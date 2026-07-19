Jag oroar mig för framtiden för MacBook och de här ryktena om M7-chippet är anledningen

Det ser ut som att Apples MacBook-serie står inför flera stora förändringar. En av de mest spännande är den ryktade MacBook Ultra med OLED-skärm, och det är definitivt något jag ser fram emot. Visst, jag oroar mig fortfarande för priset – och den generella prisutvecklingen på Mac-datorer – men det finns faktiskt något annat som bekymrar mig ännu mer.

Jag syftar på riktningen Apple verkar ta med sina M-chip, efter de senaste ryktena från den välkända läckan Mark Gurman. I förra helgens Power On-nyhetsbrev hos Bloomberg delade Gurman med sig av en rad nya uppgifter om Apples processorplaner och de kommande M6-, M7- och M8-chippen.

Enligt Gurman – och kom ihåg att det här fortfarande bara är rykten, om än väldigt intressanta sådana – tänker Apple göra något helt nytt med nästa generation av M-chip. M6 ska enligt uppgifterna bara lanseras som ett standardchip, utan några kraftfullare Pro-, Max- eller Ultra-varianter. Det skulle vara första gången Apple gör något sådant, eftersom företaget hittills alltid har erbjudit åtminstone Pro- och Max-versioner, och ibland även Ultra.

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Anledningen ska vara att Apple vill skynda på lanseringen av M7-serien. M6 väntas enligt uppgifterna presenteras senare i år, medan M7 redan ska följa under första halvan av 2027 – bara omkring sex månader senare. M7-familjen sägs sedan få hela uppställningen med Pro-, Max- och Ultra-modeller, där Pro och Max lanseras mot slutet av 2027 och Ultra under 2028. Gurman menar att detta är Apples nuvarande plan, och att orsaken till den ovanligt snabba övergången är AI.

Och där hör jag redan ett kollektivt stön från många Mac-användare.

Gurman skriver: "Anledningen till det här avsteget från traditionen är AI. Apple hade planerat omfattande förbättringar av den neurala processeringen i M7-familjen och kom till slut fram till att de förbättringarna var tillräckligt viktiga för att motivera en snabbare lansering av nästa generation, istället för att först färdigställa hela M6-serien."

Vi får också veta att Apple redan utvecklar M8-chip med ännu mer avancerade AI-funktioner, som enligt uppgifterna ska lanseras under 2028.

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Gurman sammanfattar utvecklingen på ett sätt som verkligen fångar kärnan: "Slutsatsen är att AI inte längre bara är ännu en funktion som Apples chip behöver stödja. AI formar nu hur de här produkterna konstrueras och när de lanseras."

Är det verkligen rätt väg att gå?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Så vad är det egentligen jag oroar mig för?

Framför allt verkar AI nu få en betydligt mer central roll i utvecklingen av Apples Mac-chip. Med tanke på vad som redan händer på MacBook-marknaden börjar jag ifrågasätta om det verkligen är rätt prioritering – och hur det kan påverka Apples försäljning av datorer.

Mac-försäljningen är visserligen stark just nu och har fått ett ordentligt lyft tack vare lanseringen av MacBook Neo i mars 2026. Budgetmodellen verkar utan tvekan ha sålt mycket bra. Samtidigt har Apples senaste prishöjningar bromsat den positiva utvecklingen något. Till och med den prisvärda MacBook Neo blev nyligen en tusenlapp dyrare.

Visst är det ovanligt att en produkt blir dyrare så kort tid efter lansering, men med tanke på den stora efterfrågan lär Neo ändå fortsätta sälja bra. Däremot känns modellen med 512 GB lagring betydligt svårare att motivera när priset har höjts – den har helt enkelt lämnat budgetsegmentet.

Det som oroar mig mer är de betydligt större prishöjningarna på MacBook Air. Som vi skrev om för några veckor sedan gör de nya priserna att flera prisvärda Windows 11-laptops plötsligt framstår som betydligt mer attraktiva alternativ.

