Tim Cook går av i Apple, John Ternus blir ny CEO

Ryktene var sanne. Tim Cook, Apples mangeårige CEO, går av i september i år, og John Tenrus, Apple Hardware-sjef, blir CEO.

Apple annonserte nyheten om at Cook ville trekke seg etter 15 år som CEO på mandag, i en pressemelding der Cook sa: «Det har vært det største privilegiet i mitt liv å være administrerende direktør i Apple og å ha blitt betrodd å lede et så ekstraordinært selskap.»

Om Ternus sa han: «John Ternus har sinnet til en ingeniør, sjelen til en innovatør og hjertet til å lede med integritet og ære. Han er en visjonær hvis bidrag til Apple over 25 år allerede er for mange til å telle, og han er uten tvil den rette personen til å lede Apple inn i fremtiden.»

Artikkelen fortsetter nedenfor

Ternus, som i økende grad har beveget seg fra bakgrunnen til å bli en synlig tilstedeværelse ved produktlanseringer (som den nylige MacBook Neo-lanseringen) og WWDC, sa i pressemeldingen: «Jeg er dypt takknemlig for denne muligheten til å føre Apples oppdrag videre.»

Selv om ryktene har svirret i et år eller mer om hvem som skulle etterfølge Cook, og i det siste om det skulle bli Ternus, kom mandagens kunngjøring som noe av en overraskelse. For bare noen uker siden uttalte Cook seg i intervju etter intervju om Apples 50 år lange historie, sin tid i selskapet og sin potensielle fremtid. Det hørtes ut som om han kunne være ved roret i minst noen år til.

Og selv om Cook kanskje snakker på den kommende WWDC i Cupertino, California, i september, vil det være Ternus som vil introdusere den ventede iPhone 18, ryktet om iPhone Fold og etterlengtede AR-briller, som ryktes å hete Apple Glass.

Bare forrige måned fortalte Cook Michael Strahan fra Good Morning America at han «ikke kan forestille seg livet uten Apple», noe mange tolket som at Cook håpet å bli værende som CEO i overskuelig fremtid. Sett i ettertid stemmer imidlertid denne kommentaren overens med hans nye virkelighet. Ved å bli konsernsjef når Ternus overtar som ny CEO i september, får Cook muligheten til å trekke seg tilbake fra det intense presset med å være CEO i et av verdens mest verdifulle og profilerte selskaper, samtidig som han fortsatt er en del av en virksomhet han tydeligvis elsker.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Cook-epoken

Apples kunngjøring betyr at vi nå kan begynne å vurdere Cooks periode som CEO fullt ut. En nyhetsanker ba oss om å gi ham karakter. Vi ga Cook en «B+», men det kan faktisk være en A-.

Fra et inntekts- og selskapsverdiperspektiv overgikk Cook forventningene. Han forvandlet et av de mest omtalte teknologiselskapene fra en suksesshistorie på 350 milliarder dollar under Steve Jobs, som døde i 2011, til et monster på 4 billioner dollar.

Cooks arv vil helt sikkert være Apples utvidelse av tjenestevirksomheten, en gang en relativt liten del av selskapet, men nå en raskt voksende milliardinntektsmotor som en dag kan overgå iPhone-inntektene. Cook kan også tilskrives æren for å ha ledet tilblivelsen av Apple Watch og styrt Apple mot et fokus på helse og velvære.

Fra et ledelsesperspektiv har Cook ikke vært som den omskiftelige Jobs, og hans åpenhet om behovet for at Apple omfavner mangfold og inkludering, og hans avsløring av sin egen seksuelle legning, viste seg å være et vendepunkt for toppledere i Fortune 50-selskaper.

Der Cook har snublet har vært innen iøynefallende innovasjon. Apple Vision Pro-headsettet var hans største innsats, men det har ikke vist seg å være noen kommersiell suksess, selv om innflytelsen kan sees i de etterlengtede kommende AR-brillene «Apple Glass», som fortsatt vil ha Cooks fingeravtrykk overalt (selv om Cook angivelig aldri var en som gikk inn i de små detaljene rundt enhetsbygging slik som forgjengeren).

Cook har heller ikke klart å få tak i AI-beistet for Apples del. Selv om selskapet lanserte Apple Intelligence, har det falt langt bak Google, OpenAI og andre i kappløpet om ren AI. Igjen venter vi at dette vil endre seg på WWDC 2026, når selskapet endelig lanserer den fornyede Siri, om enn bygget på Googles grunnleggende modeller.

Ternus er godt kjent som en maskinvare-entusiast som går sine egne veier, og jeg har hatt samtaler med ham av og på siden 2015 eller så. Han er engasjerende, smart og Apple til kjernen. Vil han styre selskapet mer mot større maskinvareendringer, eller vil han ta lærdom av den svært suksessrike MacBook Neo og se etter å gi Apple-forbrukerne mer av akkurat det de ønsker seg?

Jeg antar at vi må vente til september, og sannsynligvis tiden som kommer, for å finne ut av det.

