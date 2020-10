En god passordhåndteringstjeneste kan forandre alt. De fleste av oss har haugevis av kontoer på nett, og det er fort gjort å legg til seg en vane med å bruke samme passord mange forskjellige steder. Det er selvfølgelig enklere, men de gjør deg også veldig utsatt – om noen får tilgang til bare én av disse kontoene, så er plutselig alle kontoene dine i fare.

En passordhåndteringstjeneste vil ikke bare hjelpe deg med å huske haugevis av passord – den kan også gjøre kontoene dine sikrere ved å generere sterke passord som er umulig å gjette, og holde dem lagret på et trygt sted.

Det finnes mange tjenester å velge mellom, og i denne guiden har vi samlet de vi mener er de beste valgene. Her finner du både gratis og betalte alternativer, og det er verdt å se gjennom hele listen for å finne den tjenesten som gir deg den rette balansen mellom pris og funksjoner som passer deg.

(Image credit: Dashlane)

1. Dashlane En glimrende tjeneste som gir deg masse ekstra Nettleserutvidelser: Chrome, Firefox, Edge | Skrivebords-apper: Windows, macOS | Mobil-apper: iOS, Android Enkel sykronisering mellom enheter Inkluderer VPN Sikker dokumentlagring Betalt konto er relativt dyr

Gratisutgaven av Dashlane kan fungere bra på en enkelt enhet, og du kan lagre opptil 50 passord på et sikkert sted med tofaktorautentisering. I likhet med Lastpass, får du også her mulighet til å lage og automatisk fylle inn andre ting som kredittkortinformasjon og leveringsadresser.

Det er vel og bra, men den betalte utgaven er enda mer imponerende. Du kan synkronisere alle passordene dine på tvers av enheter (både mobil og skrivebord), og tjenesten holder et øye med kjente passordlekkasjer og gi deg varsler om innloggingsdetaljene dine dukker opp på steder der de ikke burde være.

Du får også sikker lagring til for eksempel id-dokumenter, forsikringspapirer og oppskrifter, og til og med en VPN inkludert i prisen.

Ikke overraskende kommer alt dette til en ganske stiv pris og Dashlane er blant de dyreste alternativene, men med alt du får på kjøpet så det verdt prisen.

Les hele vår test av Dashlane

(Image credit: LastPass)

LastPass er enkel å bruke, fullstappet av funksjoner, og du kan velge mellom en gratis og en premium-utgave, avhengig av hva du trenger.

Alle data lagres med AES-256 bit-kryptering, og tjenesten begrenser seg ikke bare til passord. Du kan også lagre kredittkortinformasjon og leveringsadresser så data kan fylles inn automatisk når du handler på nett, og du kan også lagre sikre notater, detaljene fra forsikringspapirer og mye mer.

Den gratis versjonen av LastPass gir deg veldig mye, inkludert automatisk utfylling av passord på mobil, men det finnes også en Premium-utgave som i tillegg gir deg automatisk utfylling på PC og Mac, flere flerfaktormuligheter (inkludert fingeravtrykk på laptop), kryptert lagring av dokumenter og prioritert brukerstøtte.

LastPass har også sin egen autentiserings-app for flerfaktorautentisering som kan brukes både med selve tjenesten, og med andre innlogginger som støtter dette.

Les hele vår test av LastPass

(Image credit: Keeper)

Det finnes ikke en gratis utgave av Keeper Password Manager, men du kan prøve den betalte utgaven i 30 dager før du eventuelt slår til.

Heldigvis er Keeper et ekte premium-produkt som tilbyr utvidelser for de fleste nettlesere, mobil-apper for iOS og Android, og egne skrivebords-apper for Windows, macOS og Linux. Du får også støtte for biometrisk autentisering på mobil, og du kan synkronisere data på tvers av et ubegrenset antall enheter.

Akkurat som med den betalte utgaven av Dashlane, får du også med Keeper varsler hvis passordene dine dukker opp i kjente lekkasjer. I tillegg får du beskjed om passordene dine er svake eller har blitt brukt flere ganger, og du får hjelp til å lage nye.

Du kan også velge et svært godt familieabonnement som beskytter passordene til alle i familien, og som i tillegg lar deg dele filer sikkert og sende meldinger via en kryptert meldingstjeneste.