Det räcker med en snabb titt på Reddit för att se hur många användare reagerat negativt på prisökningarna. Många som funderade på att köpa en ny MacBook såg priserna stiga precis innan de slog till och känner nu snarare motsatsen till köpånger – kanske något man skulle kunna kalla "väntarånger". Flera verkar helt enkelt ha stängt plånboken och bestämt sig för att vänta på ett bättre köpläge.

Problemet är bara att den väntan kan bli lång.

På senare tid har vi hört allt fler dystra rapporter om att den globala RAM-bristen riskerar att förvärras ytterligare, både senare i år och under 2027 – kanske betydligt mer än många tidigare trott. Det var ju just minnesbristen som fick Apple att höja priserna på sina Mac-datorer från första början. Och om situationen blir ännu värre nästa år är det svårt att se hur Apple ska kunna fortsätta absorbera kostnaderna, särskilt eftersom företagets lager av RAM-minnen och SSD-enheter verkar vara på väg att sina – eller kanske redan har gjort det.

Samtidigt fortsätter ryktena om att Apple kan komma att vända sig till kinesiska minnestillverkare för att säkra tillgången på RAM, som ett alternativ till de tre stora leverantörerna Micron, Samsung och SK Hynix.

Även det känns som en oroande utveckling. Jag har svårt att se att ens Tim Cook utan vidare skulle kunna navigera ett sådant avtal innan han lämnar posten som Apples vd, med tanke på alla geopolitiska, regulatoriska och affärsmässiga hinder som sannolikt måste övervinnas.

Att kasta sig huvudstupa in i AI

(Image credit: Apple)

Jag tycker inte att något av det här bådar särskilt gott för Mac-försäljningen nästa år, särskilt med tanke på risken för ytterligare prishöjningar. Visst gäller samma tuffa marknadsförhållanden även andra PC-tillverkare, men det gör inte situationen mindre bekymmersam. Och så kommer vi tillbaka till Apples till synes ökade fokus på AI – något som inte direkt har tagits emot med öppna armar på Reddit eller andra sociala medier.

En Reddit-användare sammanfattade situationen ganska träffande: "Jag var precis på väg att köpa en ny MacBook för att ersätta min M1 Pro, vars batteri börjar ge upp och som har för lite lagringsutrymme. Men sedan höjde Apple priserna med nästan 20 procent. Och nu kastar de sig huvudstupa in i AI. Kanske är det dags att börja titta på Framework-laptops istället."

Just nu finns det ett tydligt motstånd mot AI. Kritiken handlar om allt från enorma datacenter med hög energiförbrukning till funktioner som Copilot i Windows 11 och Apple Intelligence. Därför är det kanske inte särskilt förvånande att tanken på att Apple ska "kasta sig huvudstupa in i AI" möts av en stor dos skepsis.

Vad kommer egentligen Apple Intelligence att erbjuda för funktioner som verkligen känns övertygande under de kommande ett eller två åren? Problemet är att det fortfarande känns väldigt oklart, samtidigt som Apple enligt ryktena nu bygger hela sin Mac-strategi kring just AI. För mig känns det som ett ganska stort språng ut i det okända, och jag är inte förvånad över att många Mac-användare börjar känna sig oroliga.

Visst, det här AI-fokuset bygger fortfarande på rykten. Samtidigt är Mark Gurman en av de mest tillförlitliga källorna när det gäller Apple, och uppgifterna känns tillräckligt genomarbetade för att ta på allvar. Även om de stämmer kan Apple förstås fortfarande ändra riktning, men just nu har jag svårt att se logiken i att så snabbt flytta fokus mot AI.

Kanske blir motiven tydligare när vi ser hur Apple Intelligence utvecklas under den närmaste tiden. Men fram till dess tycker jag att det finns skäl att oroa sig för att Mac-försäljningen kan tappa fart nästa år – mellan frustrerade MacBook-köpare som väntar med sina uppgraderingar, den fortsatta RAM-krisen och den utbredda skepsisen mot Apples till synes AI-drivna strategi.

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