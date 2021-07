Windows 11 er ennå flere måneder unna lansering – men Microsoft hevder at det allerede er svært populært

Windows 11 er planlagt lansert senere i år, og testversjonen til det kommende operativsystemet har allerede blitt svært populær ifølge en kommentar som stammer fra Microsoft-sjefen.



Satya Nadella avslørte informasjonen i et investorsamtale som fant sted for kort tid siden, der han merket seg at folk har vært svært interesserte i Windows 11, og at det har vært flere nedlastinger av testversjonen til det kommende OS-et sammenlignet med tidligere Windows-utgaver.

Ifølge Windows Latest sa Nadella det følgende: «Flere folk har lastet ned vår tidlige versjon [av Windows 11] enn noen annen Windows-lansering eller oppdatering i Insider [test]-programmets historie. Og, sammen med OEM-økosystemet gleder vi oss til å bringe Windows 11 til nye PC-er fra og med høstsesongen.»



Merk at det nevnes at Windows 11 fortsatt er planlagt lansert i det ferietiden i USA starter («holiday season»), hvilket var den opprinnelige planen Microsoft skisserte da selskapet avslørte den nye versjonen av OS-et.

Analysis: Is Windows 11 already winning?

Det er kjekt å høre at Windows 11 fortsatt er i rute, og er fortsatt planlagt lansert i år, men noen stor overraskelse er det ikke, gitt at det bare er en drøy måned siden – en utsettelse allerede nå ville ha vitnet om mindre heldig planlegging.



Det er selvfølgelig verdt å huske på feriesesongen i USA er tidsperioden hvor utrullingen av Windows 11 starter, så det er ikke snakk om en fullstendig lansering, men et fåtall som faktisk vil få tilgang til det nye operativsystemet med det aller første. I likhet med Windows 10-oppdateringer vil oppgraderingen til 11 skje trinnvis. Har man bygget seg en PC selv, så bør man regne med noen måneder ekstra ventetid, antageligvis får man ikke den nye versjonen før tidlig i 2022, og det nøyaktige tidspunktet vil avhenge av hvorvidt Microsoft støter på eventuelle problemer i startfasen av utrullingen.



Det mest interessante med investorsamtalen er avsløringen av det store antallet folk som har lastet ned Windows 11, men også dette er mindre overraskende, gitt all oppmerksomheten den nye operativsystemet har fått på de få ukene siden avsløringen. Mange mente at Windows 10 kom til å bli den endelige versjonen av Windows, og at Microsoft kontinuerlig kom til å oppdatere OS-et (og eventuelt fjerne 10-tallet på sikt.) Når Windows 11 plutselig dukket opp på radaren var det nærmest gitt at folk ville være svært interesserte i å se hvilke sprell Microsoft hadde planlagt denne gangen.



I tillegg har operativsystemet fått en del omtale på bakgrunn av et knippe tidlige kontroverser, noe som kan ha ført til flere nedlastinger. Vi refererer her til forandringer i ganske basal funksjonalitet, som eksempelvis startmenyen, som i Windows 11 blir sentrert på oppgavelinjen, hvilket gjør at den minner mer om tilsvarende knapp på Chrome OS – for ikke å snakke om det macOS-aktige utseendet.



Designforandringene, sammen med de noe forvirrende systemkravene (som i teorien ekskluderer en rekke maskiner med relativt ny maskinvare) vil nok ha gitt et insentiv til å laste ned det nye OS-et.