Les hele vår test av Keeper Password Manager

(Image credit: Roboform)

RoboForm er enda en allsidig passordhåndteringstjeneste, med utvidelser for alle de store nettleserne og mobil-apper for iOS og Android.

Gratisversjonen er veldig god, med et sikkert hvelv for innloggingsinformasjon, et verktøy for å finne svake og gjenbrukte passord og en passordgenerator for å opprette sikre passord.

I motsetning til med LastPass, så får du ikke synkronisering av passord med gratisutgaven av RoboForm. Da må du betale for et abonnement, men prisene er heldigvis veldig overkommelige, og du får i tillegg masse ekstrafunksjoner som sikker deling av innlogginger, flerfaktorautentisering og prioritert brukerstøtte.

Les hele vår test av RoboForm

(Image credit: LogMeOnce)

5. LogMeOnce Kraftig passordhåndtering og sikkerhet VISIT SITE Støtte for flere plattformer Kryptert lagring Biometriske alternativer

LogMeOnce er en løsning som tilbyr støtte for flere plattformer, så det er egentlig likegyldig hva slags enhet du benytter deg av, om det skulle være en stasjonær PC eller en mobiltelefon, passordene dine og innloggingsinformasjonen din vil være tilgjengelig hvor det måtte være.



Tjenesten har gjort et noe utradisjonelt valg i at man ikke trenger et hovedpassord, men erstatter dette med andre sikkerhetsinnstillinger, slik at du aldri kan «miste» kontoen din ved å glemme hovedpassordet.

Dette er også en tjeneste som tilbyr ekstra sikkerhetsfunksjonalitet, inkludert muligheten til å kryptere og lagre innloggingsinformasjonen din på nett, slik at den er enklere å få fatt på (for deg.)



Snarere enn bare å sette sin lit til passord tilbyr LogMeOnce heller biometriske alternativer, som selfier, fingeravtrykk, ansiktsgjenkjenning eller PIN-kode (man kan også bruke tradisjonelt passord.) Det at man kan velge mellom flere måter å logge seg inn på gjør at man kan skreddersy nøyaktig hvor sikkert man vil gjøre enhver innlogging.



Som med andre passordhåndteringstjenester, er LogMeOnce laget slik at man kun trenger å logge seg inn én gang, så når man først er logget inn på en tjeneste, så trenger man ikke å logge seg inn flere ganger.

(Image credit: NordVPN)

6. NordPass En veldig kapabel tjeneste Nettleserutvidelser: Chrome, Firefox, Edge, Opera | Skrivebords-apper: Windows, macOS, Linux | Mobil-apper: iOS, Android VISIT SITE Grei gratisversjon Importerer fra alle nettlesere Tofaktor-verifisering Ingen automatisk utfylling

NordPass offers a very capable password manager with browser plugins for Chrome, Firefox, Edge, and Opera, as well as desktop apps for Windows, macOS, and Linux, plus iOs and Android mobile devices.



As well as storing encrypted passwords, NordPass can also suggest strong passwords as well as offer to safely and securely store credit card and banking details for faster checkouts on ecommerce websites.



With the premium edition, you can then sync this information across up to 6 devices per licence. The free version only allows one, but you get to try out other premium features for a week.

Et annet pluss er at det ikke finnes noen begrensning på hvor mange passord man kan lagre, kontra andre tjenester, der man gjerne har en grense. Likevel, et aber er at tjenesten ikke fyller ut skjemaer automatisk (navn, adresse, e-post, etc.), slik som en del andre tjenester tilbyr.



Generelt sett er dog NordPass en veldig kapabel tjeneste for håndtering av passord, og gjør mer enn det man skulle forvente – og selv om den mangler automatisk utfylling av skjemaer skal denne funksjonaliteten være på vei i en kommende oppdatering.

(Image credit: mSecure )

7. mSecure VISIT SITE Gratis over flere enheter Synk med Dropbox eller mSecure Cloud Ingen sikker passorddeling

mSecure dekker alt det essensielle du trenger fra en tjeneste som håndterer passord. Det er ingen grense på hvor mange passord man kan lagre, og de innebyggede kategoriene gjør at man kan lagre langt mer enn bare passord. Alle oppføringene støtter skreddersydde felt, og man kan også separere oppføringer og sortere dem i grupper.



