliga och omfattande prestandaförbättringar finns det ytterligare ett återkommande tema i reaktionerna på macOS 27: stabiliteten.

Och det är ganska anmärkningsvärt med tanke på att det här är den allra första versionen av utvecklarbetan för Golden Gate. Det blir knappast mer "early adopter" än så.

Trådskaparen i Reddit-diskussionen om prestandalyftet var nästan lika imponerad av stabiliteten: "Det är fortfarande en beta, men hittills är prestandan helt fantastisk." Personen fortsätter: "Det är ganska galet att en utvecklarbeta fungerar bättre än den stabila versionen av Tahoe. Jag skulle definitivt rekommendera att uppgradera."

En annan användare tillägger: "Betan av macOS 27 är mer stabil än vad macOS 26 var under hela sin livscykel."

Faktum är att flera Reddit-användare skriver att de normalt sett aldrig skulle installera en första betaversion, men att de efter att ha läst dessa intryck blivit frestade att ta steget och lämna Tahoe bakom sig.

Med det sagt skulle jag fortfarande vara försiktig med tidiga betaversioner i allmänhet, även om macOS 27 i dagsläget endast är tillgängligt för utvecklare – och vi förklarar mer om vad det innebär här.

Oavsett vilket verkar den första macOS 27-betan erbjuda en dubbel vinst: ett rejält prestandalyft kombinerat med imponerande stabilitet, särskilt med tanke på hur tidigt i utvecklingsprocessen den fortfarande befinner sig.

3. Apple har rättat till flera av gränssnittsproblemen som kom med Tahoe

(Image credit: Future / Apple)

Det framfördes en hel del kritik mot vissa av gränssnittsbesluten i macOS Tahoe, och Apple har nu börjat åtgärda dem i macOS 27.

En viktig förändring gäller menyikonerna, som fick utstå omfattande kritik i Tahoe och till och med beskrevs som "uppenbart inkonsekventa och ofta fullständigt obegripliga". Appmenyerna var överfulla med ikoner i en nästan förvirrande omfattning – men det har nu städats upp.

Apple har också tagit itu med klagomål kring fönsterkanter, och de "svävande" sidofälten är borta. De sträcker sig nu från kant till kant inom respektive fönster, något som uppmärksammades av en Reddit-användare. Även förändringarna i Liquid Glass-designen lyfts fram, där Apple har sett till att transparenseffekten inte längre gör text svårläst.

Som en annan Reddit-användare uttryckte det mer generellt: "Golden Gate känns väldigt skarpt nu. I Tahoe var allting så förbannat suddigt, men nu känns det bra."

Det är värt att påpeka att Liquid Glass inte har försvunnit – det har bara justerats, och enligt de flesta användare till det bättre. MacRumors har dessutom lyft fram en lång rad andra justeringar av användargränssnittet i macOS 27.

Gör Apple bara det som behövde göras?

(Image credit: Future)

Allt det här låter förstås väldigt positivt. Men även om Apples arbete med prestanda och stabilitet i den första betan kan beskrivas som "häpnadsväckande" i vissa avseenden, går det också att hävda att det här egentligen är precis vad vi borde kunna förvänta oss.

macOS 27 handlar till stor del om att rätta till problemen i Tahoe, och det är just det Apple verkar ha fokuserat på – vilket också förklarar varför vi inte ser några större nya funktioner.

Samtidigt ska vi ge Apple beröm där det är befogat. Det ser faktiskt ut som att företaget har gjort ett riktigt bra jobb. Det är ovanligt att en första utvecklarbeta får så mycket beröm för sin stabilitet, och det är svårt att bortse från de positiva intrycken.

Kanske handlar det här därför mindre om att Golden Gate är ett enormt kliv framåt jämfört med föregångaren, och mer om ett nödvändigt arbete med att förfina, finslipa, reparera och helt enkelt återhämta sig efter Tahoe.

Det verkar oavsett som att macOS 27 kommer att glädja många Mac-användare när uppdateringen släpps senare i år – särskilt de med lite äldre MacBook-modeller (om än inte alltför gamla, ledsen alla Intel-användare).

Samtidigt verkar Microsofts arbete med att förbättra Windows 11 – ett projekt som väntas pågå under större delen av året – också vara på rätt väg.

Allt detta gör mig optimistisk inför att 2027 faktiskt kan bli ett riktigt gyllene år för operativsystem på datorer.