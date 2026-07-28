De bästa dolda funktionerna i macOS 27 som nästan ingen pratar om

Apples lansering av macOS 27 – som företaget kallar Golden Gate – är fullspäckad med nya funktioner, trots att Apple själva beskriver årets uppdatering som mer av en evolution än en revolution. Det finns gott om nyheter som redan har skapat rubriker och diskussioner på nätet.

Men för varje ny Siri-funktion och förändring av Liquid Glass finns det många andra förbättringar som nästan ingen pratar om. Det innebär att om du inte gräver lite djupare riskerar du att missa flera smarta sätt att använda din Mac när du har installerat macOS 27.

Här går vi igenom fem av våra favoritfunktioner i betaversionen av macOS Golden Gate som har hamnat lite i skymundan. Lär du dig använda dem kommer du att upptäcka flera nya sätt att få ut mer av din Mac i vardagen.

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Visual Intelligence

(Image credit: Apple)

Tidigare har Visual Intelligence bara funnits på iOS. Då kunde du rikta din iPhone mot ett föremål, trycka på Camera Control och låta Visual Intelligence identifiera objektet eller läsa av information från exempelvis ett evenemangsblad och lägga till den i din kalender. Nu kommer liknande funktioner även till Mac.

Du kanske undrar hur det fungerar på en Mac, eftersom du knappast kan gå fram till ett föremål och fotografera det med din bärbara dator. Apple har lyckligtvis anpassat Visual Intelligence till macOS 27 på ett smart sätt.

Precis som när du tar en skärmbild kan du dra en markeringsruta över valfri del av skärmen med muspekaren. När du släpper markeringen kan du be Visual Intelligence att hjälpa dig med innehållet du har valt.

Du kan ställa frågor om bilden till Siri AI, som analyserar innehållet och svarar. Behöver du mer information kan du fortsätta konversationen med chatboten genom att ställa följdfrågor.

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Markerar du information om ett evenemang kan du lägga till det direkt i kalendern. Ännu bättre blir det om du använder Visual Intelligence på exempelvis ett festivalschema med flera artister som spelar vid olika tider. Då kan du välja att lägga till så många eller så få spelningar du vill i kalendern, där varje spelning sparas som en separat kalenderhändelse med relevant information, som artistens namn och vilken scen spelningen äger rum på.

Det här är en av mina absoluta favoritfunktioner i macOS 27, eftersom den inte bara är användbar utan också otroligt flexibel och intelligent. Visual Intelligence kan förstå många olika typer av innehåll och sammanhang, vilket gör Siri betydligt mer kapabel – och mycket närmare den kraftfulla assistent som den alltid varit tänkt att vara.

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