Passordgeneratoren som følger med mSecure fungerer bra, men er likevel ikke vår favoritt. Det er ingen måte å tvinge funksjonaliteten til å lage passord som ligner på ord. Resultatet blir en helt tilfeldig rekke tegn som kan være vanskelig å fylle ut om man ikke velger å la tjenesten gjøre dette automatisk. Det er også verdt å merke seg at man kan få tilgang til passordgeneratoren uten at man nødvendigvis trenger å lage et nytt passord med denne tjenesten.

mSecure er en god tjeneste for enkeltpersoner, og har sjablonger man kan skreddersy og synkronisere over flere enheter. Produktet er også rimelig, og er mer enn god nok for enkeltpersoner. Det eneste store som mangler er sikker deling av passord for familier og større grupper mennesker.

(Image credit: Zoho)

Hvis du trenger å dele passord med mange mennesker tilbyr Zoho Vault den finkornede kontrollen du trenger. Zoho Vaults brukerstyring, tillatelser og funksjonalitet når det gjelder passord-policy gjør at den tjenesten skiller seg ut fra andre som er mer rettet mot enkeltindivider, og man kan administrere forandringer på store mengder passord samtidig med enkelhet.



Zoho Vault kan integreres med tredjepartsprogramvare for bedrifter som Gmail, Dropbox, Microsoft Active Directory og Microsoft 365. Bedriftsbrukere kan bruke såkalt Single Sign On (SSO) med skyapplikasjoner som Salesforce og Slack, og siden Zoho Vault har et API er det mulig å integrere funksjonaliteten med dine egne applikasjoner.

Zoho Vault har framifrå sikkerhet, finmasket kontroll over brukere og passord, og super integrasjon med tredjeparter. Tjenesten er også rimelig priset og kundestøtten er en av de beste vi har sett i en tjeneste for passordhåndtering.



Dette er dog ikke noe å anbefale for personlig bruk, siden det aller meste av funksjonaliteten er laget for større grupper mennesker, noe som gjør at brukergrensesnittet kan fremstå som noe komplisert – men det er likevel en fremragende tjeneste for passordhåndtering, særlig for organisasjoner og bedrifter.

(Image credit: 1Password)

1Password er en tjeneste for passordhåndtering som tar sikte på å tilby beskyttelse ikke bare for individer og organisasjoner, men også sikkerhet når det gjelder passord som deles innad i familier.



Det er to seksjoner i tjenesten, der en er spesielt laget for individer og tilknyttede familier. Her kan man fungere som enten én bruker eller sette det hele opp for en familie bestående av opptil fem personer. Man kan også bruke tjenesten innad i bedrifter, og laget spesielt for dette er en del som tilbyr beskyttelse for de som jobber hjemmefra, såvel som større team og bedrifter generelt.

I tillegg til alt det ovennevnte beskytter 1Password deg mot datainnbrudd og andre trusler, som eksempelvis keyloggere og phishing, og fungerer kun med verifiserte nettlesere.



Resultatet er en veldig sikker og kompetent tjeneste som dekker både person- og bedriftsbruk. Man kan med andre ord jobbe hjemmefra uten at det går utover sikkerheten.

(Image credit: Bitwarden)

10. Bitwarden Den beste gratistjenesten Visit Site Synk over flere enheter Basert på åpen kildekode Topp gratispakke Noe simpel skrivebordsapp

Bitwarden er programvare som bygger på åpen kildekode, og er både brukervennlig og særdeles sikker. Tjenesten inkluderer nesten alt enkeltbrukere, arbeidsgrupper og bedrifter trenger.



Bitwardens grunnpakke fokuserer på det basale i passordhåndtering, men selv gratisvarianten inkluderer synkronisering over flere enheter, valgfri hjemme-tjener og ubegrenset lagring på nett. Premium-pakken inkluderer tilbakemeldinger om eksempelvis dårlige passord og nettsteder som ikke er sikre.

Pakkene man må betale for inkluderer funksjonalitet som gjør at man enkelt kan håndtere passordene til en større mengde mennesker. Man kan dele passord, få finmasket kontroll over tilgang, brukergrupper, tostegsinnlogging eller enda flere steg.



Bitwarden er ikke bare en av de beste gratis-tjenestene for passordhåndtering på markedet, den er også så enkel i bruk og så spekket av funksjonalitet at den kunne ha utkonkurrert mange tjenester som tar seg betalt.