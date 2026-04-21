Tim Cook lämnar rollen som Apples vd – John Ternus tar över

Tim Cook lämnar rollen som vd i september

Apples hårdvaruchef John Ternus blir ny vd

Cook fortsätter i företaget som Executive Chairman

Ryktena visade sig stämma. Apples långvariga vd Tim Cook kliver ner från sin roll i september i år, och företagets hårdvaruchef John Ternus tar över som ny vd.

Apple bekräftade nyheten i ett pressmeddelande på måndagen. I uttalandet sa Cook att: “Det har varit den största äran i mitt liv att få vara vd för Apple och att få förtroendet att leda ett så extraordinärt företag.”

Om Ternus sa Cook: “John Ternus har en ingenjörs sinne, en innovatörs själ och ett hjärta som leder med integritet och heder. Han är en visionär vars bidrag till Apple under 25 år redan är för många för att räkna, och han är utan tvekan rätt person att leda Apple in i framtiden.”

Makala inaendelea hapa chini

Ternus, som på senare år har gått från en mer anonym roll till att bli en tydligare närvaro vid produktlanseringar – till exempel lanseringen av MacBook Neo och vid WWDC – sa i samma pressmeddelande: “Jag är oerhört tacksam för möjligheten att föra Apples uppdrag vidare.”

Även om rykten har cirkulerat i över ett år om vem som skulle efterträda Cook (och på senare tid pekat just på Ternus) kommer dagens besked ändå som en viss överraskning. Så sent som för några veckor sedan talade Cook i flera intervjuer om Apples 50-åriga historia, sin tid i företaget och sin framtid där. Det lät då som att han kunde bli kvar som vd i ytterligare några år.

Nu kan Cook visserligen mycket väl tala vid WWDC i Cupertino i september, men det blir Ternus som presenterar de nya produkterna – däribland den väntade iPhone 18, en ryktad vikbar iPhone och Apples efterlängtade AR-glasögon, som enligt rykten kan komma att heta Apple Glass.

Så sent som förra månaden sa Cook i en intervju i Good Morning America att han “inte kan föreställa sig ett liv utan Apple”, något som många tolkade som att han planerade att stanna kvar som vd under överskådlig tid. I efterhand passar kommentaren dock ganska väl med hans nya roll. När Cook går över till Executive Chairman när Ternus tar över vd-posten i september kan han ta ett steg tillbaka från pressen som följer med att leda ett av världens mest värdefulla och uppmärksammade företag, samtidigt som han fortfarande är en del av verksamheten han uppenbarligen älskar.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Cook-eran

Apples besked innebär att vi nu kan börja utvärdera Cooks tid som vd på allvar. En nyhetsankare bad mig nyligen att sätta betyg på honom. Jag gav Cook ett “B+”, men i ärlighetens namn kanske det snarare är ett A-.

Sett till intäkter och företagsvärde överträffade Cook alla förväntningar. Under Steve Jobs (som gick bort 2011) var Apple ett teknikbolag värt runt 350 miljarder dollar. Under Cook växte företaget till en gigant värd omkring 4 biljoner dollar.

Cooks arv kommer också att kopplas till Apples enorma satsning på tjänster. Det som en gång var en relativt liten del av verksamheten har blivit en snabbt växande miljardindustri som en dag kan överträffa iPhone i intäkter. Cook kan också ta åt sig en stor del av äran för att ha lett utvecklingen av Apple Watch och för att ha styrt Apple mot ett starkare fokus på hälsa och välmående.

När det gäller ledarskap har Cook varit raka motsatsen till den ofta temperamentsfulle Jobs. Hans tydliga ställningstagande för mångfald och inkludering, samt hans beslut att öppet berätta om sin sexuella läggning, blev ett viktigt ögonblick för ledningspersoner på högsta nivå i stora amerikanska företag.

Där Cook däremot fått kritik är när det gäller riktigt banbrytande innovation. Headsetet Apple Vision Pro var hans största satsning, men har ännu inte blivit någon kommersiell succé. Samtidigt kan dess teknik bana väg för de mycket omtalade AR-glasögonen Apple Glass, som fortfarande väntas bära tydliga spår av Cooks vision – även om han enligt uppgifter aldrig varit lika involverad i de tekniska detaljerna som Jobs.

Cook har heller inte lyckats få Apple att ta ledningen i AI-racet. Trots lanseringen av Apple Intelligence ligger företaget efter aktörer som Google, OpenAI och andra i den rena AI-kapplöpningen. Samtidigt väntas Apple försöka ändra på det under WWDC 2026, då en omarbetad version av Siri ska presenteras – enligt rykten byggd på Googles AI-modeller.

Ternus är välkänd inom Apple som en hårdvaruprofilerad innovatör och jag har haft flera samtal med honom sedan omkring 2015. Han är engagerad, smart och Apple rakt igenom. Frågan är nu om han kommer att styra företaget mot större hårdvarusatsningar, eller om han tar lärdom av framgången med MacBook Neo och istället satsar på att ge Apple-användare mer av det de redan uppskattar.

Det lär vi få veta först i september – och sannolikt långt därefter.